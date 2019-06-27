Фото Алексея Пирязева.
О чем мечтает тульская молодежь
В преддверии Дня молодежи, который в России ежегодно отмечается 27 июня, корреспонденты Myslo задали молодым тулякам три вопроса. И вот что нам ответили.
- Какое у вас любимое место в Туле и почему?
- Какие планы на лето?
- О чем вы мечтаете?
Анастасия Никитина, 31 год, инженер-конструктор:
1. Любимое место в Туле — Белоусовский парк. Здесь много развлечений: можно и с ребенком активно провести время, и без него. Сходить на аттракционы, посидеть у фонтана. Можно отдохнуть морально.
2. Хотелось бы летом пойти в отпуск, но, к сожалению, не получится. Значит, всё лето будем работать, а по выходным — гулять в парке всей дружной семьей.
3. Очень мечтаю о своей квартире! Планируем с мужем в скором времени взять жилье в ипотеку. Будет у нас собственное жилье.
Никита Семенюк, 25 лет, специалист по контекстной рекламе:
1. Мне сильно импонирует Кремлевский сквер, который плавно переходит в Казанскую набережную. Я беру книжку, чай в термосе, покупаю хачапури с сыром, приезжаю на велосипеде туда и сажусь читать.
2. Планы у меня большие: поехать на Селигер, в Питер и Португалию!
3. Мечтаю быть счастливым! Для этого нужно выполнять те задачи, которые себе ставишь. Вот сейчас моя цель — научиться серфингу в Португалии. Следующую идею я также воплощу в жизнь.
Константин Сашилин, 30 лет, футбольный тренер:
1. Живем рядом с Центральным парком, поэтому чаще всего проводим время здесь. Приходим всей семьей каждый день. Бегаем, занимаемся на турниках.
2. Я детский футбольный тренер. В отпуск мне пока некогда идти, летом буду работать. Собираюсь отдохнуть в сентябре. Обычно мы всей семьей ездим на море за границу. В том году летали на Кипр. В этом — пока не решили.
3. Мечтаю жить на море! Купить там дом и переехать семьей. Еще хорошо, чтобы мы отдыхали, а денежки капали (смеется).
Анастасия Одинцова, 21 год, студентка:
1. Люблю ходить на Казанскую набережную. Там очень здорово, особенно вечером, когда зажигаются фонари. Кофеек там вкусный! Самое то для прогулок с друзьями. Еще мне нравится пруд в Белоусовском парке. Провожу время в «Ликерке Лофт».
2. Буду работать, а в августе с семьей поедем на море.
3. Мечтаю устроиться в жизни! Когда ты знаешь, чего хочешь, то идешь к этому. Сейчас доучусь и хочу работать в сфере психологии и детской дефектологии.
Юлия Тимонькина, 21 год, сео-специалист:
1. Мне нравится Казанская набережная, там очень красиво и постоянно проводится что-то интересное. Предпочитаю активно проводить время: занимаюсь спортом на стадионе и планирую посещать мероприятия на набережной.
2. Летом буду работать. Отпуск у меня запланирован в сентябре, поедем на море в Сочи.
3. Хочется быть счастливой, чтобы во всех отраслях жизни было всё хорошо: и в карьере, и в бытовом плане, и в личной жизни!
Александр Федотенков, 33 года, продавец автомобилей:
1. Очень люблю Центральный парк! Здесь красиво и можно спортивно провести время: прокатиться на велосипеде, потренироваться на турниках.
2. Мои планы — уехать в отпуск за границу отдыхать.
3. Мечтаю реализовать свои цели и планы, которые поставил перед собой. А их у меня много! Конкретизировать не буду. Секрет).
Мария Базуева, 27 лет, мастер маникюра:
1. Чаще всего с семьей проводим время в Центральном парке. Отдыхаем, купаемся в пруду, с детьми гуляем.
2. Наш отпуск начнется 15 июля, уже совсем скоро! Поедем в Ростов к друзьям.
3. Мечтаю, чтобы всё было хорошо! Чтобы у моих детей получалось всё, что задумают, и они реализовались в жизни. Чтобы наш город становился лучше, развивался.
Евгений Буханистов, 18 лет, студент:
1. Я сам из Щекино, но в Туле мне очень нравится Белоусовский парк и пляж. Здесь больше всего провожу времени.
2. Мои планы на лето — работать. Уже нашел подработку в сфере строительства. Каникулы себе устрою позже. Пока некогда отдыхать!
3. Мечтаю получить образование, нормально устроиться на работу, строить карьеру и жить красиво.
Екатерина Троян, 29 лет, специалист миграционного центра:
1. Любимое место в Туле? Конечно, это Казанская набережная. Там очень красиво, можно отлично провести время с друзьями и хорошо отдохнуть.
2. В этом году в отпуск летом, к сожалению, не получится пойти. Буду активно работать. А вообще обычно езжу на море!
3. Мечтаю о крепкой семье!
Максим Шевченко, 21 год, предприниматель:
1. Больше всего свободного времени провожу в районе площади Ленина. Рядом с ней находится мое любимое место — Казанская набережная.
2. Планы на лето? Уехать в Крым, зарабатывать деньги и параллельно отдыхать.
3. Мечтаю о своем бизнесе. У меня уже было два интересных проекта — автомойка и детский аттракцион.
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