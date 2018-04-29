Удивительная возможность стать ближе к природе: «Приокские зори», «Барсучок» и «Ясная Поляна»

Обзор мест для отдыха от городской суеты недалеко от Тулы.

Мы собрали три места, в которые можно поехать для отличного отдыха на природе.

Приокские зори

Загородный комплекс «Приокские зори» — это настоящий островок счастья, расположенный в 3 километрах от п. Велегож, который подарит вам радость отдыха с самыми близкими и друзьями.

Здесь вы сможете провести замечательный выходные, или отпуск с семьёй, организовать романтическое свидание и просто заехать на пару часов погулять.

Для весёлых, шумных, и активных компаний здесь приготовлены зоны для пикника, оборудованные мангалами для приготовления самых вкусных шашлыков и других блюд на открытом огне.

На территории комплекса «Приокские зори» есть всё, чтобы вы чувствовали себя уютно и комфортно:

Сосновый бор и свежий воздух,

Пешие прогулки,

Гостиничные дома,

Прокат сезонной техники (велосипеды, квадроцикл),

Беседка, мангал, шашлычок,

Русская баня на дровах с купелью,

Летний бассейн,

И многое другое.

Каждый гостиничный дом оборудован всем необходимым для комфортного проживания 4 — 6 человек: двуспальные или односпальные кровати, диван-кровать, кухня со всеми принадлежностями, холодильник, телевизор, ванная комната, и все принадлежности, веранда и всё для барбекю.

В районе комплекса расположены достопримечательности, которые вы сможете посетить:

Государственный мемориальный историко-художественный музей-заповедник В. Д. Поленова

Большой дом усадьбы В. Д. Поленова

Адмиралтейство усадьбы В. Д. Поленова

Церковь Троицы Живоначальной в Бёхово

Мемориальный знак в честь защитников Великой Отечественной Войны в Поленово

Памятный знак Героям, павшим за Родину в Поленово.

Кроме того в «Приокских зорях» вам помогут устроить весёлое, красивое и уютное мероприятия любого уровня сложности. Приезжайте сюда на день рождения, романтическое свидание или закажите проведение свадьбы.

Отдыхайте, наслаждайтесь воздухом и покоем, гуляйте, вкусно обедайте и ужинайте, одним словом, погрузитесь в красоту природы и забудьте все тревоги повседневности в загородном комплексе «Приокские зори».

Тульская область, Заокский район, д. Антоновка

+7 (4872) 79-22-02 , +7 (930) 791-22-02

E-mail: priokskiezori@mail.ru

приокскиезори.рф

Барсучок, база отдыха

База отдыха «Барсучок» расположена всего в 130 км от МКАД по трассе «Москва-Дон». Этот экологически чистый уголок в Тульской области создан для незабываемого отдыха. Уникальный комплекс собрал для своих гостей богатый выбор различных направлений активного, развлекательного и познавательного отдыха. Вас ждёт охота с ловчими птицами, состязания ловчих птиц и легавых собак, конные маршруты и конный завод, экскурсионные туры и маршруты, анимационные и развлекательные программы, а также просто комфортный спокойный отдых.

Гостей здесь размещают в просторном главном корпусе или в бревенчатых домиках, которые оснащены всем необходимым для комфортного пребывания. Можно выбрать варианты от эконом до VIP — класса. В стоимость проживания включены вкусные завтраки и обеды в уютном ресторане базы.

Для каждого гостя в «Барсучке» организуют свой отдых, по желанию.

Выбирайте, что вам больше по душе:

Арбалетный тир,

Стрельба по тарелочкам (спортинг),

Прокат лошадей,

Бильярд,

Катание в фаэтоне,

Оздоровительная баня,

Квадроциклы,

Рыбалка,

Экскурсии для детей и взрослых по мини-зоопарку

И многое-многое другое.

Визитная карточка этой базы отдыха — конные шоу с борзыми собаками и шоу с ловчими птицами.

База отдыха «Барсучок» полностью оснащена всем необходимым для приёма не только взрослых, но и самых маленьких гостей. Здесь их ждут специальные детские программы, на которых они научатся мастерить, обращаться и общаться с животными, и узнают много интересного и нового в клубе «Братец Барсучок».

Конные маршруты — необычный и увлекательный отдых.

