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Голосуем за лучшие тульские стоматологии

Голосуем за лучшие тульские стоматологии

Серия народных голосований Myslo. 

Объявляем начало нового голосования за лучшие места в Туле на звание «Народное место Myslo». Выбираем лучшие стоматологии, которые работают в нашем городе.

Напоминаем, что это НЕ РЕКЛАМНОЕ голосование, а просто список самых известных заведений Тулы, в котором мы предлагаем вам выбрать лучшие. Для скептиков: за участие в этом списке заплатить нельзя, мы составляем его сами.

Какая стоматологическая клиника в Туле вам нравится больше всего? Куда вы без страха ходите лечить зубы? В какой клинике работают самые квалифицированные врачи? В какой клинике лучшее сочетание качества и цен? Критерии голосования вы выбирайте сами.

Голосуйте за ваши любимые стоматологии, делайте репосты.
Давайте вместе создадим рейтинг лучших мест Тулы!

Обладатель первого места получит грамоту и специальную наклейку, которую сможет повесить на свои двери и гордиться званием «Народное место».

 

За второе и третье места будут наклейки поменьше.

как голосовать

Вам предлагается пара стоматологий, они тасуются в произвольном порядке. Жесткий рандом — выпасть может все что угодно. Из предложенной пары вы выбираете наиболее приятное лично вам учебное заведение, кликая на фото или на название. Внизу выводится текущий рейтинг. В день вы можете пройти голосовалку только по одному кругу. Причем для того чтобы принять участие в голосовании, необязательно быть зарегистрированным на портале Myslo.

3 декабря мы подведем итоги голосования и назовем лучшую,
самую «народную» стоматологию Тулы.

Мы также ждем ваших развернутых комментариев: где лучше лечить зубы и почему.

Администрация портала просит учесть: у нас есть возможность отслеживать накрутки, поэтому пойманные на жульничестве будут дисквалифицированы.

сегодня, в 15:34 0
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