Ветер может усилить я до 15 м/с.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие 1-3 часа с сохранением вечером местами на территории Тульской области ожидаются грозы с усилением северо-западного ветра до 15 м/с.

ГУ МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности.

При грозе:

- по возможности не выходите из дома;

- на открытой местности не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие);

- держитесь подальше от электропроводки, антенн;

- отключите радио и телевизор.

При порывах ветра:

- находясь на улице, обходите шаткие строения, аварийные деревья и дома с неустойчивой кровлей;

- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач);

- машину следует парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по телефону «01» или с мобильного – «112».