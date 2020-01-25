О чем мечтают и к чему стремятся тульские студенты

Накануне праздника мы поговорили с тульскими студентами, которые берут максимум от жизни: успевают учиться, работать, помогать другим и побеждать в престижных соревнованиях и конкурсах.

Анастасия Никитина

Студентка 2 курса направления «Менеджмент»

Тульского филиала РЭУ им. Плеханова:

– Как только приехала из Венева в Тулу учиться, сразу решила, что буду самостоятельной, поэтому с первого курса я работаю, пять дней в неделю у меня смена, почти каждый день после учебы. Полгода была менеджером по продажам в мебельном магазине, рисовала там дизайн-проекты, а сейчас тружусь в call-центре. Я стараюсь самостоятельно себя обеспечивать, но работа для меня – это не только получение финансовой прибыли. Здесь я обзавожусь новыми знакомствами, получаю полезные навыки. Например, в call-центре я улучшила свою речь, переборола страх общения с незнакомыми людьми. Это очень пригодится мне в будущем!

Но это не значит, что я пропускаю мимо студенческую жизнь. Я активистка в своем университете: занимаюсь волонтерством, играю в КВН, а в этом году стала куратором у первокурсников. В моем вузе у первокурсников есть куратор не только среди преподавателей, но и среди старшекурсников. Мы с ребятами постоянно что-то придумываем, создаем, я хочу, чтобы первый год в университете они запомнили на всю жизнь. Это так круто! Они заряжают положительными эмоциями, и эта обратная связь – моя главная мотивация.

Говорят, чтобы изменить мир, нужно начать с себя. Я в этом уверена. По возможности стараюсь помогать нуждающимся: участвую в поездках в детские дома, помогаю убирать в приюте для животных.

Нахожу время и для любимого хобби. Я мечтаю стать профессиональным фотографом и была бы счастлива, если бы это направление стало делом моей жизни. Накопила на технику и сейчас учусь фотографии, практикуюсь. Верю в то, что можно достичь каких угодно высот, если этого по-настоящему захотеть.

Я стремлюсь стать успешным человеком. Считаю, что для этого нужно желание, вера и поддержка близких людей. У меня всё это есть, а значит, всё получится!

Семён Юдин

Магистрант 1 курса ТулГУ,

Горно-строительный факультет, направление «Основания, фундаменты и подземные сооружения»:

– Я мастер спорта России по рукопашному бою, двукратный победитель первенства мира по рукопашному бою, пятикратный победитель первенства России, двукратный бронзовый призер чемпионата России.

В секцию рукопашного спорта меня привели родители, но я остался, и не только из-за любви к спорту, но и из-за отношения в коллективе. Все мы настоящая команда, тренеры и спортсмены поддерживают друг друга, всегда готовы выслушать или поднять настроение. В такую атмосферу хочется возвращаться снова и снова.

В университет поступил на специальность, не связанную со спортом. Строительство – другое мое увлечение, оно всегда было мне интересно. В детстве папа и дедушка строили дом, я помогал им, смотрел. И с тех пор решил, что выберу именно эту профессию.

Совмещаю учебу и тренировки. В период подготовки к соревнованиям спорт занимает много времени, но я все успеваю, стараюсь идти на красный диплом. Потому что и то и другое мне интересно.

Современный студент должен уметь получить максимум того, что ему необходимо, постоянно развиваться, читать книги, узнавать новое, уметь успевать все и при этом не забывать про отдых. Так что если чем-то мне и приходится жертвовать из-за тренировок, потом это можно восполнить. Летом я ездил на море от университета. И вот там была активная студенческая жизнь во всей красе: спорт, отдых, общение. Это хорошая разгрузка после напряженного учебного года.

У меня большие планы. Мне выпала честь участвовать в Кубке мира в Италии. Это требует серьезной подготовки, и моя главная цель сейчас – показать хороший результат.

После университета планирую так же совмещать два своих увлечения: работать в сфере строительства по специальности и быть тренером по рукопашному бою.

Анна Хромченкова

Студентка 3 курса ТГПУ им. Л. Н. Толстого,

факультет иностранных языков:

– Я активная студентка. Больше 10 лет занимаюсь фольклором, играю на ложках. И привнесла это увлечение из детства в студенческую жизнь. Я стала победителем Всероссийского конкурса молодежных проектов Росмолодежи 2019 года, выиграла грант на проведение мастер-классов по игре на ложках в Туле и области.

Также я занимаюсь эстрадным джазовым вокалом, общественной деятельностью в университете. И когда представляется возможность, работаю воспитателем в творческих профильных сменах в детских лагерях. Все эти занятия делают мою жизнь насыщенной, позволяют не зацикливаться на учебе.

Вокруг меня много всего происходит, и мероприятия иногда даже наслаиваются друг на друга. Но к такой активной жизни я привыкла с детства. Выходные – это не для меня: когда выдается свободный денек, я не знаю, чем себя занять.

Думаю, что делаю всё правильно. Современный молодой человек должен быть усидчивым, целеустремленным, хорошо понимающим, что нужно конкретно ему.

Возможностей перед каждым студентом сейчас открывается очень много: форумы, конференции, конкурсы, мастер-классы. Как можно ими не воспользоваться?

Одним из ярких студенческих воспоминаний стал форум «Таврида». Мы обменивались там опытом с такими же студентами и узнавали ценную информацию от высококлассных мастеров. Это уникальная возможность, атмосфера там объединяет. Высокие профессионалы живут с тобой на одной территории, и границы между студентами и мэтрами стираются.

Сейчас если ты хочешь быть активным, университет дает тебе возможность раскрыть свой потенциал. Почти каждый мой день расписан, но я получаю от этого удовольствие. И чем больше у меня занятий, тем больше я успеваю. Парадокс, но именно эмоции от происходящего вокруг заряжают меня на новые свершения!

Денис Завьялов

Студент 4 курса

Тульского колледжа культуры и искусства:

– Я с 4 лет занимаюсь хореографией. Но если в школе это были любительские коллективы, то с поступлением в колледж хореография стала профессиональной. Я много работаю, целые дни провожу в зале. И это начало приносить плоды.

В апреле 2019 года моя жизнь изменилась. Я занял второе место на Дельфийских играх (комплексные соревнования молодых деятелей искусств высокого уровня мастерства. – Прим. авт.). После этого все завертелось. Летом я поехал на форум «Таврида», завел там много знакомств. И потом меня пригласили сняться в клипе ребят-призеров «Новой волны». А потом посыпались предложения от именитых артистов: я работал на концертах у Сергея Лазарева, Григория Лепса, Полины Гагариной, артистов лейбла Black Star. А 2020 год я начал с Алексеем Воробьевым: 1 января мы работали на одной сцене в программе «Новогодний миллиард».

На площадке всегда действует правило: с каким бы артистом мы ни работали, мы должны быть наравне. У нас нет жестких рамок, мы можем запросто пообщаться, пошутить. Так что работать в такой атмосфере мне комфортно.

Я стремлюсь быть нужным в профессии и добиться успехов на российской творческой арене.

Многим из того, что я сейчас имею, я обязан студенчеству. Это очень яркое время, когда каждый день наполнен чем-то интересным. В колледже учатся творческие люди, которые кажутся сумасшедшими и странными для многих. Но мы чувствуем себя отлично.

Я считаю, что в современном мире, чтобы добиться результата, нужно много работать. Колледж или университет – это старт. Но все зависит от тебя, ты сам должен быть активным, целеустремленным, общительным, быть лидером, чтобы постоянно вырываться вперед. И главное, найти в себе изюминку: под ярким фантиком обязательно должна быть вкусная конфетка.

Яна Кузнецова

Магистрант 2 курса Политехнического института ТулГУ,

кафедра «Электро- и нанотехнологии»:

– Университет помог мне найти любимое дело, несмотря на то, что оно не связано напрямую с профессией, которую я получаю. Четыре года назад я убедила ребят-активистов создать студенческий медиацентр.

