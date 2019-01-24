Город как организм
В ТИАМе пройдет практическое занятие с архитектором Алиной Колосковой. Посетители научатся создавать 3D модель города из картона.
Вы узнаете, что такое:
- генеральный план,
- архитектурная доминанта и чем занимаются архитекторы.
- спроектируете идеальную улицу идеального города
- сделаете настоящий 3D- план.
Создавать город очень понравится детям всех возрастов, студентам-архитекторам и тем, кто мечтает о собственном жилом квартале, но начать хочет с картонного. Все расходные материалы предоставляются.
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, пр. Ленина, 25
26 января 2019, суббота
17:00