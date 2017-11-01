Один день: как работает служба судебных приставов

Как мы алиментщиков искали

31 октября в семь утра вместе с судебным приставом-исполнителем Александрой Поляковой мы отправились разыскивать должников по алиментам. Вместе с нами — судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов, для безопасности.

Приставы говорят: зачастую должники при виде людей в форме ведут себя агрессивно, оскорбляют и пытаются вытолкать их из своей квартиры.

Неплательщиков алиментов важно застать утром дома. Если это удается, должника везут в отдел судебных приставов, составляют протокол, а затем отправляют в суд. В противном случае приставы выясняют у соседей, когда этот человек бывает дома, оставляют ему повестку. Если по указанному адресу фигурант не проживает, пристав делает запрос в центральное адресное бюро. Нет результата? Должника объявляют в розыск.

Александра Полякова – По формуле расчет алиментов осуществляется следующим образом: 25% дохода родитель выплачивает на содержание 1 ребенка, 30% – на двоих детей и 50% - на троих и более. Если у должника официальной работы нет, то начисления ведутся по средней зарплате в регионе — в Туле это 38 000 рублей. Некоторые мужчины считают, что при разводе ребенок остается на обеспечении мамы и его содержание — полностью ее забота. Некоторые такие истории рассказывают! Мол, платить нечем, работы нет… А некоторые вообще работать не хотят.

Большинство должников по алиментам — мужчины, женщины в этом ряду встречаются редко, и все же такие случаи есть.

Если горе-мамашу лишают родительских прав, а из родственников никто не может взять ребенка себе, малыша отправляют в детский дом. Но это не снимает ответственности с родителей: на имя ребенка открывается счет, куда поступают алименты от лишенных прав родителей. После выхода из детского дома ребенок может забрать эти деньги.

К счастью, таких мам в Туле мало — всего 2-3% от общего числа должников по алиментам.

Одну даму судебные приставы разыскивают уже около года. Ребенка она бросила на попечение своей матери, а сама гуляет, пьет, меняет мужчин.

Но вернемся к нашему рейду.

Итак, первый в нашем «черном списке» — 32-летний туляк, который уже три года не платит алименты. Общая сумма задолженности — около 200 000 рублей.

Дверь приставам никто не открыл. Соседи рассказали, что квартиру с лета этого года сдают, а сам должник уехал в неизвестном направлении.

Следующий адрес — и вновь закрытая дверь. В двери должника будет ждать повестка.

В ближайшее время неплательщик обязан явиться в отдел к приставу-исполнителю. В противном случае спецгруппа доставит его в отдел принудительно.

Следующего должника, не платившего алименты с начала 2017 года, ищем в бывшем общежитии Комбайнового завода на улице Ю. Фучика. Сейчас в 9-этажном здании о заводском прошлом напоминают лишь плакаты времен развитого социализма. Комнаты здесь преимущественно в частной собственности, многие сдаются.

В длинных коридорах общежития мужчину, задолжавшего 60 000 рублей на содержание ребенка, нам найти не удалось.

Зато его сосед красноречиво рассказал, что тот уже отправился заливать душевные раны алкоголем «вон там за углом». Вместе с приставами отправляемся на поиски. Но кроме пустых бутылок на месте ничего и никого нет. Ушел!

Адреса злостных неплательщиков, которых пристав не застал дома, входят в обязательный маршрут следующего рейда.

– Три раза в неделю хожу к ним, как к себе домой, – вздыхает Александра Полякова.

По возвращении в отделе Александру ждут новые дела, расчеты алиментов и заявители. В итоге рабочий день заканчивается только после 20.00.

Не будут платить – отключим газ!

29 сентября судебные приставы при поддержке группы быстрого реагирования УФССП России по Тульской области вместе с газовщиками ликвидировали самовольную врезку в общий газопровод.

Жительница частного дома, расположенного во 2-м проезде Гастелло в Туле, не платила за газ 9 месяцев. По данным на 1 сентября, она задолжала 43 тысячи рублей, включая пени за просрочку платежа.

Чем занимаются приставы?

В соответствии с Федеральным законом приставы:

исполняют решение суда,

взыскивают задолженности,

объявляют должника в розыск,

ведут дела об административных правонарушениях,

обеспечивают порядок в зале заседаний в суде.

из истории вопроса

Впервые судебные исполнители появились на Руси еще в XII веке. В XVI-XVII вв. была создана система судебных приставов с упорядочиванием нормативно-правовых актов. Именно тогда законодательно закрепились их функции. В 1864 году Александром II была проведена судебная реформа, которая дала возможность институту судебных приставов прослужить без изменений до его ликвидации 24 ноября 1917 года Декретом СНК. И лишь по истечении 80 лет были приняты законодательные акты, позволившие возродить данную службу.

цифры

За 9 месяцев 2017 года Управлением службы судебных приставов по Тульской области взыскано более 95 млн рублей. Всего на исполнении находилось более 10 000 исполнительных производств. За это время окончено и прекращено более 4 000. По более чем 2 000 направлены копии документов в организации для удержания из заработной платы должников.

буква закона

Если должник не платит алименты на содержание ребенка два и более месяца, его привлекают по статье 5.35 КоАП, наказание — обязательные работы от 30 до 150 часов. Как правило, метод действенный — более половины неплательщиков после этого находят работу и начинают исправно исполнять свой родительский долг. Если же такая мера проблему не решает, неплательщику грозит уголовная ответственность, а вместе с ней и наказание — от принудительных работ до реального срока.