Тогда я совсем не умела держать в руках камеру, боялась нажимать на ней кнопочки. А сейчас я обучаю других студентов снимать видео.

За время работы медиацентра мы стали победителями многих региональных и федеральных конкурсов по направлению «Видео». Из последних достижений: победа в финале Всероссийского конкурса рекламы по гео­брендингу, на котором мы представили ролик об университете, звание лауреатов в Студенческой весне и первое место в региональном конкурсе «В ритме жизни» с роликом о ВИЧ.

Мой опыт – пример того, что нужно не бояться пробовать новое. Когда ты мечтаешь научиться чему-то интересному, то в начале пути очень важно не обращать внимание на то, что говорят окружающие. Нужно следовать только своим желаниям!

Люди иногда сами придумывают себе отговорки: не успею, не получится. Я считаю, что сначала нужно попробовать, а потом уже решать, справились вы с задачей или нет.

Студенческая жизнь для меня открыла столько возможностей! Очень не хочу уходить из университета, здесь столько всего интересного, что даже не заметила, как пролетели все эти годы. Я, например, смогла побывать на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи. Там мы познакомились со студентами из других городов и стран и со многими общаемся до сих пор. Это событие я точно запомню на всю жизнь.

Всем, кто сейчас учится на первом курсе или пока только собирается поступать в университет, я хочу пожелать: используйте все возможности, которые дает вам вуз. Сейчас самое время открывать новые горизонты.

И даже если вы чувствуете, что выбрали не совсем ту профессию, о которой мечтали, не бойтесь менять направление. Идите за мечтой, занимайтесь тем, что приносит вам удовольствие, и тогда это станет делом всей вашей жизни!

Мария Воронина

Cтудентка 5 курса ТГПУ им. Л. Н. Толстого,

специальность «Физическая культура и спорт»:

– Мне 22 года, и сейчас я единственный мастер спорта в Тульской области по восточным боевым единоборствам и двукратная чемпионка Европы. Этим видом спорта я занимаюсь с 8 лет. Когда-то мама привела меня в секцию каратэ, потому что она была ближе к дому. Но мне так понравилось, что детское увлечение стало делом моей жизни. Мне нравится уверенность, которую дают восточные боевые единоборства. А еще на тренировках всегда расслабляешься и отпускаешь весь негатив.

Выбрала специальность, связанную со спортом, и думаю, что каратэ будет со мной всю жизнь. В будущем вижу себя тренером и уже сейчас занимаюсь с детьми. Мне нравится, что я могу чему-то научить их, поделиться с ними той любовью к каратэ, которая есть у меня самой.

Девочкам в каратэ, кстати, проще, чем мальчишкам. У нас чуть легче категории, и мы эмоциональнее, злее. Запал в нас сильнее. Кстати, спортивный характер проявляется и за пределами спорта. Экзамены я сдаю с таким же рвением. Если решила, что мне нужна отличная оценка, буду бороться за нее до конца!

Студенческая жизнь у меня не совсем обычная: большую часть времени занимают не занятия в университете, а тренировки. Но я стараюсь успевать все. Преподаватели тоже идут навстречу, спортивные достижения у нас на факультете очень ценятся.

Я понимаю, чтобы добиться цели, нужно много работать, поэтому я проводила в зале все время после учебы. Конечно, иногда хотелось провести больше времени с друзьями. Но, оглядываясь назад и оценивая все достижения, понимаю, что спорт мне куда больше дал, чем отнял. Я помню, какие незабываемые эмоции получила, когда попала в сборную России и заняла второе место на чемпионате. Тогда я только начала выступать после тяжелой травмы и сразу даже не осознала, что произошло. Это был большой шаг, который открыл мне путь на международный уровень.

Того, что я получила в спорте, сполна хватит, чтобы начать свой профессиональный путь после университета.

Современный студент должен стараться все успевать. Не лежать и постоянно гулять, а заниматься саморазвитием. Нужно думать о будущем и добиваться своих целей.