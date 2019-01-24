Город как организм

В ТИАМе пройдет практическое занятие с архитектором Алиной Колосковой. Посетители научатся создавать 3D модель города из картона.

Вы узнаете, что такое:

генеральный план,

архитектурная доминанта и чем занимаются архитекторы.

спроектируете идеальную улицу идеального города

сделаете настоящий 3D- план.

Создавать город очень понравится детям всех возрастов, студентам-архитекторам и тем, кто мечтает о собственном жилом квартале, но начать хочет с картонного. Все расходные материалы предоставляются.

Вход свободный.