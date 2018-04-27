Яркая свадьба в Туле: выбираем ресторан

Обзор Myslo – рестораны нашего города, которые приглашают к себе на вкусный и красивый свадебный банкет этой весной и летом.

Если вы ещё не выбрали место для своего торжества, предлагаем несколько вариантов красивых ресторанов.

История, ресторанно-гостиничный комплекс

Хотите, чтобы ваша свадьба прошла незабываемо, и выбираете место для проведения банкета? В отеле «История» ваш праздник пройдёт на высоте и оставит очень тёплые воспоминания.

Банкетный зал отеля вмещает до 50 гостей, так что даже большая свадьба разместится здесь с комфортом.

В меню вам предложат богатый выбор блюд европейской, кавказской и русской кухни, а также огромное разнообразие напитков в баре. Угощение на вашем торжестве угодит даже самым искушенным гостям.

Ещё один приятный плюс — просторные помещения и очень красивый интерьер отеля «История», выдержанный в благородном классическом стиле. Яркие люстры, светлые стены с деревянными и каменными панелями подарят гостям ощущение тепла и уюта. Ваши свадебные фото с праздника в этом интерьере добавят событию красоты и подарят яркие воспоминания.

Дружелюбный, вежливый и открытый персонал на банкете — ещё один важный момент любого торжества. Сотрудники отеля и ресторана помогут гостям почувствовать себя в стенах заведения так же свободно и легко, как у себя дома.

Специально для влюбленных пар отель «История» в этом сезоне предлагает специальные условия для свадьбы — пакет «Свадебный»:

Возможность принести свои алкогольные напитки и любимую домашнюю еду;

Банкет в зале кафе (до 50 человек) — от 1500 рублей на человека;

Гибкие условия при заказе меню;

Быстрое и ненавязчивое обслуживание профессиональных официантов;

Ночь в празднично украшенном номере — бесплатно;

Бутылка шампанского в номер — бесплатно;

Возможность «раннего заезда» для проведения сборов жениха или невесты или «позднего выезда» после 12:00 — бесплатно;

Фотосессия в интерьерах отеля;

Возможность заказа завтрака прямо в постель;

Скидка на размещение гостей — 10%.

Также вы можете забронировать здесь уютный и красивый номер для молодоженов, и без банкета.

До 31 августа это можно сделать по акции «Летние цены»:

Номер для молодоженов — со скидкой 20%.

Номер люкс — всего 3400 рублей!

А ещё гости, приехавшие на ваше событие издалека, смогут разместиться в отеле на ночь. Желающие могут посетить сауну и бассейн.

Доверьте ваше свадебное торжество профессионалам отеля «История». Будет красиво, вкусно и очень уютно!

Тула, ул. Шухова, 24

7 (4872) 41-93-21 , 8 (915) 788-32-60 , 8 (800) 775-43-45

hotelhistory.ru

Императоръ, ресторан

Если вы выбираете, где в Туле провести свою свадьбу, то обратите внимание на Гостевой дом «ИмператорЪ»! Это одно из лучших мест для изысканного, красивого и яркого торжества.

Здесь знают рецепт по-настоящему головокружительной свадьбы.

В Гостевом доме «ИмператорЪ» вас ждёт:

Комфорт для каждого гостя свадьбы;

Безупречный стиль в каждом этапе события;

Подготовленная специально для вас небанальная праздничная шоу-программа;

Изящный декор — пожалуй, лучший в Туле и области;

Харизматичный, чуткий ведущий с отменным чувством юмора;

Демократичные и адекватные цены.

Выбирайте для своего праздника один из трёх залов ресторана: «Эрмитаж», вместимостью до 150 персон, «Бордовый», в котором с удобством разместятся 75 гостей, или уютный «Лазурный», рассчитанный на 35 персон. А если погода будет удачной, гости смогут расположиться на свежем воздухе.

Здесь день рождения вашей семьи пройдёт неповторимо и станет по-настоящему счастливым событием! Сплочённая команда Гостевого дома организует вашу свадьбу «под ключ». Вам не придётся ни о чём беспокоиться – вы просто придёте и будете на своей идеальной праздничной церемонии бракосочетания.

Что может включать свадьба «под ключ» в «Императоре»:

Фотосессию и видеосъемку с созданием видеоклипа. Вы получите не просто фото и видео, а настоящие произведения искусства! Съёмка в изысканных интерьерах Петровской эпохи подчеркнет красоту и благородство черт молодых, грацию невесты и мужественный облик ее избранника.

Роскошное убранство стола и потрясающе вкусные блюда. Вы сможете отведать авторские вариации шеф-повара на тему дворянской русской кухни — старинные блюда по классическим рецептам, адаптированные под запросы современных взыскательных гурманов.

По желанию — выездная регистрация брака на природе, например в живописном внутреннем дворике Гостевого дома «ИмператорЪ».

Отпразднуйте незабываемую свадьбу в ресторане «Императоръ»!

Тула, посёлок Октябрьский (Зареченский район), ул. Богучаровская, 2-а

8 (4872) 430−403, 8 (910) 558-43-27

imperator-hotel.ru

Группа ВК

Этажи, банкетный зал

Банкетный зал «Этажи» — прекрасное место для большого события вашей жизни — свадьбы, которая пройдёт здесь на высшем уровне!



В этом заведении всё создано для праздника, который останется в памяти молодоженов и гостей навсегда. При составлении шоу-программы для вашего торжества в этом заведении учтут все ваши пожелания и предложат варианты на любой бюджет.

