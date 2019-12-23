Звезды дискотек 90-х
И снова… На сцене Тульского цирка Вы услышите ваши любимые песни артистов, звёзд 80−90-х. Это позволит вам вернуться или оказаться в прошлом.
Хотите отправится в волнующее путешествие «мир поп-музыки 80−90-х»?
Сумасшедшее шоу, супер звук, супер свет, в большом грандиозном концерте продолжительностью около 3-х часов.
Прозвучат хиты: «Какао-какао», «Человек Дождя», «Старший брат», «Мамочка моя», 18 мне уже."… и многие другие.
Шура, Унесенные ветром Татьяна Морозова, Светлана Разина, Эск. солистка гр. «Краски» Ольга Гусева, экс. солист группы «Отпетые Мошенники» Гарик Богомазов.
и приглашенные гости программы.
Где и когда?
Тула, улица Советская, 96
5 марта 2020, четверг
19:00
12 апреля, воскресенье 09:00
₽ Билеты: 250 ₽
13 марта, пятница 19:00
₽ Билеты: 400 ₽
7 марта, суббота 18:00
₽ Билеты: 1500-2000 ₽
21 марта, суббота 12:00
₽ Билеты: 500 ₽
20 марта, пятница 20:00
₽ Билеты: 600 ₽
17 апреля, пятница 18:30
₽ Билеты: 500-1000 ₽