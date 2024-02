Аниме-фестиваль Yuki no Odori в Туле: Горгона Медуза, парни в камуфляжах и Бендер

Фото Дмитрия Дзюбина

3 февраля в тульском Городском концертном зале прошел 13-й косплей-фестиваль Yuki no Odori. Рассказываем, как это было.

Несмотря на приставку «аниме», на фестивале в этот раз было замечено множество персонажей из мифов, игр и фильмов. Кто только не встретился нам среди сотни косплееров! Даже Остап Бендер.

Гости и участники Yuki no Odori в этом году оказались максимально разными: кто-то выступал здесь впервые, другие умудрились застать первые фестивали и в косплей-тусовке уже 20 лет. В этом году на сцене Yuki no Odori выступили 165 человек.

Что значит для туляков косплей? Дорого ли это? Как стать частью тусовки? Расскажем!

Других посмотреть и себя показать

Ксюша, Соня и Катя приехали из Черни. У них свой стенд с наклейками и открытками. В целом на фестивале десятки стендов с продукцией: здесь и фигурки с анимешными персонажами, и разномастный хенд-мейд — от свечек до бижутерии. Хотите свечку с парфюмом из любимой вселенной или кулон, как у Йеннифэр из «Ведьмака»? Легко!

Девчонки из Черни продавали наклейки и открытки, которые отрисовали и напечатали в типографии сами.

Соня (справа):

— На Yuki no Odori мы третий раз. У нас здесь персонажи из аниме, My Little Pony, Vocaloid и «Гарри Поттера». Мы живем в маленькой Черни, но своя тусовка есть, в нашем художественном колледже. Там много кто увлекается аниме. Правда, далеко не все ездят на фестивали даже в Тулу.

На фестивале множество персонажей японской мифологии в характерных кимоно. Японских ли? Оказалось, в последние годы популярностью среди фанатов аниме пользуются комиксы китайские, в них божественные сущности предстают в традиционных китайских одеждах. И здесь у косплееров большой простор для фантазии.

Софья (слева):

— Мой образ — оригинальный, вдохновлен китайским фольклором и литературой. Сегодня я Богиня Ветра.

Увлечение восточной культурой обогащает мой кругозор. Интересен другой менталитет, жизнь по другим правилам. Косплей дает возможность будто бы перенестись в другой мир. Здесь помогает увлечение театральным искусством: на сцене фестиваля становишься кем-то другим, вживаешься в образ своего героя. Это непросто, но в то же время интересно.

Нина, Полина, Маша (слева направо).

Проходка: косплееры выступают, разыгрывают сценки, есть сольное дефиле. Например, Полина (на фото в центре) танцевала с мечом.

На вопрос о том, где берут костюмы, ребята признались: заказывают с китайских сайтов TaoBao, AliExpress. У Маши — первый опыт шитья косплейного костюма. «Это не так сложно, как кажется», — говорит девушка.

Есть и косплееры с большим опытом выступлений, но на этот фестиваль пришли просто поглазеть.

Полина (слева):

— Я увлекаюсь аниме восемь лет. На фестивалях обычно выступаю в одиночных дефиле. Сегодня пришла как гость. Мой персонаж легко узнаваем: Амане Миса из «Тетради смерти».

Первым моим аниме вообще была «Принцесса вампиров Мию». Совсем недетское аниме мне попалось на пиратском диске с мультфильмами про Барби)). А еще аниме было очень популярно в моей школе, все одноклассники были в теме и поддерживали.

Настя (справа):

— Мой персонаж из китайских комиксов, правда, неканонный, вольная интерпретация. Я живу в Москве, но раньше выступала с косплей-бэндом из Тулы, кстати, вместе с Полиной.

Сейчас у косплееров популярны временные проекты: люди собираются, чтобы сделать командный проект из определенного фандома. Найти соратников сейчас непросто, иногда на косплей во взрослой жизни банально нет времени.

Тася (слева) и Таня

Тася:

— У анимешников в Туле своя тусовка, которая уже давно сложилась. К ним влиться сложно. Сегодня мы без номера, пришли в качестве гостей. Мой персонаж — Мадока Магика. С косплеем у меня все было просто, с первого взгляда: посмотрела аниме, влюбилась в персонажа, решила закосплеить.

Таня:

— Это мой 12-й фестиваль. Сегодня у меня персонаж из игры, любимой с детства. Мне хочется, чтобы другие посмотрели, вспомнили и поностальгировали. Таких образов у меня в арсенале много.

Сколько все это стоит

Косплееры говорят, что самый бюджетный образ обойдется примерно в 5000 рублей.

Основной источник костюмов — китайские площадки: AliExpress и TaoBao. Правда, нередко приходится подшивать, прилаживать по себе. Ребята шьют не только костюмы, но и… парики!

