По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие 1-3 часа с сохранением вечером местами на территории Тульской области ожидаются грозы с усилением северо-западного ветра до 15 м/с.
ГУ МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности.
При грозе:
- по возможности не выходите из дома;
- на открытой местности не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие);
- держитесь подальше от электропроводки, антенн;
- отключите радио и телевизор.
При порывах ветра:
- находясь на улице, обходите шаткие строения, аварийные деревья и дома с неустойчивой кровлей;
- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач);
- машину следует парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по телефону «01» или с мобильного – «112».