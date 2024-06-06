Автострада —2024, хип-хоп фестиваль и выставка в ТИАМе: выходные в Туле

Автострада —2024
Где: Тульский кремль и на площадь Ленина.
8 июня в Тульском кремле и на площади Ленина пройдет автомобильный фестиваль «Автострада — 2024».
Участие принимают автолюбители со всей Европейской части России – около 1000 экспонатов делают «Автостраду» крупнейшим, при этом бесплатным для участников и зрителей фестивалем.
Хип-хоп фестиваль в «Октаве»
Где: Творческий кластер «Октава».
8 июня в «Октаве» пройдет самая масштабная вечеринка города — хип-хоп фестиваль. Все диджеи, вечеринки и бары в одном месте.
PATIO JAZZ FEST
Где: Казанская набережная и Ликерка Лофт.
8 и 9 июня в Туле пройдет III фестиваль джазовой музыки PATIO JAZZ FEST.
На фестивале выступят музыканты из Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы и Кубы. Гостей ждут разные стили и направления джаза, импровизации.
Квартирники в кафе «Октавы»
Где: Кофейня «Волна».
7 июня в кафе «Октавы» в рамках квартирника выступит Полина Жогова.
Два и два
Где: Тульский историко-архитектурный музей.
8 июня во дворе ТИАМа откроется однодневная выставка «Два и два».
Фестиваль красок
Где: Площадь Искусств в Центральном парке.
Вход свободный.
8 июня на площади Искусств в Центральном парке пройдет фестиваль красок.
Ахов: Не все коту масленица
Где: Тульский камерный драматический театр.
7 июня в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль «AX...OFF» по пьесе Александра Островского «Не все коту масленица».
Ахов, купец-миллионщик, желает жениться на молодой, но бедной девушке Агнии, полагая, что за деньги можно купить все...