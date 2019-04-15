Все в «Парк»!

Фото предоставлены пресс-службой «Фитнес-Парка».

Что действительно является мотивацией людей в посещении фитнес клуба? И по каким параметрам выбрать для себя лучший клуб, ведь конкуренция на этом рынке стремительно растет?

Тут помогут личные рекомендации людей, которые уже взвесили все плюсы и выбрали для себя самый большой в Туле фитнес клуб премиум-класса «Фитнес-Парк».

Открытие нового фитнес-центра всегда вызывает интерес у публики, которая заботится о красоте своего тела и здоровье. Каждому хочется выбрать место, которое будет удобно и приятно по максимальному количеству параметров.

«Фитнес-Парк» предлагает эксклюзивный набор опций для спорта и отдыха в одном месте:

Ультрасовременные тренажеры,

зона кроссфита,

сайклинг,

4 зала для групповых тренировок,

взрослый и детский бассейны,

боксерский ринг с зоной единоборств,

термальный комплекс (сауна, джакузи, сауна с гималайской солью),

детская комната с няней,

детские раздевалки.

Есть еще целый ряд приятных бонусов, начиная от парковки на 350 мест и «душистых» полотенец, заканчивая душевыми кабинами для деток, в которых можно отрегулировать высоту душа, в зависимости от роста ребенка.

Семья Козловых - Мы очень долго и тщательно выбирали клуб, основной проблемой была возможность сдать ребенка в надежные руки ответственным людям, а самим пойти заниматься. И наличие бассейна было обязательно. Ну и территориальный принцип тоже. Такими были основные наши запросы.

Для нас, живущих в Привокзальном районе, до Кировского всё-таки добираться далековато. Но другие плюсы перевешивают значительно.— это очень удобно и очень здорово, - продолжает рассказывать супруга. - Плюсов огромное количество: мы любим плавать, поэтому бассейн стал важнейшим доводом в выборе клуба. Бассейн теплый, большой, 8 дорожек! Это шикарно. Дочка будет плавать в отдельном, детском бассейне, инструктор научит плавать и ее. Глубина там подходящая, никаких рисков и вода очень теплая, комфортной для нее температуры.

Наш папа тренируется активно, нагрузки на мышцы у него очень серьезные, поэтому расслабить усталые мыщцы после тренировки в хаммаме или сауне. Я с удовольствием понежусь в джакузи после занятий на беговой дорожке или в сайклинг-зале.

Еще один плюс: клуб совершенно новый, модный, всё сверкает, это действительно премиум-класс. Здесь приятно находиться. Обо всех преимуществах сложно рассказать, но совершенно точно, что затраты окупятся втройне, ведь один абонемент в бассейн на семью из трех человек стоит немалых денег. А наша клубная карта работает по системе «всё включено». Так что мы свой клуб выбрали, в предвкушении начала занятий!

Алексей Втулкин - Для меня спорт — это жизнь, и это не красивая фраза. Я не могу ни дня без тренировок. Я давно уже не любитель, сам тренирую людей: йога, пилатес, групповые, силовые нагрузки — мне всё знакомо. Но, когда я узнал, что в «Фитнес-Парке» есть зона кроссфита, ринг и зона единоборств — я сразу купил абонемент сюда.

Да, обязательно качаю мышцы, но в кроссфите не занимаются прокачкой какой-то конкретной группы мышц, тренируется все тело., - продолжает Сергей. -Мне скучно просто тягать железо, мне нужно ставит цели и достигать их, монотонность, единообразие — это не моё. Занятия единоборствами, отработка удара, кроссфит — это же не только для тела, это тренировка скорости реакций, мозг трудится всегда, когда трудятся руки. И лучшего антистресса не придумать! Занятия в тренажерном зале — для красоты тела, кроссфит-тренировки — для развития функциональности, а в моем случае, и для души.

Ну и публика в этом клубе подбирается отличная, буду ходить сюда со своими друзьями. Мы молоды, здоровы, сильны, мы будем проводить время в лучшем фитнес-клубе. Это гораздо лучше, чем пиво пить вечерами в пабах.

Очень приятны разные мелочи и не мелочи: большая парковка, весы, вода бесплатная, полотенца. Такие «бонусы» мне и друзьям по душе. С нетерпением жду открытия клуба.

Юлия Савенкова - Я всегда была одержима идеей из разряда: что съесть, чтобы похудеть и как сделать так, чтобы это было приятно и легко. Вот чтобы хотелось идти на тренировку, а не вытаскивать себя каждый раз из зоны комфорта, как барон Мюнхгаузен себя из болота. Мне очень понятна и близка философия: «тренируйся из любви к своему телу, а не из ненависти». И когда я услышала по радио, что есть такой новый фитнес-клуб, в котором стоят тренажеры, позволяющие сжигать в два-три раза больше калорий за меньшее время, это на меня произвело неизгладимое впечатление! Я приехала, посмотрела, увидела еще и механические тренажеры, прокатилась на них «с ветерком» и купила абонемент. Собираюсь ходить на групповые занятия аквааэробикой, стретчингом, йога тоже есть в планах, а то на работе что ни день-то стресс, а в таких условиях, которые есть в «Фитнес-Парке» о стрессе ни думать, ни вспоминать не хочется: кайф, релакс и блаженство! И персонал очень приятный, отзывчивый, видно, что здесь думают и заботятся о каждом госте. В общем, я как храбрый портняжка: хочу и похудеть, и отдохнуть, и полезные привычки приобрести. И ведь так и будет!

19 апреля «Фитнес-Парк» распахнет свои двери для туляков, а до открытия абонементы все еще продаются по специальной цене.

Выбрать подходящую карту клуба и узнать всю подробную информацию можно по телефону 730−700.

«Фитнес-Парк»

Тула, ул. Немцова, д.8

Тел.: 8 (4872) 730−700

http://www.фитнес-парк.рф