Нетворкинг. Как и зачем заводить полезные связи?
29 января состоится мастер-класс «Нетворкинг. Как и зачем заводить полезные связи?». Занятие проведет маркетолог Лана Леонова.
Знакомые помогают нам каждый день, и мы в ответ тоже оказываем помощь. Лана расскажет как взять этот процесс под контроль и знакомиться с максимальной пользой, как не бояться подходить к людям и как заговорить о своём проекте или о том, что вам нужна помощь.
Вход свободный, требуется предварительная регистрация.
Где и когда?
Тула, Проспект Ленина, д. 67
29 января 2019, вторник
15:30