Здесь вам не придётся думать о технической стороне маршрута. Всё, что надо взять с собой — это личные вещи и фотоаппарат. Обо всем остальном позаботятся профессионалы.

По вашим пожеланиям скорректируют время начала и окончания маршрута, меню, условия размещения и техническую поддержку тура. В маршруте используются от 2 до 6 спокойных лошадей, для всадников разного уровня подготовки. Кроме того, сможете взять в маршрут свою собаку, если она не проявляет агрессии к лошадям и может вынести длительную физическую нагрузку. Ну, а если вам негде оставить своего четвероногого друга, пока вы в маршруте, питомник «Ярый» возьмет его на комфортную передержку на время вашего отсутствия, или доставит собаку в лагерь с автомобилем технической поддержки маршрута.

Все лошади проходят ежедневную тренировку профессиональным берейтором. А для проката здесь предлагают лошадей различных пород: ганноверскую, голштинскую, русскую рысистую, русскую верховую, русского тяжеловоза, рабочую.

Для владельцев собственных лошадей в «Барсучке» есть специальный конный маршрут «Возми с собой друга». В маршруте вас будет сопровождать берейтор. Всё техническое обеспечение по организации лагеря, транферу, размещению и кормлению вашей лошади здесь возьмут на себя.

«Барсучок» — это невероятно живописная территория, которая идеально подходит для съёмок лав-стори и фотосессий, а также для выездной регистрации, и для празднования любого события. Чистый воздух, живописная русская природа в сопровождении чудесного пения птиц, умиротворённый пруд, и уютные бревенчатые домики — идеальное место для торжества.

Еще один плюс «Барсучка» — отсутствие посторонних людей на вашем празднике. На базе отдыха будете только вы и ваши гости. Территория базы отдыха огорожена и охраняется.

Добро пожаловать в «Барсучок» для замечательного отдыха!

Тульская область, Венёвский район, пос. Настасьино.

8 (910) 555-17-71 ,

E-mail: starbar76@mail.ru

барсучок.рф

Ясная Поляна

С 29 апреля по 30 сентября в музее-усадьбе «Ясная Поляна» есть возможность посетить велоэкскурсии по заповеднику. Маршрут проходит по любимым местам пеших и верховых прогулок Л.Н. Толстого.

Предлагаются два маршрута:

1. От Риги до Купальни на реке Воронке и обратно до Риги. Протяженность 6 километров. Маршрут радиальный, подходит для взрослых и детей от 7 лет, умеющих кататься по пересеченной местности (грунтовые дороги). Продолжительность - 1 час 40 минут.

2. От Риги до деревни Грумант и обратно. Протяженность 10 километров. Маршрут для более подготовленных участников. Включает в себя отрезок первого маршрута от Риги до Купальни и идет вдоль водохранилища Полторы, мимо Подкапустника к роднику в деревне Грумант (месту бывшего летнего дома князя Н.С. Волконского). Продолжительность - 2 часа 40 минут.

Во время велоэкскурсии вы увидите места, упомянутые в дневниках Л.Н. Толстого, его романах и народных рассказах, узнаете историю возникновения посадок в имении Ясная Поляна, историю Тульских засек - части Большой засечной черты, бывшей южным рубежом Московского государства до середины XVII века. Оба маршрута проложены по грунтовым дорогам и тропинкам.

Велоэкскурсии проводятся опытным гидом, в хорошую сухую погоду, небольшими группами по ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ.

Расписание:

среда-воскресенье и праздничные дни

10:30 - маршрут на 10 километров

16:00 - маршрут на выбор: 6 или 10 километров

Для организованных групп от 5 человек в будние дни возможно проведение экскурсий в любое время - по ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАЯВКЕ. В стоимость экскурсий входят услуги гида и прокат велосипедов KONA. Можно присоединиться к экскурсии на своем велосипеде.

Сбор производится за 15 минут до начала экскурсии. Старт/финиш - от Риги (центральная часть усадьбы за Домом Волконского). Телефон для заявок: +7-953-438-03-07.

Также напоминаем, что велопрогулки по центральной части яснополянского заповедника не разрешены!

Музей-усадьба «Ясная Поляна»

Сайт

Телефон для заявок: +7-953-438-03-07.