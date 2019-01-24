25 января — «Октава» отмечает День студента! В Большом зале кластера состоится лекция «Жизнь 3.0 Искусственный интеллект и будущее». Лекторы расскажут об искусcтвенном интеллекте и затронут связанные с ним темы.

Спикеры разберут вопросы, касающиеся этой обширной и актуальной темы.

Насколько вероятно появление искусственного интеллекта?

Что если он будет создан?

А если его уровень будет даже не человеческий, а сверхчеловеческий?

Можно ли будет считать его новой формой жизни?

Кем он станет — нашим другом, соперником или наследником?

Об этом и пойдет речь на встрече с Дмитрием Буренко и Павлом Боевым.

Вход свободный.