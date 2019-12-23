Звезды дискотек 90-х

И снова… На сцене Тульского цирка Вы услышите ваши любимые песни артистов, звёзд 80−90-х. Это позволит вам вернуться или оказаться в прошлом.

Хотите отправится в волнующее путешествие «мир поп-музыки 80−90-х»?

Сумасшедшее шоу, супер звук, супер свет, в большом грандиозном концерте продолжительностью около 3-х часов.

Прозвучат хиты: «Какао-какао», «Человек Дождя», «Старший брат», «Мамочка моя», 18 мне уже."… и многие другие.

Шура, Унесенные ветром Татьяна Морозова, Светлана Разина, Эск. солистка гр. «Краски» Ольга Гусева, экс. солист группы «Отпетые Мошенники» Гарик Богомазов.

и приглашенные гости программы.