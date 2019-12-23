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Звезды дискотек 90-х

Звезды дискотек 90-х

И снова… На сцене Тульского цирка Вы услышите ваши любимые песни артистов, звёзд 80−90-х. Это позволит вам вернуться или оказаться в прошлом.

Хотите отправится в волнующее путешествие «мир поп-музыки 80−90-х»?
Сумасшедшее шоу, супер звук, супер свет, в большом грандиозном концерте продолжительностью около 3-х часов.

Прозвучат хиты: «Какао-какао», «Человек Дождя», «Старший брат», «Мамочка моя», 18 мне уже."… и многие другие.

Шура, Унесенные ветром Татьяна Морозова, Светлана Разина, Эск. солистка гр. «Краски» Ольга Гусева, экс. солист группы «Отпетые Мошенники» Гарик Богомазов.

и приглашенные гости программы.

 

Где и когда?
Тульский Государственный Цирк
Тула, улица Советская, 96
5 марта 2020, четверг
19:00
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FORTISSIMO
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12 апреля, воскресенье 09:00
Дом Дворянского собрания
 ₽  Билеты: 250 ₽
Дайте два
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13 марта, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 400 ₽
Ла Нэт
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7 марта, суббота 18:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500-2000 ₽
Сказки детского мира
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21 марта, суббота 12:00
Октава, творческий индустриальный кластер
 ₽  Билеты: 500 ₽
Трибьют-шоу «Биттлз»
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20 марта, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 600 ₽
Стань звездой за 30 дней
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17 апреля, пятница 18:30
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 500-1000 ₽
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