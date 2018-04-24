«Калинов ключЪ» – вода с пользой для здоровья

Какую воду я пью? Этот вопрос задавал себе каждый туляк. Хорошо, если она безопасна (что в большинстве случаев именно так), но полезна ли?

Тут большой вопрос. Обеззараженная хлоркой вода — сомнительная польза для организма. Поэтому для ежедневного потребления и приготовления пищи и многие покупают воду на разлив, где есть риск получить небезопасный продукт — система, по которой вода поступает в бутыль, с точки зрения контроля качества довольно уязвима. Как минимум, она должна регулярно промываться специальными составами, как максимум – иметь периодику из нескольких ступеней и степеней очистки. На должном уровне система контроля качества, как правило, выстроена на заводах-производителях. Чтобы узнать, как она устроена, портал Myslo отправился на производство воды «Калинов ключЪ».

«Калинов ключЪ» — марка с 15-летней историей. Выпускающая ее компания ООО «Вотерхаус», — полноправный преемник и продолжатель традиций тульского качества — знаменитого далеко за пределами оружейной столицы «Туласпирт». До 2009 года компания входила в состав ООО «Первый купажный завод», который появился на базе «Весны», где вода под торговым названием «Калинов луг» выпускалась с 2000 года. Новое название воды «Калинов ключЪ» напоминает о самом большом покосном Калиновом лугу в Ясной Поляне, который тянется вдоль речки Воронки от Прудища до Груманта. Само же слово «ключ» имеет сразу два значения: источник воды и ключ к здоровью. И то, и другое обязывают производителя строго следовать традициям тульского качества и заботиться о здоровье потребителей. Правильная вода

Ксения Шпакова – По техрегламенту вода бывает двух видов: природная и подготовленная. В первом случае она берется из открытых источников, обеззараживается и разливается в бутылки. Маркетологи спешат заверить потребителя в том, что она лучше, умело пользуясь модными приставками «эко». На самом деле это весьма спорный вопрос, – рассказывает директор по развитию ООО «Вотерхаус» Ксения Шпакова. – Такая вода проходит минимальную очистку, что может и не сказаться на вкусовых качествах, однако не гарантирует отсутствие вредных компонентов в воде. Подготовленная вода зачастую несет в себе больше пользы, потому что она не только очищена от всевозможных примесей и микробов, но и содержит в себе именно столько полезных микроэлементов, сколько нужно организму человека.

«Калинов ключЪ» не создает вокруг своей воды мифов. Она добывается из артезианских скважин и поступает в производственный цех, там она проходит несколько ступеней очистки, насыщается минералами и только после этого оказывается в бутылке.

Технология производства

Воду для ежедневного потребления нужно подбирать грамотно, чтобы не навредить своему здоровью. Так, если ежедневно потреблять воду повышенной жесткости, то в несколько раз возрастает риск развития мочекаменной болезни. Потребление очень мягкой воды приведет к нарушению состояния водно-солевого обмена, раннему обызвествлению костей, замедлению роста скелета у детей. От очень мягкой воды страдает сердечно-сосудистая система человека. Технология производства гарантирует безопасность и пользу воды «Калинов ключЪ». Технология производства гарантирует безопасность и пользу воды «Калинов ключЪ».

Наталья Мазурина – Поступившая к нам артезианская вода проходит многоступенчатую обработку: 1. механическая фильтрация воды на песочных фильтрах (удаление механических примесей); 2. фильтрация воды на угольных фильтрах (удаление органических веществ); 3. умягчение воды на Na-катионитовых фильтрах (частичное удаление солей жесткости кальция и магния); 4. обработка воды на установке обратного осмоса (удаление всех вредных солей) с последующим ее насыщением недостающими макро- и микроэлементами; 5. обеззараживание питьевой воды с помощью стерилизующей фильтрации (удаление всех микроорганизмов, спор водорослей); 6. обеззараживание питьевой воды УФ-лучами на специальной установке. Подготовленная таким образом питьевая вода безопасна для здоровья человека и при этом насыщена полезными элементами, необходимыми для нормально работы сердца, костей, — в том объеме, в котором она не создает накипи на посуде и приносит пользу организму. С правильной питьевой водой человек может получить до 20% суточной дозы кальция, до 25% магния, при учете, что он выпивает два литра воды за день.

Перед запуском система, через которую проходит вода, промывается специальными средствами и дезинфицируется. Это позволяет не допустить образования болезнетворных бактерий.

Лаборатория качества продукции предприятия оснащена самым современным лабораторным оборудованием, которое позволяет оперативно контролировать качество воды на всех этапах технологического процесса подготовки и розлива питьевой воды.

Результаты исследований питьевой воды также подтверждаются испытаниями, периодически проводимыми в лабораториях РОСПОТРЕБНАДЗОРА.

На предприятии разработаны и внедрены принципы ХАССП, которые позволяют производить безопасную и качественную продукцию.

«Калинов ключЪ» — на все случаи жизни

Выпуск и доставка воды «Калинов КлючЪ» сейчас осуществляется в нескольких вариантах: для дома и для офиса в бутылях по 1,5, 5 и 19,3 литров. Для офиса здесь, кстати, есть не только сама вода, но и полный сервис: представляется кулер настольный или напольный, а также техническое обслуживание на протяжении всего срока его использования. Наличие чистой и полезной воды «Калинов ключЪ» в офисе – проявление заботы о сотрудниках, что в свою очередь повышает лояльность работников и улучшает производительность труда. Плотно сотрудничает ООО «Вотерхаус» и с розничными магазинами. Для оптовиков предусмотрена гибкая система скидок. Правильная вода — это настоящий ключ к здоровью. Но эффект его заметен спустя некоторое время, именно поэтому качественную воду нужно пить постоянно.

– Мы работаем с большинством представителей малого, среднего и крупного бизнеса Тулы, области, а также соседних регионов. По нашему опыту, чистая и свежая питьевая вода в офисе – это залог продуктивной работы и лояльного отношения сотрудников к руководству. Мы с радостью поддержим дружный микроклимат коллектива и поможем этим росту вашего бизнеса! – добавляет Ксения Шпакова.