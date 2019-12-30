Татьяна Мосина и оркестр русских народных инструментов «Тула»

В Колонном зале Дворянского собрания выступит солистка Калужской областной филармонии, лауреат международных и всероссийских конкурсов Татьяна МОСИНА (народный вокал). Артистка выступит в сопровождении оркестра русских народных инструментов «Тула».

В программе концерта: русские народные песни, песни советских и современных композиторов.

Татьяна Мосина активно сотрудничает с коллективами Калужской областной филармонии и готовит интереснейшие концертные программы, такие как «Сверкай душа», «Задорный русский танец» с русским инструментальным ансамблем «Каприс», «Кружевница» с оркестром русских народных инструментов им. Е. Тришина, «Песни советской эстрады» с Губернским духовым оркестром. В 2015 году певица участвовала в проекте «Серебряные струны» совместно с оркестром русских народных инструментов Тульской областной филармонии «Тула».

Народная мудрость гласит – «В русской песне живет душа русского народа», и у Татьяны Мосиной, безусловно, получается донести своим творчеством эту мысль до сердца каждого зрителя.