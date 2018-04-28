Планируем идеальный отдых этим летом

Обзор загородных баз отдыха и санатория, которые приглашают к себе гостей этой весной и летом.

Загородный отдых недалеко от Тулы – неплохой вариант для тех, кто пока не собирается в дальнюю поездку, а хочет переключиться от будней.

Предлагаем три варианта такого отдыха.

Загородный клуб «Берлога»

Загородный клуб «Берлога» приглашает к себе в этом тёплом сезоне для уютного и самого настоящего летнего отдыха. Здесь вы не будете ограничены рамками меню. Выбирайте сами, какие блюда вы хотите приготовить на мангале.

Вы сами себе повара: готовьте на открытом огне всё, что любите вы и ваши друзья.

Берите с собой шашлык, любые мясные, рыбные и овощные заготовки и устройте себе настоящий пикник!

В «Берлоге» вас будет окружать тихая, умиротворяющая природа и все удобства, которые нужны для отдыха.

Чистый пруд, уютные деревянные домики, свежий воздух, аккуратные березовые посадки — здесь понравится ценителям по-настоящему душевного отдыха.

Не нужно искать подходящее место для пикника и шашлыка, тащить с собой тяжелый мангал и искать дрова. В «Берлоге» для вас уже всё подготовили!

Здесь вам предоставят всё, что нужно для приготовления потрясающих гриль-блюд.

Не тратьте время и силы для обустройства, сразу отдыхайте. Только вы, природа, вкусная еда и близкие люди. Таким и должно быть лето!

Если вы хотите, чтобы ароматные и вкусные блюда ждали вас в загородном доме «Берлоги», просто сделайте предварительный заказ. Угощения будут готовы в нужное время.

Кроме того, в загородном клубе «Берлога» можно сходить в баню или сауну, окунуться после парилки в бассейн, поиграть в бильярд или теннис, попеть караоке. А в уютных номерах можно комфортно переночевать.

Приезжайте в «Берлогу» для душевного отдыха!

Тула, Симферопольское шоссе, 178-й км

8 (905) 119-77-99

ВК

PLAZMA, парк-отель

Парк-отель PLAZMA — это целый мир, в котором всё продумано для незабываемого отдыха на природе.

С 28 апреля здесь открывается шашлычный сезон. Приезжайте, проведите здесь один день или выходные, с семьёй, друзьями или коллегами.

Акватория — это пляжный отдых на красивой и чистой территории. Здесь созданы все удобства: кабинки для переодевания, душ, туалетные комнаты, детский городок, турники, волейбольные площадки, шезлонги, беседки с мангалами. В магазинчике можно купить прохладительные напитки, мороженое, чай, кофе. А в шашлычной вам предложат вкусный шашлык и свежую горячую выпечку (чебуреки, хачапури, слойки, шаурму).

Вы можете приобрести уголь, розжиг, щепу для розжига мангалов. Для детей в продаже имеются нарукавники, жилеты, круги для плавания.

Здесь безопасно купаться и взрослым, и детям – по лабораторным показателям вода имеет одни из самых лучших показателей в Тульской области. На территории работают охранники-спасатели.

На территории Акватории для жителей отеля и отдыхающих на пляже с июня начнёт работать общественная баня с двумя парными на дровах и финская сауна.

На территории парка-отеля работает уютное летнее кафе, в котором можно сделать заказ по меню ресторана.

В ресторане комплекса вы сможете вкусно и уютно поужинать в душевной компании на мягких кожаных диванчиках, отведать блюда и десерты русской и европейской кухни, потанцевать, послушать живую музыку или провести романтическое свидание. Выбирайте любой из двух залов или VIP-кабинку.

А ещё здесь можно провести замечательное торжество, от дня рождения до шикарной свадьбы.

Для этого в комплексе есть два банкетных зала, вмещающих до 130 человек.

Гостиница парк-отеля PLAZMA предлагает гостям разнообразные варианты размещения, от номеров эконом-класса до номеров «комфорт» с сауной, а также уютные двухэтажные пятиместные коттеджные домики и шестиместные таунхаусы.

Шикарный банный комплекс подарит вам настоящее удовольствие от русской бани и сауны, с бассейнами и красивым интерьером.

Для вас на выбор:

Венеция. Новая баня на дровах с бассейном, ледяной купелью, комнатой отдыха, открытой верандой с мангалом.

Аква-люкс. Баня на дровах с большим бассейном 50 м2, уникальной зоной джакузи. Ледяная купель, гостиная зона. На улице большой мангал, стол и лавочки.

Русская парная. Большая парилка на дровах, просторный зал для отдыха с большим столом. На втором этаже три спальные комнаты (10 спальных мест). Во дворе мангал с печкой для казана и большой бассейн.

Баня № 4. Парная с веником, комната отдыха. На улице мангал и купель.

Приезжайте в парк-отель PLAZMA этой весной и летом для

незабываемого отдыха!

Донской, ул. Герцена, 1

+7 (48746) 5-18-24; +7 (930) 897-77-01 ; +7 (910) 168-17-61 .

kplazma.ru

Краинка

Санаторий «Краинка» приглашает к себе этой весной и летом!

Приезжайте, отдохните от забот, пройдите оздоровительный курс и разнообразные процедуры для поддержания организма, наслаждайтесь природой и спокойным отдыхом.

В санатории «Краинка» вас ждут:

Четырёх-пятиразовое питание (заказное меню);

Фитобар;

Настольный теннис, бильярд;

Тренажерный зал;

Бассейн;

Сауна;

Экскурсии, пешие и автобусные;

Катание на лошадях;

Библиотека;

Кинотеатр;

Столовая;

Питьевая галерея (можно пить минеральную воду и набирать её с собой);

Прачечная;

Пункт проката спортивного инвентаря;

Салон красоты;

Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Уникальную воду краинских источников используют для лечения различных недугов уже не одну сотню лет. Ещё в 1845 году были открыты её целебные свойства и построены возле источников купальня с бассейном и печи для подогрева воды. Позже здесь построили гостиницу и санаторий.

Минеральные воды санатория «Краинка» близки по составу к водам Пятигорских курортов, которые составляют редкую и очень ценную группу питьевых и наружно применяемых углекислых вод.

Здесь вы сможете пройти курс косметологических процедур:

Косметический, лифтинговый и антицеллюлитный массаж;

Ванны с кристаллами «Легран» (природные соли древнего моря с уникальной формулой);

Ингаляции;

Аппаратная косметология;

Компьютерное исследование организма по методике «Вектор»;

Тестирование по методике Р. Фолля.

Грязелечение — ещё одно направление процедур, которые вы сможете попробовать и оценить их лечебный эффект.

Лечебная торфяная грязь курорта «Краинка» относится к редким разновидностям торфов, обладающих ценными лечебными свойствами.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Вам предложат для проживания уютные 1-3-местные номера – как эконом-варианта, так и с удобствами — более комфортные.

В санатории «Краинка» действуют круглогодичные скидки на все услуги и варианты размещения!

Все здания санатория «Краинка» расположены в парковой зоне.

Гости, прибывающие в санаторий на собственном транспорте, смогут припарковать свой автомобиль на платной, круглосуточно охраняемой автостоянке.

В «Краинке» есть всё необходимое для вашего уютного и разнообразного отдыха!

Санаторий «Краинка» ждёт

вас этой весной и летом!

Тульская обл., Суворовский р-н, деревня Краинка

+7 (48763) 5-55-31

+7 (48763) 5-55-33

krainka.ru

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом