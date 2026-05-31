Общественное пространство в Центральном округе благоустраивают к значимой для Тулы исторической дате – 50-летию присвоения Почетного звания «Город-герой».

Территория сквера насчитывает около 10 тысяч квадратных метров, количество благополучателей – более 20 тысяч человек. В ходе благоустройства здесь запланированы укладка плиточного покрытия, установка уличного освещения, стел, малых архитектурных форм, арт-объекта, отражающих военно-патриотическую тематику. Работы проводят по муниципальной программе «Комплексное благоустройство МО город Тула» за счет средств городского бюджета. Общий объем финансирования – около 54 млн рублей.

Глава администрации Илья Беспалов проконтролировал ход работ по благоустройству сквера.

Илья Беспалов отметил, замысел работ – не просто создать еще один комфортный и живописный уголок для отдыха туляков и гостей города, но и увековечить присвоение областной столице высокого звания, отдать дань памяти всем защитникам города.

– В этом году Тула отметит несколько значимых исторических дат: 880-летие со дня основания, 85-летие Тульской оборонительной операции и 50-летие присвоения почётного звания «Город-герой». Конечно, эти моменты должны быть отражены в инфраструктуре города. Администрацией Тулы было принято решение благоустроить сквер, расположенный на пересечении улиц Оборонной, Староникитской и Кауля. В годы Великой Отечественной войны здесь рядом проходил передний край обороны. Концепцию благоустройства сквера поддержала в том числе партия «Единая Россия». Сейчас думаем над названием сквера. С большой вероятностью он станет «Оборонным», – отметил Илья Беспалов.

Работы здесь – в активной фазе. Как рассказали Илье Беспалову, в сквере выполнен демонтаж старого покрытия, идет подготовка к установке наружного освещения.

– На данном этапе мы приступаем к рытью траншей и прокладке коммуникаций. После чего перейдем, непосредственно, к устройству покрытия: установим бордюрный камень, выложим тротуарную плитку. В работах используем много современных материалов, например, таких как кортен – атмосферостойкую сталь, которая широко используется в благоустройстве скверов. Им планируем выполнить облицовку входной группы и постамента дивизионной пушки. При этом озеленение на территории пространства мы сохраняем, – отметил представитель подрядной организации Дмитрий Потапов.

Обновленный сквер должен стать подарком тулякам ко Дню города, работы планируют завершить к 10 сентября.