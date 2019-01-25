Список интересных лекций ко Дню студента

В честь праздника Myslo собрал несколько полезных, познавательных и интересных лекций.

Студенческие годы — это не только золотая пора юности, тусовок и грандиозных планов на будущее. Важную ее часть составляют лекции. Чтобы вы смогли проникнуться духом студенчества, мы собрали несколько познавательных лекций, на которые не потребуется студенческий билет. Они доступны и интересны всем без исключения.

Лекции Британской высшей школы дизайна

Самым главным событием Тулы в области неформального образования стал совместный проект кластера «Октавы» и Британской высшей школы дизайна. На протяжении всего года раз в месяц в кластере будут проходить лекции от преподавателей «Британки», посетители лекций познакомятся с миром моды, промышленного дизайна и веб-дизайна. На занятия приглашаются все желающие, вход на лекции свободный. Публикуем расписание первых лекций.

Когда: 25 января, пятница, 18.00

Где: «Октава», творческий индустриальный кластер, Тула, улица Каминского, 24

Вход свободный.

«Октава» отмечает День студента! В Большом зале кластера состоится лекция «Жизнь 3.0 Искусственный интеллект и будущее». Лекторы расскажут об искусcтвенном интеллекте и затронут связанные с ним темы.

Спикеры разберут вопросы, касающиеся этой обширной и актуальной темы.

Насколько вероятно появление искусственного интеллекта?

Что если он будет создан?

А если его уровень будет даже не человеческий, а сверхчеловеческий?

Можно ли будет считать его новой формой жизни?

Кем он станет — нашим другом, соперником или наследником?

Об этом и пойдет речь на встрече с кандидатом по социальной психологии Дмитрием Буренко и антропологом Павлом Боевым.

Когда: 30 января, среда, 19.00

Где: Арт-площадка «Барабан», пр. Ленина, 27, дом Белявского, 2 этаж.

Вход свободный.

На арт- площадке «Барабан» состоится встреча литературного проекта «С другой стороны». Это совсем не курс лекций по литературе. Это десять встреч в БАРАБАНе, десять рассказов о сюжетах и персонажах из русской литературы, которые пугают, веселят, приводят в недоумение, ужасно огорчают, раздражают, поражают воображение. Эта встреча будет посвящена персонажу мужей в произведениях русской литературы.

Когда: 29 января, вторник, 15.30

Где: Общественный ресурсный центр г. Тулы, проспект Ленина, д. 67

Вход свободный, требуется предварительная регистрация.

29 января состоится мастер-класс «Нетворкинг. Как и зачем заводить полезные связи?». Занятие проведет маркетолог Лана Леонова.

Знакомые помогают нам каждый день, и мы в ответ тоже оказываем помощь. Лана расскажет, как взять этот процесс под контроль и знакомиться с максимальной пользой, как не бояться подходить к людям и как заговорить о своём проекте или о том, что вам нужна помощь.

Когда: 26 января, суббота, 17.00

Где: Дом Крафта, Тула, пр. Ленина, 25

Вход свободный, все расходные материалы предоставляются.

В комплексе ТИАМа пройдет практическое занятие с архитектором Алиной Колосковой. Посетители научатся создавать 3D модель города из картона.

Вы узнаете, что такое:

генеральный план,

архитектурная доминанта и чем занимаются архитекторы.

спроектируете идеальную улицу идеального города

сделаете настоящий 3D- план.

Создавать город очень понравится детям всех возрастов, студентам-архитекторам и тем, кто мечтает о собственном жилом квартале, но начать хочет с картонного.

Когда: 27 января, воскресенье, 19.00

Где: Октава, творческий индустриальный кластер, Тула, улица Каминского, 24

Вход свободный.

27 января в «Октаве» будут обсуждать секреты профессии сомелье. Гостей ждет показ фильма «SOMM». По сюжету 4 опытных сомелье готовятся к важному экзамену — получение звания Master Sommelier, в процессе обсуждая любовь к вину как профессию и образ жизни.

После показа состоится беседа с Александром Рассадкиным, профессиональным сомелье, одним из преподавателей винной школы сомелье Энотрия винного дома Simple.