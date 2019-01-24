29 января состоится мастер-класс «Нетворкинг. Как и зачем заводить полезные связи?». Занятие проведет маркетолог Лана Леонова.

Знакомые помогают нам каждый день, и мы в ответ тоже оказываем помощь. Лана расскажет как взять этот процесс под контроль и знакомиться с максимальной пользой, как не бояться подходить к людям и как заговорить о своём проекте или о том, что вам нужна помощь.

Вход свободный, требуется предварительная регистрация.