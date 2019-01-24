С другой стороны. Мужья

На арт- площадке «Барабан» состоится очередная встреча литературного проекта «С другой стороны», созданного доцентом кафедры журналистики ТулГУ Татьяной Богатыревой. Лекция посвящена мужьям в произведениях русской литературы.

«С другой стороны» — это совсем не курс лекций по литературе.

Это десять встреч в БАРАБАНе, десять рассказов о сюжетах и персонажах из русской литературы, которые пугают, веселят, приводят в недоумение, ужасно огорчают, раздражают, поражают воображение — одним словом, о странных сюжетах и персонажах.

Вход свободный.

Татьяна Богатырёва- литературовед, кандидат наук, доцент кафедры журналистики ТулГУ. Выпускница филфака ТГПУ им. Л. Н. Толстого , кандидатскую диссертацию защищала в Елецком государственном университете им. И. А. Бунина . Исследует бестиарный код в древнерусской литературе, древнерусские летописные жанры, рассказывающие о княжеской смерти, и лирику Марии Петровых.



В университете читает курсы по теории и истории литературы. Проводит занятия литературой с подростками. Автор монографии и научных статей.