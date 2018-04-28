В Туле выбрали лучшую детскую модель
На финальном шоу юные модели поборолись за «Супер Гран-при» и возможность участия в телевизионном проекте.
В пятницу 27 апреля в семейно-развлекательном центре «ВКубе» состоялось финальное шоу областного конкурса «Лучшая детская модель Тулы – 2018». Организаторами праздника выступило модельное агентство Gold Models.
Четырнадцать участников в возрасте от 3 до 14 лет боролись за главный приз – участие в российском телевизионном проекте «Топ-модель по-детски», который транслируется на канале RUSSIAN MUSIC BOX.
Юные модели показывали себя в четырех выходах: визитке, модном показе, образе-дефиле и дефиле в вечерних платьях. Кроме того, на суд жюри было представлено профессиональное портфолио каждого участника.
Самыми творческими конкурсами стали: образ-дефиле, в котором дети сами придумывали себе образы, и визитка – рассказ в свободной форме о себе и своем желании стать моделью. Каждый участник старался быть оригинальным.
Никита Николаев, 3 года. Самый юный участник покорил сердца всех членов жюри. Никита рассказал, что помимо моды увлекается танцами и пением и в будущем обязательно станет суперзвездой.
На конкурсе образ-дефиле Никита показал себя настоящим мачо и вручил розу своей наставнице в модельном агентстве.
Александра Филиппова, 4 года. Девочка часто принимает участие в показах и съемках для газет и журналов и, несмотря на юный возраст, совсем не боится сцены.
На творческом конкурсе дефиле Александра предстала перед зрителями в образе модницы.
Марк Хардыбакин, 4 года. Марк признается, что любит похулиганить и поиграть, однако находит время на занятия в модельном агентстве и участии в показах и конкурсах.
На творческом конкурсе Марк выбрал образ футболиста.
Виктория Дермилева, 6 лет. Вика мечтает стать певицей и фотомоделью. Любит крутиться перед зеркалом и менять наряды.
На конкурсе дефиле Виктория предстала в образе бабочки.
София Моторина, 7 лет. София считает, что важно быть не только моделью, но и хорошим человеком. Занимается танцами, английским языком и дефиле.
Для конкурса дефиле София выбрала образ «Венецианский фестиваль».
Ксения Попова, 7 лет. Ксюша любит рисовать, помогать маме по дому, кататься на лыжах и заниматься музыкой. Юная модель пытается быть во всем примером и радовать родителей.
В конкурсе дефиле Ксения выбрала образ «Снежная королева».
Полина Ризакулова, 8 лет. Хочет быть яркой и модной, свободное время посвящает занятиям в модельной школе.
На конкурсе дефиле Полина предстала в восточном образе.
Маргарита Федина, 9 лет. У Маргариты в копилке уже много титулов – «Мини-мисс Тула», «Мини-мисс Элегантность России». Жизненный девиз девочки: «Нет ничего невозможного!». В будущем Маргарита хочет стать косметологом.
Маргарита выступила на конкурсе дефиле в образе «Медузы».
Мария Морозова, 10 лет. Мария – смелая девчонка, не боится трудностей и уверена, что рано или поздно обязательно покорит мир высокой моды.
Конкурс дефиле – образ «Ангел».
София Баталина, 11 лет. Девочка обожает сценическое творчество и дефиле, но и не забывает про школу.
Для дефиле София выбрала образ «Волшебная ночь».
Василиса Чукина, 12 лет. Занимается в модельном агентстве уже четыре года, участвует в различных конкурсах. Цель Василисы – всегда побеждать.
На конкурсе дефиле Василиса представила образ «В деловом стиле».
Кристина Карпухина, 13 лет. Спортивная, активная и позитивная. Уверена, что выглядеть стильно мечтает каждый.
Образ Кристины на конкурсе дефиле – «В стиле кантри».
Дарья Макарова, 13 лет. Мечтала стать моделью с детства и считает, что подиум – это ее дорога в жизни.
Образ дефиле Дарьи – «Девочка-весна».
Анастасия Гурина, 13 лет. Любит заниматься спортом, петь и танцевать. Много времени уделяет занятиям в модельной школе.
Образ дефиле у Анастасии – «Французский шик».
По итогам финального шоу жюри определило победителей:
1-е место – Дарья Макарова;
2-е место – Полина Ризакулова;
3-е место – Василиса Чукина;
Гран-при среди мальчиков – Никита Николаев;
Гран-при среди девочек – Кристина Карпухина.
Абсолютная победа и «Супер Гран-при» – у Софии Баталиной.
София занимается в модельном агентстве всего год. Когда шла на конкурс, она была уверена в своей победе, потому что увидела ее во сне!
Поддержать юную красавицу пришла вся семья – мама, папа, брат и сестра.
Лучшими детскими моделями по версии портала Myslo стали Александра Филиппова и Никита Николаев. Они получили дипломы и памятные призы.