Самоеды, хаски и пудели: фоторепортаж с выставки собак в Туле

Фото Дмитрия Дзюбина.

14 апреля на территории стадиона К25 на ул. Вяземской прошли выставки собак всероссийского и регионального масштаба.

На выставке были представлены лучшие представители девяти пород: доберман, тибетский мастиф, таксы, ксолоитскуинтли, аляскинский маламут, самоедская собака, сибирская хаски, пудели, французский бульдог. Всего, по предварительным оценкам, судьям и зрителям показали более двух сотен четвероногих красавцев. По итогам победители получат призы и кубки.

Организаторы выставки: кинологические организации «Аванти» и «Чемпион».