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Автострада —2024, хип-хоп фестиваль и выставка в ТИАМе: выходные в Туле

Автострада —2024, хип-хоп фестиваль и выставка в ТИАМе: выходные в Туле

А еще фестиваль джазовой музыки, квартирник в «Октаве» и спектакль по пьесе Александра Островского — в нашем обзоре выходных.

Автострада —2024

Когда: 8 июня, суббота, 12.00.
Где: Тульский кремль и на площадь Ленина.
 

Автострада —2024

8 июня в Тульском кремле и на площади Ленина пройдет автомобильный фестиваль «Автострада — 2024». 

Участие принимают автолюбители со всей Европейской части России – около 1000 экспонатов делают «Автостраду» крупнейшим, при этом бесплатным для участников и зрителей фестивалем.

 

Хип-хоп фестиваль в «Октаве»

Когда: 8 июня, суббота, 18.00.
Где: Творческий кластер «Октава». 
 

Хип-хоп фестиваль в «Октаве»

8 июня в «Октаве» пройдет самая масштабная вечеринка города — хип-хоп фестиваль. Все диджеи, вечеринки и бары в одном месте.

 

PATIO JAZZ FEST

Когда: 8-9 июня, суббота-воскресенье, 17.00.
Где: Казанская набережная и Ликерка Лофт.
 

PATIO JAZZ FEST

8 и 9 июня в Туле пройдет III фестиваль джазовой музыки PATIO JAZZ FEST

На фестивале выступят музыканты из Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы и Кубы. Гостей ждут разные стили и направления джаза, импровизации.

 

Квартирники в кафе «Октавы»

Когда: 7 июня, пятница, 19.00.
Где: Кофейня «Волна». 
 

Квартирники в кафе «Октавы»

7 июня в кафе «Октавы» в рамках квартирника выступит Полина Жогова.

 

Два и два

Когда: 8 июня, суббота, 18.00.
Где: Тульский историко-архитектурный музей.
 

Два и два

8 июня во дворе ТИАМа откроется однодневная выставка «Два и два».

 

Фестиваль красок

Когда: 8 июня, суббота, 17.00.
Где: Площадь Искусств в Центральном парке.
Вход свободный.
 

Фестиваль красок

8 июня на площади Искусств в Центральном парке пройдет фестиваль красок

 

Ахов: Не все коту масленица

Когда: 7 июня, суббота, 19.00.

Где: Тульский камерный драматический театр.

Ахов: Не все коту масленица

7 июня в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль «AX...OFF» по пьесе Александра Островского «Не все коту масленица».

Ахов, купец-миллионщик, желает жениться на молодой, но бедной девушке Агнии, полагая, что за деньги можно купить все...

а что в кино?

Майор Гром: Игра

Майор полиции Игорь Гром известен всему Санкт-Петербургу пробивным характером и непримиримой позицией по отношению к преступникам всех мастей. Неимоверная сила, аналитический склад ума и неподкупность — все это делает майора Грома самым настоящим супергероем. Его жизнь идеальна: днем Гром ловит преступников вместе с напарником Димой Дубиным, а вечера проводит в компании журналистки Юлии Пчелкиной. Полную идиллию прерывает появление в городе таинственного злодея, называющего себя Призраком. Он предлагает Грому сыграть в опасную игру, ставка в которой — жизни обычных людей.
 

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Автор:
сегодня, в 17:03 0
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