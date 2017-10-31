«Макдоналдс» дарит детям улыбки

Фото Дмитрия Дзюбина и Алексея Пирязева

За 27 лет существования «Макдоналдс» в России компания поддерживает социальные программы здравоохранения, образования, культуры и спорта. За это время на благотворительность было направлено более 650 млн рублей. А в 1995 году был учрежден Благотворительный фонд «Дом Роналда Макдоналда». Его девиз – «Дети должны улыбаться». За прошедшие годы Фонд оказал помощь более чем 210 000 детей и семей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации, а в 2016 году на поддержку проектов Фонда было передано около 80 миллионов рублей. На эти средства по всей стране построены десятки бесконтактных игровых площадок для детей с ограниченными возможностями, а четыре года назад рядом с онкоцентром в Казани появился гостевой дом для родителей маленьких пациентов со всех концов страны. Теперь малыши могут не разлучаться со своими родителями во время лечения.

Для воспитанников тульских детских домов в «Макдоналдс» устраивают благотворительные праздники со вкусными призами и полезными подарками. На этот раз сотрудники компании пошли дальше и решили воплотить мечту детей из школы-интерната.

Николай Корчевский, консультант по производству компании «Макдоналдс»:

Николай Корчевский – Сейчас помощь детям и популяризация активного образа жизни – это те направления, на которых мы сфокусировали свое внимание. В Туле очень популярен футбол, особенно после выхода «Арсенала» в российскую Премьер-лигу. Очень многие дети, в том числе и воспитанники детских домов и школ-интернатов, являются ярыми фанатами тульской команды. Объединив усилия с руководством футбольного клуба, мы подготовили сюрприз для воспитанников специализированной школы-интерната №4. Мы пригласили ребят к себе на обед, а после они смогут лично познакомиться с игроками любимой команды.

В здании школы сотрудники компании вручили ребятам сувениры.

А затем отвезли на обед в один из своих ресторанов.

После обеда ребята отправились на тренировочную базу футбольной команды «Арсенал». Там для них устроили экскурсию, рассказали историю команды и показали, как сегодня живут и тренируются канониры.

Ребята побывали в комнате для совещаний, медицинском кабинете, тренажерном зале, раздевалке и столовой.

После экскурсии воспитанники школы-интерната со скамейки запасных следили за тренировкой игроков любимой команды.

Алексей Честнов, руководитель департамента по связям со СМИ ПФК «Арсенал»:

Алексей Честнов – В ПФК «Арсенал» ежеквартально составляется план мероприятий. Особое внимание мы уделяем благотворительным акциям и проведению открытых тренировок для болельщиков. Не секрет, что поддержка болельщиков очень важна для футболистов. Такие мероприятия придают сил в упорной борьбе и дарят хорошее настроение. Сегодня никто не остался без фотографии и автографа любимого игрока. Когда к нам обратились с предложением устроить для детей такой праздник, мы ни минуты не сомневались, ведь нет ничего важнее, чем улыбка ребенка. Мы знаем, что «Макдоналдс» так же, как и мы, уделяет огромное количество времени, чтобы радовать и приятно удивлять детей. Это наша первая совместная акция. Мы сразу нашли точки соприкосновения и в дальнейшем будем развивать наше сотрудничество.

На память об этом событии школьники получили в подарок от футбольного клуба «Арсенал» брошюры и фирменные сувениры – шарфы, шапки и мячи.

А еще смогли сфотографироваться с игроками любимой команды.

Тренер канониров Миодраг Божович пригласил ребят на матч «Арсенал» – ЦСКА.

Владимир Баранцев.

– Дети в полном восторге! После нашего визита в «Макдоналдс» и на тренировочную базу «Арсенала» ребята рассказывали об этом без умолку! Когда мы вышли из «Макдоналдс», ребята в один голос заявили, что там очень вкусные булки. Для большинства наших учеников такие мероприятия – большая редкость, – рассказывает преподаватель физкультуры школы-интерната Владимир Баранцев. – А футбол – это вообще наше повальное увлечение. Я сам играл в футбол и стараюсь привить интерес к игре своим ученикам. После тренировки «Арсенала» мы даже захотели создать собственную команду. Нет слов, чтобы выразить нашу благодарность организаторам. Очень бы хотелось почаще видеть сияющие глаза и улыбки на лицах детей.

К противостоянию «Арсенала» со столичным клубом ребята подошли серьезно – после занятий они нарисовали баннеры в поддержку канониров.

Приятные сюрпризы на этом не закончились – в перерыве ребята получили оригинальные футболки ФК «Арсенал» с логотипом «Макдоналдс».

Совпадение или нет, но именно в этот вечер канониры одолели шестикратных чемпионов России – московский ЦСКА – со счетом 1:0.

В «Макдоналдс» признались, что останавливаться на достигнутом не собираются и уже сейчас готовят новые мероприятия для юных туляков в рамках благотворительной программы.

Внести свой вклад в развитие программы может каждый гость сети ресторанов быстрого обслуживания, пожертвовав средства в специальные боксы, расположенные на кассах. А 20 ноября в ресторанах «Макдоналдс» по всей стране пройдет благотворительная акция «Мак Хэппи Дэй». В этот день все средства, полученные от продажи картофеля фри, поступят в благотворительный фонд.

«Макдоналдс» оказывает поддержку футболу на глобальном уровне уже свыше 20 лет, являясь официальным спонсором и официальным рестораном чемпионата мира FIFA™, начиная с турнира 1994 года в США. Также «Макдоналдс» выступает в качестве официального спонсора и официального ресторана чемпионата Европы по футболу UEFA™.

Программы «На чемпионат мира с «Макдоналдс» и «На чемпионат Европы с «Макдоналдс» предоставляют детям в возрасте от 6 до 10 лет возможность воплотить в жизнь свою мечту – выйти на поле в главных матчах чемпионатов мира и Европы, держа за руку мировых футбольных «звёзд». Со времени начала программ в 2002 году «Макдоналдс» предоставил более 10 000 детей из разных стран мира возможность стать частью крупнейших футбольных первенств. Отбор детей проходил при помощи различных конкурсов, поощряющих ребят заниматься спортом, развивающих их творческие способности.

В 2017 году в программе «На Кубок Конфедераций FIFA™ 2017 с «Макдоналдс» приняли участие более 350 детей из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Сочи. Среди этих ребят около половины составят воспитанники детских домов, дети из приемных и малообеспеченных многодетных семей. Компания открыта для привлечения к участию в программе детей с ограниченными возможностями здоровья.

Более 1400 детей примут участие в программе «На чемпионат мира FIFA™ 2018 с «Макдоналдс», и около 1200 из них составят дети из России.