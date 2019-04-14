Фото Дмитрия Дзюбина.
Самоеды, хаски и пудели: фоторепортаж с выставки собак в Туле
14 апреля на территории стадиона К25 на ул. Вяземской прошли выставки собак всероссийского и регионального масштаба.
На выставке были представлены лучшие представители девяти пород: доберман, тибетский мастиф, таксы, ксолоитскуинтли, аляскинский маламут, самоедская собака, сибирская хаски, пудели, французский бульдог. Всего, по предварительным оценкам, судьям и зрителям показали более двух сотен четвероногих красавцев. По итогам победители получат призы и кубки.
Организаторы выставки: кинологические организации «Аванти» и «Чемпион».
Myslo побывал на выставках: смотрите наш фоторепортаж.
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