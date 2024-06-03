  1. Моя Слобода
  2. Город
  3. Обзоры
  4. События
  5. В Туле прошёл этап «Всероссийской паркур лиги»: большой фоторепортаж - MySlo.ru
город
город
Регистрация
В Туле прошёл этап «Всероссийской паркур лиги»: большой фоторепортаж
Фото Даниила Рыбака.

В Туле прошёл этап «Всероссийской паркур лиги»: большой фоторепортаж

Самые сильные, ловкие и энергичные спортсмены поборолись за звание лучшего трейсера на тульской площадке.

1 и 2 июня в «Новом поколении» прошёл этап «Всероссийской паркур лиги». Спортсмены разных возрастов преодолевали препятствия на скорость и выясняли, у кого самые крутые и отточенные движения. Было классно!

@rybak_dan_8984_20240601.jpg

Проект «Всероссийской паркур лиги» проходит в три этапа. Сначала — внутришкольный этап: он состоялся в более чем 60 школах паркура в разных городах России, Белоруссии и Казахстана. В нём приняли участие почти полторы тысячи спортсменов. 882 из них успешно прошли во второй этап — межрегиональный. Он проходит в пяти федеральных округах, а городами базирования стали Тула, Томск, Краснодар, Санкт-Петербург и Нижнекамск.

Министр спорта Тульской области Дмитрий Яковлев, приветствуя участников, заверил: поддержке паркура в Туле быть.

Дмитрий Яковлев

Дмитрий Яковлев

— Рад приветствовать всех на сегодняшних соревнованиях! Тула с удовольствием принимает участников «Лиги». Знаю, что география соревнований очень обширная, много городов, всех не перечислишь.

Сегодня участники подают всем нам пример, как стать спортивными, сильными и крепкими. Желаю вам быть всегда со спортом. Нам ничего не остаётся, кроме как поддерживать вас в этом. Мы будем развивать направление паркура в Туле, чтобы количество спортсменов только росло!

Затем главный судья показал участникам полосу испытаний. Она состояла из деревянных конструкций с опорами, на которых участникам предстояло прыгать, перекатываться, бежать и выполнять сложные трюки. Скорость здесь важна так же, как и мастерство: в категории «спидран» участникам было важно максимально быстро переместиться из точки А в точку Б, а вот уже во «фриране» оценивалась эстетика движений.

@rybak_dan_8529_20240601.jpg

Перед началом соревнований участники разминались, показывая свои навыки в вольном стиле. Спортсмены буквально парили в воздухе!

@rybak_dan_8144_20240601.jpg

Мы пообщались с юными спортсменами перед началом соревнований. Настрой у каждого один — только на победу.

Иван занимается паркуром уже 4 года, а сейчас ему только 12! Он представляет тульскую команду «Мастера стилей».

@rybak_dan_8497_20240601.jpg

— В паркуре мне нравится соревновательный элемент. Ещё паркур совмещает в себе и бег, и прыжки — всё это очень полезно для человека. Помимо физических данных, важен также быстрый ум. Но самое главное — не забывать делать разминку, иначе можно получить серьёзную травму.

Передаю привет моему тренеру! Его зовут Дмитрий. Он классно всё объясняет и может помочь новичкам. Иногда ругается на нас, но только за дело.

А вот главные соперники Ивана. Илье 14 лет, он приехал на соревнования из Москвы.

@rybak_dan_8485_20240601.jpg

— Обожаю паркур за его разнообразие — есть столько вариантов прохождения препятствий! Занимаюсь всего год, но уже полюбил паркур всей душой. Он даёт ощущение свободы.

По паркуру у меня первые большие соревнования, но до этого я уже занимался карате и участвовал в соревнованиях по нему, так что волнения не испытываю. А ещё занимаюсь боксом. Спорт — огромная часть моей жизни, но и про школу я не забываю — получаю одни пятёрки. 

Владу из Москвы 10 лет. Удивлять судей он планирует не только крутыми трюками, но ещё и необычной причёской!

@rybak_dan_8490_20240601.jpg

— До паркура я занимался акробатикой, так что это не первые мои соревнования. Больше всего люблю паркур за возможность попрыгать, побегать — мне это нужно. На соревнования приехал только за первым местом!

 

Ещё больше фото с соревнований смотрите в нашем фоторепортаже!

Галерея
показать все фотографии

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Автор:
вчера, в 17:09 0
Другие статьи по темам
Событие
Всероссийская паркур лига
Люди
Дмитрий Яковлев
Место
Новое поколение
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Где поесть крылышки в Туле 2.0
Где поесть крылышки в Туле 2.0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.