В Туле выбрали лучшую детскую модель

Фото Алексея Пирязева.

На финальном шоу юные модели поборолись за «Супер Гран-при» и возможность участия в телевизионном проекте.

В пятницу 27 апреля в семейно-развлекательном центре «ВКубе» состоялось финальное шоу областного конкурса «Лучшая детская модель Тулы – 2018». Организаторами праздника выступило модельное агентство Gold Models.

Четырнадцать участников в возрасте от 3 до 14 лет боролись за главный приз – участие в российском телевизионном проекте «Топ-модель по-детски», который транслируется на канале RUSSIAN MUSIC BOX.

Юные модели показывали себя в четырех выходах: визитке, модном показе, образе-дефиле и дефиле в вечерних платьях. Кроме того, на суд жюри было представлено профессиональное портфолио каждого участника.

Самыми творческими конкурсами стали: образ-дефиле, в котором дети сами придумывали себе образы, и визитка – рассказ в свободной форме о себе и своем желании стать моделью. Каждый участник старался быть оригинальным.

Никита Николаев, 3 года. Самый юный участник покорил сердца всех членов жюри. Никита рассказал, что помимо моды увлекается танцами и пением и в будущем обязательно станет суперзвездой.

На конкурсе образ-дефиле Никита показал себя настоящим мачо и вручил розу своей наставнице в модельном агентстве.

Александра Филиппова, 4 года. Девочка часто принимает участие в показах и съемках для газет и журналов и, несмотря на юный возраст, совсем не боится сцены.

На творческом конкурсе дефиле Александра предстала перед зрителями в образе модницы.

Марк Хардыбакин, 4 года. Марк признается, что любит похулиганить и поиграть, однако находит время на занятия в модельном агентстве и участии в показах и конкурсах.

На творческом конкурсе Марк выбрал образ футболиста.

Виктория Дермилева, 6 лет. Вика мечтает стать певицей и фотомоделью. Любит крутиться перед зеркалом и менять наряды.

На конкурсе дефиле Виктория предстала в образе бабочки.

София Моторина, 7 лет. София считает, что важно быть не только моделью, но и хорошим человеком. Занимается танцами, английским языком и дефиле.

Для конкурса дефиле София выбрала образ «Венецианский фестиваль».

Ксения Попова, 7 лет. Ксюша любит рисовать, помогать маме по дому, кататься на лыжах и заниматься музыкой. Юная модель пытается быть во всем примером и радовать родителей.

В конкурсе дефиле Ксения выбрала образ «Снежная королева».

Полина Ризакулова, 8 лет. Хочет быть яркой и модной, свободное время посвящает занятиям в модельной школе.

На конкурсе дефиле Полина предстала в восточном образе.

Маргарита Федина, 9 лет. У Маргариты в копилке уже много титулов – «Мини-мисс Тула», «Мини-мисс Элегантность России». Жизненный девиз девочки: «Нет ничего невозможного!». В будущем Маргарита хочет стать косметологом.

Маргарита выступила на конкурсе дефиле в образе «Медузы».

Мария Морозова, 10 лет. Мария – смелая девчонка, не боится трудностей и уверена, что рано или поздно обязательно покорит мир высокой моды.

Конкурс дефиле – образ «Ангел».

София Баталина, 11 лет. Девочка обожает сценическое творчество и дефиле, но и не забывает про школу.

Для дефиле София выбрала образ «Волшебная ночь».

Василиса Чукина, 12 лет. Занимается в модельном агентстве уже четыре года, участвует в различных конкурсах. Цель Василисы – всегда побеждать.

На конкурсе дефиле Василиса представила образ «В деловом стиле».

Кристина Карпухина, 13 лет. Спортивная, активная и позитивная. Уверена, что выглядеть стильно мечтает каждый.

Образ Кристины на конкурсе дефиле – «В стиле кантри».

Дарья Макарова, 13 лет. Мечтала стать моделью с детства и считает, что подиум – это ее дорога в жизни.

Образ дефиле Дарьи – «Девочка-весна».

Анастасия Гурина, 13 лет. Любит заниматься спортом, петь и танцевать. Много времени уделяет занятиям в модельной школе.

Образ дефиле у Анастасии – «Французский шик».

По итогам финального шоу жюри определило победителей:

1-е место – Дарья Макарова;

2-е место – Полина Ризакулова;

3-е место – Василиса Чукина;

Гран-при среди мальчиков – Никита Николаев;

Гран-при среди девочек – Кристина Карпухина.

Абсолютная победа и «Супер Гран-при» – у Софии Баталиной.

София занимается в модельном агентстве всего год. Когда шла на конкурс, она была уверена в своей победе, потому что увидела ее во сне!

Поддержать юную красавицу пришла вся семья – мама, папа, брат и сестра.