Софья:

— Я косплею десять лет. Радует в этом то, что можно сделать все, что угодно! И фактически из ничего. В косплее люблю ориджинал. В основном выбираю персонажей из древнегреческой мифологии. Сегодня у меня дефиле в образе Горгоны Медузы. Я вот, смотрите, паричок мастерила сама, змейки нанизаны на проволоку. А «мертвая голова» оторвана от манекена.

Жить в другой эпохе

В этом году на Yuki no Odori огромное количество разнообразных стендов — от эпохи средневековья до стимпанка. Мы не могли пройти мимо традиционного, повторяющего в деталях элементы восточного интерьера. Оказалось, в Туле есть целый клуб, посвященный исторической реконструкции. Япония времен Сэнгоку-Дзидай — один из профилей.

Сергей и Елена:

— Наш сэнсэй Станислав сегодня проводит мастер-класс по владению мечом кэндзюцу. А мы показываем тонкости плетения японских шнуров.

Елена:

— В мае нашему клубу исторической реконструкции два года. Одним из направлений собираемся сделать плетение шнуров на станке марудай в технике кумихимо. Этими шнурами японцы подвязывают кимоно, широко используют их в хозяйстве.

В японскую культуру меня привел муж! Меня сначала всё это не интересовало совсем. Но настал момент, когда я поехала с ним на обучение плетению шнуров и втянулась.

Среди толпы разнообразных косплееров маскируются организаторы и те, кто на фестивале работает, например видеографы. Хороши!

Дмитрий из московской команды Cosplay Life (слева):

— Сегодня я Кен, которого играет Райан Гослинг в фильме «Барби». Каждый год наша команда снимает юморной новогодний ролик, там я его и скосплеил. Решил: не пропадать же костюму, поработаю на фесте вот таким! А вообще, я работаю здесь в первом ряду на сцене — снимаю видео для своей команды.

Я работаю видеографом на фестивалях уже восемь лет, но сам косплею редко. А вообще это весело: есть повод поездить по городам, потусить, познакомиться с интересными людьми.

Гюстав-исследователь, оригинальный персонаж фестиваля Yuki no Odori (справа):

— Я не косплеер, а организатор фестивалей и мероприятий. Варюсь в этой тусовке шесть лет. В этот раз наш фест рассказывает историю о приключениях в волшебном лабиринте.

Очень нравится движуха и атмосфера фестиваля. Как это сказывается на моей жизни? Где-то за месяц до мероприятия перестаю спать)). Из плюсов — широкий круг знакомств по всей России. На фестивали съезжаются со всех концов страны: ведущие, выступающие, организаторы, волонтеры. На этот Yuki no Odori приехали ребята из Москвы, Калуги, Воронежа, есть гости из Армении.

В Туле могут появиться свои «Диванные войска»

Есть косплей и на интернет-культуру. Так, в японском сетевом фольклоре популярно движение N.E.E.T. — ребята в камуфляже с необычными нашивками «Диванные войска». Но в России к N.E.E.T. часто присоединяются страйкболисты, чтобы камуфляж не просто пылился в шкафу, а использовался по делу.

На фестивале говорим с одним из участников движения. Его зовут Дмитрий.

— Эта субкультура — «диванная гвардия» — основана в Японии. В Туле единомышленников у меня нет, я одиночка. Было бы здорово найти своих! Мечтаю создать тульское объединение. У калужан вот есть такое, а у нас нет.

Реакция на такой косплей в нашем городе неоднозначная: пока добирался сюда на такси, водитель не переставал улыбаться.

На фестивале также были замечены другие парни в камуфляжах. Но как выяснилось, это «не наши»: Дмитрий говорит, что эти камуфляжи из другой субкультуры.

Среди разнообразных восточных персонажей внезапно бросаются в глаза… Остап Бендер с мадам Грицацуевой.

Встретить фандом «Двенадцати стульев» на фестивале аниме — полная неожиданность. Оказалось, ребята — участники московского косплей-бенда с почти 20-летним стажем. Опытные косплееры — как актеры: они умеют всецело влиться в образ!

Сергей (ник — Джек):

— Косплею с 2006 года. [Говорит в манере Остапа Бендера] Из прекрасного города Горький, который теперь уже не Горький, а Нижний Новгород.

Для косплея берем абсолютно все: и восточную, и западную культуру.

Екатерина (ник — Оркл):

— Я косплею с 2004 года, была на воронежском фестивале японской анимации. Тогда он состоялся в России во второй раз. Там было целых 12 косплееров (смеется), как стульев. С тех пор и понеслось!

Обычно делаем сценки, но на этом фестивале — просто дефиле. В нашем чате 68 косплееров из разных стран и городов. Начать косплеить несложно. Выбирай персонажа, который тебе нравится, и делай костюм. Хочешь присоединиться к команде? Смотри в интернете, какие фандомы косплеют ребята, делай образ, приходи на фестиваль! Мне почти 40 лет, и я с удовольствием возьму в свою команду свежую кровь. С молодыми интересно работать!

Что думаете про этих увлеченных людей? А у самих какое хобби? Делитесь в комментариях!