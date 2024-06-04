Фестиваль «Книги на лето»: как привить ребенку любовь к чтению, и что включить в список литературы

Что интересно современным детям и подросткам? Как увлечь их в мир книг? И почему читать «глупости» полезно? Спросили у экспертов.

В первые июньские выходные «Октава» собрала у себя детских писателей, иллюстраторов и литературных редакторов. Вся территория кластера на два дня погрузилась в уютную и добрую атмосферу.

Тысячи книг с яркими иллюстрациями, обложки с теплыми картинками Роберта Ингпена и удивляющие названиями энциклопедии — так выглядел большой книжный прилавок, возле которого часами зависали не только дети, но и взрослые.

В большом зале и залах библиотек не прекращались мастер-классы и лекции. Можно было не только слушать, но и самим попробовать придумать историю для юных читателей.

Если вы это вдохновляющие событие пропустили или успели не на все встречи с писателями, мы готовы это исправить. Поговорили с экспертами о самом важном и готовы делиться.

Книжки про драконов и списки на лето для родителей

Ольга Лишина, поэт, автор текстов группы «Мельница», финалист Московской Арт-премии — 2023 и Большого детского фестиваля в номинации «Литература-2023», литературный обозреватель, автор и ведущая программ по литературе, продюсер издательства «Альпина». Этот человек знает все о современной детской литературе.

— Как привить ребенку любовь к чтению?

— Позвольте ему выбирать! Приходите вместе с ребенком в книжные магазины, на фестивали, разрешайте ему самому понять, чего он хочет. Родители же как думают? «Ну, стихи и сказки дома есть — больше не нужно. Книжки про драконов — уже не по возрасту...» И этим любовь к чтению можно убить.

Ребенка может заинтересовать конкретное издание, именно с этими иллюстрациями. Не навязывайте ему свое мнение.

У многих взрослых воспоминания об уроках литературы навевают скуку и тоску. Все почему? Потому что читать нужно было по списку, прочитывать от корки до корки, даже если неинтересно. Какая тут любовь?

— Родителям вообще не стоит вмешиваться в выбор книг?

— Будет классно, если ребенок просто полюбит читать. Что угодно! У меня был ученик, который обожал комиксы про жучков. Уже учился в школе, все читали сложные произведения, а он все про жучков. Мама беспокоилась, мечтала, чтобы сын прочитал хотя бы про Гарри Поттера. Я просила ее подождать. И получилось: в четвертом классе он принес большой том биографии Льва Дурова, про его театр зверей. И мальчик так восхищался историями, описанными в книге! Оказалось, ему просто эта тема интереснее всего, он в ней увидел больше, чем просто сюжет. Кто знает, может, этот мальчик лет через 20 станет известным биологом...

Книжки про зверей, драконов и духов — не глупости. Позвольте вашему ребенку читать то, что ему интересно.

— А ко взрослой литературе это правило относится? У нас сейчас тоже принято называть многие книги ерундой.

— Еще как! Сейчас мы слишком сильно загоняем себя в «корсеты». Причем делаем это мы сами, запросто критикуем себя: «Опять читаешь Агату Кристи? А расти над собой? Давно ли ты классику перечитывал?..»

В издательстве я занимаюсь серией «Главные книги русской литературы» и всеми силами пытаюсь разбить взрослые стереотипы о том, что русская литература — это какое-то страдание. Возьмите и прочитайте «Дворянское гнездо» для удовольствия. Просто посмотрите, какой там прекрасный слог!

А если это не ваш слог, прочитайте «Историю одного города» Салтыкова-Щедрина. Не мучайте себя — наслаждайтесь чтением! Читайте не правильные книги, а те, которые нравятся. Тот же Достоевский может вообще вам не нравиться, это не страшно. Лучше отложить его, чем читать через силу, а потом говорить другим, что прочитали «Бесов», а не легкие детективчики. Получайте радость!

— А что вы скажете по поводу списков литературы на лето для школьников?

— Мне нравится, когда есть возможность выбора. На сайте ассоциации «Гильдия словесников» выложены списки литературы для всех классов. Они большие и созданы очень увлеченными людьми. Оттуда можно выбрать что-то подходящее и, кстати, не только ребенку.

Есть очень простая методика: вы можете составить для ребенка список для чтения из тех книг, которые кажутся вам хорошими.

А ребенок пусть составит такой же список для вас. Он, может, тоже хочет, чтобы вы узнали, наконец, про «Гравити Фолз» или его любимую книгу про котят.

Только пусть все будет честно. Вы тоже прочитайте все, что хочет ваш ребенок. Так у вас будет больше поводов для обсуждений, ребенок будет увлечен. К тому же решится еще одна важная задача: вы научитесь еще лучше разговаривать друг с другом.

— А если рекомендованная книжка не понравится?

— Это тоже повод для обсуждения. Почему? Что не так? Почему она показалась отвратительной? Книга не дает ответов, она всегда ставит новые вопросы. И чем их больше, тем лучше. Не стесняйтесь говорить об этом!

