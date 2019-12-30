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Татьяна Мосина и оркестр русских народных инструментов «Тула»

Татьяна Мосина и оркестр русских народных инструментов «Тула»

В Колонном зале Дворянского собрания выступит солистка Калужской областной филармонии, лауреат международных и всероссийских конкурсов Татьяна МОСИНА (народный вокал). Артистка выступит в сопровождении оркестра русских народных инструментов «Тула».

В программе концерта: русские народные песни, песни советских и современных композиторов.

Татьяна Мосина активно сотрудничает с коллективами Калужской областной филармонии и готовит интереснейшие концертные программы, такие как «Сверкай душа», «Задорный русский танец» с русским инструментальным ансамблем «Каприс», «Кружевница» с оркестром русских народных инструментов им. Е. Тришина, «Песни советской эстрады» с Губернским духовым оркестром. В 2015 году певица участвовала в проекте «Серебряные струны» совместно с оркестром русских народных инструментов Тульской областной филармонии «Тула».

Народная мудрость гласит – «В русской песне живет душа русского народа», и у Татьяны Мосиной, безусловно, получается донести своим творчеством эту мысль до сердца каждого зрителя.

 

 

Где и когда?
Дом Дворянского собрания
Тула, пр. Ленина, 44
7 февраля 2020, пятница
18:30
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15 февраля, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500 ₽
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14 февраля, пятница 18:00
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 ₽  Билеты: 699-1999 ₽
Same_Peяson
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27 февраля, четверг 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 200 ₽
Валерий Сюткин
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27 февраля, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1400-2600 ₽
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 ₽  Билеты: 1700-2800 ₽
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