С другой стороны. Мужья
На арт- площадке «Барабан» состоится очередная встреча литературного проекта «С другой стороны», созданного доцентом кафедры журналистики ТулГУ Татьяной Богатыревой. Лекция посвящена мужьям в произведениях русской литературы.
«С другой стороны» — это совсем не курс лекций по литературе.
Это десять встреч в БАРАБАНе, десять рассказов о сюжетах и персонажах из русской литературы, которые пугают, веселят, приводят в недоумение, ужасно огорчают, раздражают, поражают воображение — одним словом, о странных сюжетах и персонажах.
Вход свободный.
Татьяна Богатырёва- литературовед, кандидат наук, доцент кафедры журналистики ТулГУ. Выпускница филфака ТГПУ им.
В университете читает курсы по теории и истории литературы. Проводит занятия литературой с подростками. Автор монографии и научных статей.