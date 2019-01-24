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Город как организм

Город как организм

В ТИАМе пройдет практическое занятие с архитектором Алиной Колосковой. Посетители научатся создавать 3D модель города из картона.

Вы узнаете, что такое:

  • генеральный план,
  • архитектурная доминанта и чем занимаются архитекторы.
  • спроектируете идеальную улицу идеального города
  • сделаете настоящий 3D- план.

Создавать город очень понравится детям всех возрастов, студентам-архитекторам и тем, кто мечтает о собственном жилом квартале, но начать хочет с картонного. Все расходные материалы предоставляются.

Вход свободный.

Где и когда?
Дом Крафта
Тула, пр. Ленина, 25
26 января 2019, суббота
17:00
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