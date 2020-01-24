6 знаменитых Татьян, которые скоро выступят в Туле

В честь праздника мы решили вспомнить несколько знаменитых женщин с именем Татьяна, которые бывали в Туле. Совсем скоро состоятся спектакли и концерты с их участием, не пропустите!

Татьяна Васильева

Советская и российская актриса театра и кино, получившая многим зрителями по роли в фильме «Самая обаятельная и привлекательная».

Знакомство Татьяны Васильевой с туляками началось со стриптиза. Это была сцена из спектакля «Белла, чао!» в котором Татьяна Васильева сыграла главную роль. С тех пор актриса почти каждый год радует туляков яркими ролями в театре. В конце 2019 года она сыграла колоритную роль еврейской мамы в пьесе «Еврейское счастье».

Совсем скоро Татьяна Васильева вновь выступит на тульской сцене в спектакле «Суп из канареек». Ей досталась роль жены героя Игоря Скляра.

По сюжету супруги прожили в гражданском браке долгие 13 лет, пока не отважились переступить порог знаменитого казенного заведения под названием ЗАГС.

Но станут ли гарантией их семейного счастья белое платье, свадебный марш и штамп в паспорте? До регистрации брака остается всего пять минут и у героев еще есть возможность заглянуть вперед в их будущую законную семейную жизнь…

Татьяна Догилева

Советская актриса, режиссер, писательница, телеведущая. Широкую известность получила после появления в картинах «Покровские ворота», «Блондинка за углом» и «Забытая мелодия для флейты».

Сама лично Татьяна Догилева Тулу не посещала, зато привозила свою режиссерскую работу 4 года назад - семейную комедию «Невеста напрокат», которая запомнилась тульскому зрителю тонким юмором и иронией.

До этого момента тульские зрители наблюдали любимую актрису только на телеэкране, но в этом году Татьяна Догилева впервые выступит на тульской сцене в спектакле «Любовь и голуби» по мотивам знаменитой киноленты Владимира Меньшова. Актриса сыграет роль бабы Шуры.

Татьяна Кравченко

Заслуженная артистка РСФСР, Народная артистка Российской Федерации. Звезда сериала «Сваты».

Актриса впервые приехала в Тулу в 2013 году. Вместе с Олесей Железняк они сыграли в пьесе Леона Измайлова «Весельчаки по-русски». С тех пор эта парочка ежегодно мелькает на тульских театральных площадках с яркими комедийными ролями. С Тулой актрису связывает еще одно важное событие - здесь она получила премию за роль в сериале «Сваты» на кинофестивале «Улыбнись, Россия».

В жизни Татьяна Кравченко - человек не только веселый, но и активный. Начинает утро с пробежки, стакана теплой воды и ванной с морской солью, по крайней мере так она сказала в своем интервью Myslo.

Уже 6 марта Татьяну Кравченко можно будет увидеть на сцене Городского концертного зала. Актриса сыграет роль супруги состоятельного человека в спектакле «Обед для грешников».

Татьяна Морозова

Участница шоу Comedy Woman, играла в командах КВН «Настоящая сборная», «Вдребезги», «ЛУНа».

Татьяна Морозова в Туле никогда не бывала. До этого момента тульские зрители могли наблюдать актрису только на канале ТНТ в составе шоу Comedy Woman. Там она воплощает яркий образ «русской бабы».

В этом году актриса впервые выступит на тульской сцене. 23 февраля она сыграет в спектакле «Подыскиваю жену, недорого», который пройдет уже во второй раз и очень полюбился многим тулякам. Актриса предстанет в совершенно непривычном амплуа коварной обольстительницы.

Татьяна Морозова

Солистка поп-группы «Унесенные ветром», лауреат премии «Золотой граммофон»

В конце 90-х имя этой сексуальной блондинки прогремело на всю страну благодаря хитам «Какао-какао» и «Полтергейст». В наши дни певица практически перестала мелькать на экране, все чаще она выступает в составе больших рэтро-дискотек.

Первое знакомство певицы с тульским зрителем состоялось в 2017 году на аналогичном фестивале в Тульской области «Среднерусская возвышенность».

Спустя три года Татьяна Морозова возвращается в Тулу. 5 марта она выступит в Тульском цирке на большой дискотеке 90-х. Не пропустите!

Татьяна Мосина

солистка Калужской филармонии, исполнительница фольклорных песен.

Имя Татьяны Мосиной хорошо знакомо посетителям филармонии. С 2014 года певица часто приезжает в Тулу в составе разных калужских ансамблей. На своих концертах Татьяна Мосина исполняет фольклорные песни и композиции советского времени, в том числе песни военных лет. Певица не раз признавалась, что черпает вдохновение в творчестве Людмилы Зыкиной и Лидии Руслановой.

Однажды Татьяне Мосиной довелось участвовать в крупном тульском фестивале «Серебряные струны».

После своего 4-летнего отсутствия Татьяна Мосина вновь приедет в Тулу 7 февраля. Она готовит тульскому зрителю особую сольную программу.