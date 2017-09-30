Группа быстрого реагирования УФССП помогла повторно за долги отключить тулячке газ

Фото Алексея Пирязева.

Жительница частного дома, расположенного на 2-м проезде Гастелло в Туле, не платила за газ 9 месяцев. По данным на 1 сентября она задолжала 43 тысячи рублей, включая пени за просрочку платежа.

Ресурсовики ее неоднократно предупреждали, что если она не будет платить по счетам, то ей перекроют газ. Однако это не возымело лишь частичный эффект – она оплатила 17 тысяч рублей.

Через суд газовщики добились доступа на территорию домовладения, и при поддержке приставов 26 сентября была приостановлена подача голубого топлива в дом женщины, а труба заварена.

Но уже на следующий день в центральную аварийно-диспетчерскую службу АО «Тулагоргаз» от соседей женщины поступило обращение в связи с отсутствием газа. Выяснилось, что злоумышленница сделала врезку в транзитный газопровод. Авария в срочном порядке была устранена.

Для недопущения повторения ситуации 29 сентября судебные приставы при поддержке группы быстрого реагирования УФССП России по Тульской области обеспечили доступ газовщикам на территорию домовладения и самовольная врезка была ликвидирована.

Хозяйка дома была сильно возмущена повторным появлением газовщиков и приставов. Она заявила, что не желает, чтобы по ее участку проходила газовая труба: в установит в своем доме электрическую систему отопления, а соседей лишит газа.

В связи с незаконным подключением к газопроводу ООО «Газпром межрегион газ» обратилась в полицию с целью привлечения злоумышленницы к административной и уголовной ответственности.

статистика

В ООО «Газпром межрегионгаз Тула» рассказали, что в региональном центре абонентами организации являются 695 тысяч человек. По состоянию на 1 сентября 2017 года просроченная задолженность населения составляет 97,7 млн рублей, что на 10% превышает сумму задолженности к уровню прошлого года. В списке должников числятся 49 тыс. абонентов.

С должниками ведется системная работа с использованием всех предусмотренных законодательством мер воздействия. В отношении должников применяются такие меры как напоминание, предупреждение о задолженности, уведомления о приостановке подаче газа, отключение от сети газоснабжения, подача заявлений в суд на принудительное взыскание задолженности. На основании вынесенных судебных решений, в отношении должников проводятся регулярные мероприятия со службой судебных приставов, совершающей исполнительные действия в отношении должников.

За 8 месяцев 2017 года за задолженность от газоснабжения отключено 2 283 абонента, имеющих просроченные долги на сумму 23 млн рублей. Кроме того, взыскано в судебном порядке с 5 тыс. должников свыше 19 млн рублей.

Ежедневно во всех районах Тульской области проводятся совместные рейды с сотрудниками полиции и МЧС по простановке газоснабжения должникам, выявлению и пресечению самовольных подключений к сетям газоснабжения.