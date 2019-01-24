афиша
афиша
Регистрация
Жизнь 3.0 Искусственный интеллект и будущее

Жизнь 3.0 Искусственный интеллект и будущее

25 января — «Октава» отмечает День студента! В Большом зале кластера состоится лекция «Жизнь 3.0 Искусственный интеллект и будущее». Лекторы расскажут об искусcтвенном интеллекте и затронут связанные с ним темы.

Спикеры разберут вопросы, касающиеся этой обширной и актуальной темы.

  • Насколько вероятно появление искусственного интеллекта?
  • Что если он будет создан?
  • А если его уровень будет даже не человеческий, а сверхчеловеческий?
  • Можно ли будет считать его новой формой жизни?
  • Кем он станет — нашим другом, соперником или наследником?

Об этом и пойдет речь на встрече с Дмитрием Буренко и Павлом Боевым.

Вход свободный.

 

Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
25 января 2019, пятница
18:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.