Вам не придётся заботиться о технической стороне подготовки — в этом зале вам предоставят профессиональный свет и звук.

Уютный интерьер и необычная форма зала с колоннами, мягкий свет из больших окон днём и яркое световое оформление вечером украсят ваше событие и приумножит ощущение праздника. Банкетный зал «Этажи» просторный и свободный, здесь вам и вашим гостям будет где разгуляться и потанцевать.

Изысканная кухня порадует каждого гостя свадьбы, и даже самые взыскательные гурманы будут приятно удивлены. Свой алкоголь, а также безалкогольные напитки в «Этажи» можно принести на свадьбу без пробкового сбора.

В банкетном зале «Этажи» для вас:

свадебный банкет до 85 человек;

банкет за 2000 руб. на человека;

профессиональное звуковое, световое и проекционное оснащение;

организация развлекательной программы;

удобное расположение в городе;

изысканная кухня и безупречный сервис.

Банкетный зал «Этажи» сделает вашу свадьбу незабываемой!

Тула, ул. Чапаева, 34-а (200 м за ТЦ «РИО»)

8 (4872) 71-63-54

банкетвтуле.рф

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SK Royal Hotel Tula 5*

Свадьба в отеле — отличный вариант для праздника. А свадьба в SK Royal Hotel Tula 5, пожалуй, беспроигрышный выбор!

Этот красивый современный отель расположен в самом центре Тулы и предлагает выгодные и удобные условия для свадебного торжества.

Мы нашли 10 плюсов для выбора этого отеля при планировании свадьбы.

1. SK Royal — профессионалы гостеприимства. Ежедневно отель принимает множество гостей. Каждый из них получает комфорт и отменный сервис, соответствующие высоким стандартам качества. Сотрудники отеля прошли обучение у преподавателя из Национальной Академии Гостеприимства (Англия). Ваша свадьба здесь пройдёт безупречно!

2. Настоящие звёзды. SK Royal заслужил свои пять звёзд. Чтобы получить такие «звёзды», отели проходят строгий контроль международных комиссий.

3. Выездная регистрация. Закажите официальную выездную регистрацию на площадке с панорамным видом, расположенной на 6-м этаже SK Royal Tula 5*. Превратите официальную процедуру в изюминку своего мероприятия. Также в этом отеле вы сможете провести замечательный мальчишник и девичник.

4. Интерьер для свадьбы. В SK Royal интерьеры выдержаны в европейском стиле и были созданы известной дизайн-студией. Весь отель будет в вашем распоряжении, и фотографии, сделанные в шикарных интерьерах, будут напоминать о том, что свадьба была действительно королевская!

5. Шикарный ресторан. В SK Royal безупречная кухня и обслуживание. Шеф-повар всегда готов к особенным требованиям. Вашу свадьбу украсит обученный персонал в красивой униформе и стильный интерьер ресторана. В ресторане SK Royal удобно разместится до 100 гостей, а если у вас камерное событие, есть и более уютные залы для торжеств.

Кроме ресторана здесь есть два банкетных зала на 120 и 30 человек, а значит, здесь будет комфортно как большой шумной вечеринке, так и свадьбе в кругу самых близких. А бар CHECK IN – пример самых смелых и современных, ведь интерьеры бара позволят сыграть свадьбу в стиле лофт.

Стоимость банкета – от 2100 руб. на человека.

6. Молодоженам — номер в подарок! Если ваш свадебный банкет пройдёт в SK Royal, то молодожены получат номер в подарок. В качестве комплимента от отеля — украшение номер лепестками роз, шампанское и фрукты. По желанию подготовку молодоженов к торжеству можно будет начать уже с самого утра в удобное время. Утро после свадебного торжества молодая пара сможет начать с завтрака от шеф-повара, а также позволить себе наслаждаться незабываемыми моментами первого дня медового месяца вплоть до самого вечера.

Кстати, любая пара может получить номер, став гостем отеля, и без банкета. При этом можно воспользоваться услугой по раннему заезду и позднему выезду. Укажите при бронировании номера, что вы молодожены, и для вас бесплатно украсят номер лепестками роз.

7. Комфортное размещение гостей. На свадьбу в SK Royal вы сможете позвать родственников и друзей из любых уголков России и зарубежья, ведь все они смогут комфортно разместиться здесь же, в отеле. Гостям свадьбы SK Royal дарит скидку 20% на проживание! Этот отель имеет необычную форму, благодаря чему можно забронировать номера как с обычной (прямоугольной), так и с уникальной планировкой (две стеклянные стены, панорамные окна и другие необычные решения).

8. После свадьбы. Молодые и гости смогут отдохнуть в отеле, насладиться спокойствием и комфортом. Расслабьтесь здесь после месяцев подготовки к свадьбе и важного дня. Для молодоженов — бесплатно, а для их гостей со скидкой — посещение SPA-центра SK Royal. Проведите этот день как вам захочется.

9. VIP-свадьба. Постояльцами SK Royal уже стали множество звезд шоу-бизнеса и спорта. Эти люди знают толк в комфорте, сервисе и стиле. Отель с радостью реализует любые ваши идеи и пожелания. Ваша свадьба здесь станет особенной.

10. Модная свадьба. Свадебное торжество в отеле — традиционно для героинь голливудских фильмов. Свадьба в отеле — это модный тренд, который добрался и до нас. Будьте на пике моды!

Воплощайте свои самые смелые свадебные мечты в SK Royal Hotel Tula 5*. Ваша свадьба станет неповторимой!