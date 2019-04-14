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Самоеды, хаски и пудели: фоторепортаж с выставки собак в Туле

Фото Дмитрия Дзюбина.

Самоеды, хаски и пудели: фоторепортаж с выставки собак в Туле

14 апреля на территории стадиона К25 на ул. Вяземской прошли выставки собак всероссийского и регионального масштаба.

На выставке были представлены лучшие представители девяти пород: доберман, тибетский мастиф, таксы, ксолоитскуинтли, аляскинский маламут, самоедская собака, сибирская хаски, пудели, французский бульдог. Всего, по предварительным оценкам, судьям и зрителям показали более двух сотен четвероногих красавцев. По итогам победители получат призы и кубки.

Организаторы выставки: кинологические организации «Аванти» и «Чемпион».

Myslo побывал на выставках: смотрите наш фоторепортаж.

 

Галерея
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Выставка собак в Туле 14.04.19, Фото: 36
Выставка собак в Туле 14.04.19, Фото: 37
Выставка собак в Туле 14.04.19, Фото: 38
Выставка собак в Туле 14.04.19, Фото: 39
Выставка собак в Туле 14.04.19, Фото: 40
Выставка собак в Туле 14.04.19, Фото: 41
Выставка собак в Туле 14.04.19, Фото: 42
Выставка собак в Туле 14.04.19, Фото: 43
Выставка собак в Туле 14.04.19, Фото: 44
Выставка собак в Туле 14.04.19, Фото: 45
Выставка собак в Туле 14.04.19, Фото: 46
Выставка собак в Туле 14.04.19, Фото: 47
Выставка собак в Туле 14.04.19, Фото: 48
Выставка собак в Туле 14.04.19, Фото: 49
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Автор: Юлия Королева, вчера, в 15:56 +8
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