Жизнь 3.0 Искусственный интеллект и будущее
25 января — «Октава» отмечает День студента! В Большом зале кластера состоится лекция «Жизнь 3.0 Искусственный интеллект и будущее». Лекторы расскажут об искусcтвенном интеллекте и затронут связанные с ним темы.
Спикеры разберут вопросы, касающиеся этой обширной и актуальной темы.
- Насколько вероятно появление искусственного интеллекта?
- Что если он будет создан?
- А если его уровень будет даже не человеческий, а сверхчеловеческий?
- Можно ли будет считать его новой формой жизни?
- Кем он станет — нашим другом, соперником или наследником?
Об этом и пойдет речь на встрече с Дмитрием Буренко и Павлом Боевым.
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, улица Каминского, 24
25 января 2019, пятница
18:00