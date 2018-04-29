Удивительная возможность стать ближе к природе: «Приокские зори», «Барсучок» и «Ясная Поляна»
Обзор мест для отдыха от городской суеты недалеко от Тулы.
Мы собрали три места, в которые можно поехать для отличного отдыха на природе.
Приокские зори
Загородный комплекс «Приокские зори» — это настоящий островок счастья, расположенный в 3 километрах от п. Велегож, который подарит вам радость отдыха с самыми близкими и друзьями.
Здесь вы сможете провести замечательный выходные, или отпуск с семьёй, организовать романтическое свидание и просто заехать на пару часов погулять.
Для весёлых, шумных, и активных компаний здесь приготовлены зоны для пикника, оборудованные мангалами для приготовления самых вкусных шашлыков и других блюд на открытом огне.
На территории комплекса «Приокские зори» есть всё, чтобы вы чувствовали себя уютно и комфортно:
- Сосновый бор и свежий воздух,
- Пешие прогулки,
- Гостиничные дома,
- Прокат сезонной техники (велосипеды, квадроцикл),
- Беседка, мангал, шашлычок,
- Русская баня на дровах с купелью,
- Летний бассейн,
- И многое другое.
Каждый гостиничный дом оборудован всем необходимым для комфортного проживания 4 — 6 человек: двуспальные или односпальные кровати, диван-кровать, кухня со всеми принадлежностями, холодильник, телевизор, ванная комната, и все принадлежности, веранда и всё для барбекю.
В районе комплекса расположены достопримечательности, которые вы сможете посетить:
- Государственный мемориальный историко-художественный музей-заповедник В. Д. Поленова
- Большой дом усадьбы В. Д. Поленова
- Адмиралтейство усадьбы В. Д. Поленова
- Церковь Троицы Живоначальной в Бёхово
- Мемориальный знак в честь защитников Великой Отечественной Войны в Поленово
- Памятный знак Героям, павшим за Родину в Поленово.
Кроме того в «Приокских зорях» вам помогут устроить весёлое, красивое и уютное мероприятия любого уровня сложности. Приезжайте сюда на день рождения, романтическое свидание или закажите проведение свадьбы.
Отдыхайте, наслаждайтесь воздухом и покоем, гуляйте, вкусно обедайте и ужинайте, одним словом, погрузитесь в красоту природы и забудьте все тревоги повседневности в загородном комплексе «Приокские зори».
Тульская область, Заокский район, д. Антоновка
E-mail: priokskiezori@mail.ru
Барсучок, база отдыха
База отдыха «Барсучок» расположена всего в 130 км от МКАД по трассе «Москва-Дон». Этот экологически чистый уголок в Тульской области создан для незабываемого отдыха. Уникальный комплекс собрал для своих гостей богатый выбор различных направлений активного, развлекательного и познавательного отдыха. Вас ждёт охота с ловчими птицами, состязания ловчих птиц и легавых собак, конные маршруты и конный завод, экскурсионные туры и маршруты, анимационные и развлекательные программы, а также просто комфортный спокойный отдых.
Гостей здесь размещают в просторном главном корпусе или в бревенчатых домиках, которые оснащены всем необходимым для комфортного пребывания. Можно выбрать варианты от эконом до VIP — класса. В стоимость проживания включены вкусные завтраки и обеды в уютном ресторане базы.
Для каждого гостя в «Барсучке» организуют свой отдых, по желанию.
Выбирайте, что вам больше по душе:
- Арбалетный тир,
- Стрельба по тарелочкам (спортинг),
- Прокат лошадей,
- Бильярд,
- Катание в фаэтоне,
- Оздоровительная баня,
- Квадроциклы,
- Рыбалка,
- Экскурсии для детей и взрослых по мини-зоопарку
- И многое-многое другое.
Визитная карточка этой базы отдыха — конные шоу с борзыми собаками и шоу с ловчими птицами.
База отдыха «Барсучок» полностью оснащена всем необходимым для приёма не только взрослых, но и самых маленьких гостей. Здесь их ждут специальные детские программы, на которых они научатся мастерить, обращаться и общаться с животными, и узнают много интересного и нового в клубе «Братец Барсучок».
Конные маршруты — необычный и увлекательный отдых.
Здесь вам не придётся думать о технической стороне маршрута. Всё, что надо взять с собой — это личные вещи и фотоаппарат. Обо всем остальном позаботятся профессионалы.
По вашим пожеланиям скорректируют время начала и окончания маршрута, меню, условия размещения и техническую поддержку тура. В маршруте используются от 2 до 6 спокойных лошадей, для всадников разного уровня подготовки. Кроме того, сможете взять в маршрут свою собаку, если она не проявляет агрессии к лошадям и может вынести длительную физическую нагрузку. Ну, а если вам негде оставить своего четвероногого друга, пока вы в маршруте, питомник «Ярый» возьмет его на комфортную передержку на время вашего отсутствия, или доставит собаку в лагерь с автомобилем технической поддержки маршрута.
Все лошади проходят ежедневную тренировку профессиональным берейтором. А для проката здесь предлагают лошадей различных пород: ганноверскую, голштинскую, русскую рысистую, русскую верховую, русского тяжеловоза, рабочую.
Для владельцев собственных лошадей в «Барсучке» есть специальный конный маршрут «Возми с собой друга». В маршруте вас будет сопровождать берейтор. Всё техническое обеспечение по организации лагеря, транферу, размещению и кормлению вашей лошади здесь возьмут на себя.
«Барсучок» — это невероятно живописная территория, которая идеально подходит для съёмок лав-стори и фотосессий, а также для выездной регистрации, и для празднования любого события. Чистый воздух, живописная русская природа в сопровождении чудесного пения птиц, умиротворённый пруд, и уютные бревенчатые домики — идеальное место для торжества.
Еще один плюс «Барсучка» — отсутствие посторонних людей на вашем празднике. На базе отдыха будете только вы и ваши гости. Территория базы отдыха огорожена и охраняется.
Добро пожаловать в «Барсучок» для замечательного отдыха!
Тульская область, Венёвский район, пос. Настасьино.
E-mail: starbar76@mail.ru
Ясная Поляна
Музей-усадьба «Ясная Поляна»
Телефон для заявок: +7-953-438-03-07.