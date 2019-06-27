О чем мечтает тульская молодежь

1. Любимое место в Туле — Белоусовский парк. Здесь много развлечений: можно и с ребенком активно провести время, и без него. Сходить на аттракционы, посидеть у фонтана. Можно отдохнуть морально.

2. Хотелось бы летом пойти в отпуск, но, к сожалению, не получится. Значит, всё лето будем работать, а по выходным — гулять в парке всей дружной семьей.

3. Очень мечтаю о своей квартире! Планируем с мужем в скором времени взять жилье в ипотеку. Будет у нас собственное жилье.

Никита Семенюк, 25 лет, специалист по контекстной рекламе: