Сергей Жуков: Схожу с ума на своих концертах!

Фото Дмитрия Дзюбина.

Концерт легендарной группы «Руки вверх» объединил три поколения. Больше двух тысяч туляков окунулись в то время, когда первая любовь, казавшаяся вечным и уязвимым чувством, могла обернуться глубоким разочарованием.

Сергея Жукова ждали. Такую раскаленную атмосферу могла создать только разновозрастная публика: молодежь приветствовала артиста фонариками, кто постарше – зажигалками.

Сергей, выйдя на сцену, сразу же оценил поклонников:

- Смотрю на вас и удивляюсь: откуда столько красивых людей на концерте? Каждый раз, когда я приезжаю в Тулу, наблюдаю ваши добрые блестящие глаза. Они горят даже в темноте!

Отсюда, со сцены, я вижу только глаза и головы. Когда на танцпол не падает свет, мне кажется, что все ваши головы лысые. А так как мы, в основном, выступаем для прекрасных дам, напрашивается вопрос: «Батюшки! Почему в Туле так много лысых женщин?». Ответ дает свет. Его направляют в зал, где танцуют и поют красивые счастливые люди.

На сцене манежа Сергей чувствовал себя как дома.

Душевные длинные разговоры с публикой – тому доказательство. Возможно, расслабило его и тульское гостеприимство: перед концертом артист побывал на тайском массаже в одном из салонов нашего города. Такой отдых перед двухчасовым выступлением – как нельзя кстати.

«Сделал» настроение Сергея и утренний футбольный матч. За несколько часов до концерта тульская женская футбольная команда «Арсеналочка» обыграла команду «Руки вверх» (Москва) со счетом 3:2.

Игра была напряженной, но подарила обеим командам потрясающие эмоции. Артист поделился впечатлениями с поклонниками:

– Чудесная «Арсеналочка» обыграла «Руки вверх». Надо сказать, девчонки молодцы. В Туле хорошо тренируют, болейте за свою команду и двигайтесь сами! Не понимаю тех, кто до сих пор сидит на трибунах. На что вам танцпол? Зажигательные песни же. Вставайте со своих мест и полностью отдавайтесь ритму. Тогда этот день вы запомните надолго.

Было на концерте место и философии. Центральная тема – аудитория «Руки вверх». Начиная карьеру в 1995 году, Сергей был уверен, что к его песням потянутся ровесники – молодежь 90-х. Но время шло, а аудитория только молодела.

Музыка группы близка и понятна каждому – взрослому, студенту, школьнику.

– Я уже несколько лет схожу с ума на концертах, - поделился с туляками Сергей. – Рассуждая о том, кто должен ходить на наши выступления, я решил: это моя старая гвардия, тетки 35-40 лет. А сейчас я смотрю в зал и думаю: «Дети, кто вы? Почему вы здесь? Вас же еще даже в проекте не было, когда я начинал».

Вот такой у меня внутренний диссонанс. Но он делает меня самым счастливым артистом на современной эстраде. Ну, кто еще может объединить несколько поколений своей музыкой? А еще мне очень приятно видеть на концертах мужчин. Наконец-то они выросли, созрели и могут признаться в том, что тоже любят «Руки вверх».

Зрители подарили Сергею цветы и традиционный презент – тульский пряник. Артист поблагодарил публику за преданность и настроение.

– Столько цветов! Чувствую себя Киркоровым или даже Басковым. А пряник надо при себе держать? Вдруг уведут! Хотя, это даже к лучшему. Я же на диете. Всем спасибо! Хочу, чтобы мы, несмотря на возраст, всегда прислушивались к тем маленьким мальчикам и девочкам, которые сидят внутри нас и, забыв о повседневных делах, каждый раз отрывались по полной, от души.

«Руки вверх» – группа на все времена!

Эдуард Скотников

– Любовь к группе «Руки вверх» из детства и, можно сказать, досталась мне по наследству (смеется). Родители обожали их музыку, и мне безумно понравилось несколько песен. А после – и другие. С тех пор у меня появилась мечта послушать их исполнение вживую, не в записи. Впервые я сделал это на концерте, где помимо «Руки вверх» было много других музыкантов. Поэтому выступление сложно назвать полноценным: удалось послушать всего пару песен. Но теперь моя мечта наконец-то сбылась.

Мария Жебелева

– «Руки вверх» – это экскурсия в беззаботное детство. Все песни я знаю наизусть. Как же я отрывалась под них на двух предыдущих концертах группы! Выступления понравились безумно, все прошло так, как я ожидала – весело, драйвово, легко. По просьбе публики Сергей пел на бис. Помню, было много народу с детьми: значит, музыка «Руки вверх» влюбляет в себя не только взрослых, но и маленьких слушателей.

Марина Демьянова

– Впервые пришла на концерт «Руки вверх». Когда они приезжали в Тулу в прошлом году, я, к сожалению, не смогла прийти и очень жалела об этом, глядя на снимки веселых поклонников в Инстаграм. И тогда решила: в следующий раз я точно буду в их числе.

Анна Харламова

– Я пришла на концерт с подругой. Когда мы учились в школе, обожали эту группу, и теперь ее песни навевают приятные воспоминания. Они на мгновение возвращают в детство. А от новой песни «Когда мы были молодыми» вообще наворачиваются слезы.

Сергей Жуков. Фотоальбом-досье: 1995-2017 гг.

1986 год.

До 9 класса Сергей был круглым отличником, но после того как увлекся музыкальными группами, в его дневнике стали часто появляться «тройки».

1995 год

Несмотря на то, что всерьез заниматься музыкой Сергей стал в 1993 году, началом своей карьеры он все же считает 1995 год. Именно тогда Жуков очутился в Москве, работал диджеем на радиостанции «Рокс» и нашел название своей группе – «Руки вверх».

2000 год

Это время называют пиком популярности группы. «Руки вверх» получают музыкальные премии и награды одну за одной.

2006 год

Сергей Жуков решает начать сольную карьеру и прощается с Алексеем Потехиным, вторым участником группы. Одна из причин – разногласия между артистами. «Руки вверх» теперь – это Сергей Жуков и его музыканты.

2017 год

После релиза песни «Когда мы были молодыми» (2016) начинается вторая волна популярности «Руки вверх». Трек поднимается на верхушку хит-парадов, а Жуков сохраняет за собой звание кумира молодежи.

Досье myslo

Сергей Евгеньевич Жуков

Певец, солист поп-группы «Руки вверх».

Родился 22 мая 1976 года в Димитровграде (Ульяновская область).

Семья: жена Регина Бурд (бывшая солистка группы «ВИА Сливки»), дети Никита, Энджел и Мирон. Дочь Александра (от первого брака с Еленой Добындо).

Сергей имеет бизнес – компанию «ПРО Веб» (сайт mp3.ru), бар, социальный сервис, кондитерскую.

Выпустил четыре диска: «Территория», «Территория. Нежность», «В поисках нежности», «Засыпай».