Чем живет современная детская и подростковая литература?

Дарья Анацко, литературный редактор издательства «Абрикобукс» и преподаватель школы писательского мастерства провела в «Октаве» сразу несколько встреч с юными книголюбами. Первой стала лекция-шалость, которая доказала: фэнтези, сказки и детективы — похожи. А затем Дарья организовала мастер-класс для детей, на котором они научились буквально из воздуха ловить идеи для произведений.

Дарья уверена, что именно так легко и играючи можно показать детям и подросткам, что литература и писательство — это очень увлекательно:

— Хочется, чтобы люди знали: есть не только Пушкин и Достоевский, очень многие сейчас пишут, редактируют и выпускают хорошие детские книги. Здорово, что на фестивале об этом узнает все больше людей.

Я работаю в издательстве, поэтому вижу индустрию изнутри: у детской литературы сейчас новый «пубертат».

Многие детские издательства — независимые, много маленьких, нишевых, которые душу вкладывают в книги. Это «Поляндрия», «Белая ворона», «Абрикобукс», «Самокат», «Розовый жираф» и др.

У всех них свой голос, свои авторы, поэтому сейчас так много самых разных детских книг на любые темы: приключения, сказки, фэнтези, стимпанк. И это не ерунда какая-то. В книгах классные тексты и хороший, настоящий и современный русский язык. Такое и взрослым нравится. Я вот, например, взрослые книжки не читаю. Ну какие там проблемы? Женился, развелся, изменил… А в детских всегда же прелесть, всегда просвет!

И важно в этой большой палитре выбрать свое, то, что интересно ребенку. Свое издательство, своих авторов… И потом уже следить за новинками.

— Есть ли сейчас яркие истории? Настолько популярные, как книги про Гарри Поттера, например?

— Конечно. «Зверский детектив» Анны Старобинец. Это огромная вселенная, дети от семи лет от нее в восторге. Причем сейчас это всё шире, чем в нашем детстве. На классные истории есть много мерча, запускаются аудиоспектакли — только наслаждайся!

Опять-таки среди популярных — фэнтези-серия для самых маленьких девчат «Восьмирье» Марины Ясинской. Вышло уже семь книг, и восьмую ребята очень ждут. И еще очень достойная история — «Чароводье» Юлии Ивановой. Всего много, главное — найти свое.

В кого же верит подрастающее поколение?

Молодой детский писатель Валентина Филиппенко на книжном фестивале в «Октаве» говорила с гостями о главных героях. О них она знает все: у Валентины издано 11 книг для детей и подростков.

— Герои у современных детей и подростков такие разные. У кого-то это классические персонажи, у кого-то из аниме-истории. Вкусы у ребят разные, но если говорить о тенденциях, точно есть тяга к форматам восточной, даже азиатской культуры: японской, корейской, k-pop.

У современных детей выбор очень расширился, если сравнивать с нашим детством. Перед ними не только привычные истории про животных, принцесс и драконов — они интересуются сюжетами про роботов, инопланетян, вечных духов и богов. Повестка расширилась.

— Почему вы решили стать детским писателем?

— Я не решала, это «чудовище», которое выбрало меня само. В детстве я, как и все, наверное, сочиняла стихи, писала короткие истории. Потом училась на журфаке, и там мы почти каждый день писали эссе. К моменту выпуска из университета я поняла, что природа абсурда и природа волшебства и магии очень похожи.

Первый полноценный текст я написала, когда жила в Америке. Это была короткая детская книжка-картинка «Васька сказала», сейчас она уже издана. И мне это все очень понравилось.

Возможно, когда-нибудь я напишу что-то и для взрослых, но пока об этом даже не думаю. Мне приятно писать для детей, я их очень люблю и в них больше всего верю. Своей семьи у меня пока нет, но я пристаю к детям друзей, к юным посетителям моих мастер-классов и даже ребятам на улице.

Я много общаюсь с детьми и знаю: они такие молодцы! На них сейчас огромное давление оказывает информационный мир, и ребята классные уже даже тем, что вывозят это.

— О чем вы хотите рассказать подрастающему поколению?

— Я хочу, чтобы дети верили в себя. Мне кажется, на них сейчас давит очень много стереотипов и каких-то историй, сужающих кругозор. Я хотела бы, чтобы дети постоянно его расширяли, чтобы не боялись себя и других, пробовали, были смелыми и не останавливались.

А темы у меня разные. В книжке «Пафка и шкаф» я говорю про одиночество, в истории про Майю и дракона прослеживается тема бунта и вопрос почти по Достоевскому: «Тварь ли я дрожащая или право имею?» Тему поиска себя можно найти в книге про папу, который ищет работу, а вера в волшебство непременно появится после прочтения «Бабы-яги на Новый год». Это все важные вопросы, и они очень волнуют детей.