Спортивный OMODA S5GT и брутальный JAECOO J7 – Автокласс зажигает новые автомобильные звезды

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Сразу два значительных для тульского авторынка события – презентация обновленного шоурума и двух новых моделей – спортивного OMODA S5GT и брутального JAECOO J7 – состоялись на последней неделе января.

Организатором обоих стал «Автокласс», официальный дилер брендов OMODA и JAECOO в Туле.

Ведущим мероприятия стал Алексей Курилович. За музыкальное сопровождение вечера отвечал DJ Desh, а также Cover группа Killaz Time.

На презентации состоялся показ одежды бренда OAKLET.

Гости первыми смогли познакомиться с OMODA S5 GT, сочетающим инновационные технологии, стильный спортивный дизайн, комфорт и безопасность. Внешние характеристики подчеркивает глянцевая решетка радиатора, придающие четкий спортивный контур дневные ходовые огни, а LED-фары делают «взгляд» седана по-настоящему незабываемым и притягивающим внимание.

Спортивные передние сиденья с боковой поддержкой и электро-регулировкой создают комфорт для водителя и пассажира.

Расположенный под капотом 1,6-литровый 150-сильный турбированный мотор, оснащенный системой непосредственного впрыска топлива с интеллектуальным управлением IHEC (Intelligent Highly Efficient Combustion), не оставит равнодушным большинство автовладельцев.

Драйв, технологии, комфорт и безопасность — это четыре составляющих OMODA S5 GT.

Брутальный облик JAECOO J7 — это магнит для взглядов. Его название говорит само за себя. Оно образовано от немецкого слова jaeger («лесник», «егерь») и английского cool («крутой»).

JAECOO J7 — один из самых эффектных автомобилей в своем классе. Он является творением известного английского дизайнера Кевина Райса. Минимум витиеватости и надуманности, предельно простые, но вполне привлекательные рубленые формы и очень удачные пропорции — все это весьма симпатично и эффектно.

1,6-литровый турбомотор мощностью 186 л. с. в сочетании с эстетическим минимализмом, контрастными тёмными стойками крыши, затейливой светодиодной оптикой с шахматным узором, двухцветной комбинацией окраски кузова точно выделит вас из общего потока и привлечет внимание зрителей.

Для гостей был организован праздничный фуршет. Каждый из участников мероприятия получил на память подарки от брендов OMODA и JAECOO.

По окончании презентации Myslo пообщался с руководством «Автокласс» и представителями автомобильных брендов и узнал больше о новых моделях автомобилей, а также о ближайших планах компании.

Денис Кальчевский, директор по продажам ООО «Автокласс»:

Денис Кальчевский — В 2024 году Группа компаний «Автокласс» будет праздновать свой 30 летний юбилей. В нашей компании сейчас представлено более 20 автомобильных брендов, включая коммерческий транспорт и спецтехнику, и мы рады, что к нам присоединился новый бренд JAECOO. Надеемся, что этот бренд полюбят жители Тульской области и Тулы.

— JAECOO J7 — это новая модель на тульском рынке и среди китайских брендов. Расскажите, пожалуйста, о том, какие возложены на нее надежды.

Иван Ложков — На этот бренд возложены самые большие надежды. У нас амбициозные планы, и в этом году у нас выйдет три новых модели: J8 и гибридные версии J7 и J8, — рассказал руководитель центрального региона JAECOO Иван Ложков. – Бренд JAECOO представлен практически во всей России, на данный момент у нас 150 совместных OMODA и JAECOO дилерских центров. Он стартовал в сентябре, и на данный момент мы реализовали уже более 3000 автомобилей.

— В Туле официальный дилер OMODA и JAECOO – «Автокласс». Почему выбор пал именно на эту компанию?

— «Автокласс» зарекомендовал себя как надежный партнер, и мы видим с ним большое будущее в реализации наших глобальных планов, — пояснил Иван Ложков.

— В чем особенность бренда JAECOO по сравнению с другими китайскими марками, представленными сейчас на российском рынке?

— Первое и, наверное, самое главное — это брутальный внешний вид автомобиля. Он пропитан современными технологиями. Наши клиенты очень ценят данный автомобиль именно за это. Конечно, немаловажно то, что ходовые качества тоже на высоте, — сказал руководитель центрального региона JAECOO.

В Туле уже появился свой клуб любителей автомобилей OMODA. Организаторы данного клуба — Дарья и Николай.

— Расскажите, когда вы пришли к автомобилю OMODA и почему решили создать клуб?

Дарья — В прошлом году, когда в начале января ударили сильные морозы и на нашем старом автомобиле сел аккумулятор и замерзли замки, мы решили для себя, что пора поискать новое авто, — рассказывает Дарья, один из создателей клуба OMODA|JAECOO в Туле. — Выбор пал именно на данный дилерский центр — по телевизору я увидела рекламу, где Анна Щербакова катается на льду и рекламирует какой-то потрясающе красивый автомобиль. Мы приехали в автосалон 8 января и уже 14 января уехали на нашей новой OMODA C5. На самом деле, мы выбирали из трех моделей, но остановили свой выбор именно на бренде OMODA, так как понравилась эргономика и яркий дизайн.

— Какие у вас впечатления от владения автомобилем спустя год?

Николай — Впечатления только положительные. Мы оценили высоту, особенно с текущим снежным покровом. Удобно, комфортно, а голосовой помощник — это отдельный вид прекрасного. Уже была поездка в Санкт-Петербург, и прошла она с комфортом и на одном дыхании, — рассказал Николай.

— Почему решили создать OMODA-клуб?

— Автомобильные клубы — это довольно-таки популярная и старая история. И раз уж нас много и всем хочется делиться эмоциями и вопросами, конечно, нужно создавать клуб. У нас официальное сообщество в Telegram, — добавил Николай.

Хотите и вы ближе познакомиться с новинками OMODA и JAECOO? Приезжайте в шоурум официального дилера!

Подробности у официального дилера «Автокласс» на Новомосковском шоссе, 25.

autoclass-omoda.ru

jaecoo-autoclass.ru

+7 (4872) 70-20-70

Тула, Новомосковское ш., 25.

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