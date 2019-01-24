афиша
афиша
Регистрация
Нетворкинг. Как и зачем заводить полезные связи?

Нетворкинг. Как и зачем заводить полезные связи?

29 января состоится мастер-класс «Нетворкинг. Как и зачем заводить полезные связи?». Занятие проведет маркетолог Лана Леонова.

Знакомые помогают нам каждый день, и мы в ответ тоже оказываем помощь. Лана расскажет как взять этот процесс под контроль и знакомиться с максимальной пользой, как не бояться подходить к людям и как заговорить о своём проекте или о том, что вам нужна помощь.

Вход свободный, требуется предварительная регистрация.

Где и когда?
ОРЦ г. Тулы
Тула, Проспект Ленина, д. 67
29 января 2019, вторник
15:30
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.