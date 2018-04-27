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Тульские зоомагазины: всё от корма до ошейника

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Тульские зоомагазины: всё от корма до ошейника

Обзор тульских магазинов товаров для животных.

Мы собрали в этом обзоре несколько тульских зоомагазинов, в которых можно найти всё необходимое для любимых домашних животных.

 

ЗооПланета

«ЗооПланета» — это магазины, в которых с особенным вниманием относятся к питанию домашних животных.

Как продлить жизнь своему питомцу, или
Почему в «ЗооПланете» нет
развесного корма?

С этим вопросом мы обратились к управляющему сети магазинов и салонов груминга «ЗооПланета».

– Долголетие наших питомцев на 80% зависит от правильного питания и содержания. Животные, которые живут у нас дома, не должны питаться «со стола» и кормами низкого качества.

— Что вы имеете в виду, говоря о кормах низкого качества?

– В основном это развесные корма, поясню почему:

  1. При вскрытии оригинальной упаковки запускаются процессы окисления жиров и испарения витаминов.
  2. Невозможно отследить срок годности и подлинность корма.
  3. Высокий риск заражения гельминтами и другими заболеваниями.
  4. Во многих городах России уже запрещена продажа развесных кормов.
  5. Сомнительная экономия! Русский менталитет диктует нам экономить здесь и сейчас. Мало того, что покупатель, выбирая развесной корм, платит свои деньги за «кота в мешке», так еще и не учитывает дальнейшие затраты на посещения ветеринара и лечение своего питомца.

— Что вы можете посоветовать нашим читателям?

– В сети магазинов «ЗооПланета» вы всегда можете получить бесплатную консультацию по поводу кормления и ухода. Наши знания основаны на собственном опыте, а также на культуре питания международного уровня.

Если посчитать стоимость развесного корма и оригинальной упаковки из расчета на 2 кг, выяснится, что упаковку покупать дешевле.

И еще на что хотелось бы обратить внимание — при выборе корма всегда акцентируйте внимание на состав, а именно – на первые пять ингредиентов. Не забывайте, что собаки и кошки являются плотоядными животными и на первом месте в составе должно быть мясо!

Кроме того, мы знаем многое о питании и правильном содержании экзотических животных и рыб. У нас всегда есть в наличии живые кормовые насекомые, такие как сверчки, тараканы и зофобас.

Если у вас ещё остались сомнения при выборе себе питомца или у вас в семье уже есть любимец, и вы хотите быть уверенными в правильном его кормлении и содержании, тогда мы с радостью ответим на все ваши вопросы в наших магазинах — зоосалонах «ЗооПланета».

Кстати, если мы говорим о правильном уходе и содержании, то в наших зоосалонах можно ещё и подстричь своих любимцев, а также получить консультации о правильном поддержании их красоты в домашних условиях.

Галерея
Тульские зоомагазины: всё от корма до ошейника, Фото: 1
Тульские зоомагазины: всё от корма до ошейника, Фото: 2
Тульские зоомагазины: всё от корма до ошейника, Фото: 3
Тульские зоомагазины: всё от корма до ошейника, Фото: 4
Тульские зоомагазины: всё от корма до ошейника, Фото: 5
Тульские зоомагазины: всё от корма до ошейника, Фото: 6
Тульские зоомагазины: всё от корма до ошейника, Фото: 7
Тульские зоомагазины: всё от корма до ошейника, Фото: 8
Тульские зоомагазины: всё от корма до ошейника, Фото: 9
Тульские зоомагазины: всё от корма до ошейника, Фото: 10
Тульские зоомагазины: всё от корма до ошейника, Фото: 11
Тульские зоомагазины: всё от корма до ошейника, Фото: 12
Тульские зоомагазины: всё от корма до ошейника, Фото: 13
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Тула, улица 9 Мая, 9
8 (4872) 65-65-21, 8 (961) 261-27-57

Тула, улица Кирова, 25
8 (4872) 58-55-61, 8 (950) 920-88-02

zooplaneta71.ru

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Зоква вет, ветеринарная аптека и зоотовары

 

Ветеринарная аптека и зоомагазин «Зоква вет» приглашает к себе хозяев всех видов домашних животных. Здесь есть всё для содержания и лечения ваших питомцев: лекарства и средства ухода за собаками и кошками, грызунами и птицами, аквариумными рыбками. Кроме того, в этом магазине продаются товары для ухода за коровами, курами, и другими сельхоз-животными.

Ветеринар назначил вашим питомцам препарат, специальный корм или подкормку? Приходите сразу в «Зоква вет»! Вам не придётся искать необходимое в разных магазинах по всему городу.

Все лекарства здесь сертифицированы.

Кроме большого выбора ветеринарных препаратов в «Зоква вет» всегда можно купить:

  • Лечебные и повседневные корма для животных супер-премиум и премиум-класса;
  • Витаминные добавки;
  • Средства по уходу за животными (шампуни — от бюджетных до преимиум, спреи, расчески и т. д.);
  • Ошейники и спреи от блох и клещей;
  • Средства по уходу за полостью рта;
  • Наполнители для туалетов;
  • Поводки, шлейки, игрушки;
  • Лежаки, домики и когтеточки;
  • Клетки;
  • Аквариумы.

Магазин предлагает этой весной новинки:

  1. Капли на холку для снижения половой охоты у собак и кошек. Теперь не нужно мучиться и думать, как заставить животное выпить препарат или съесть таблетку. Просто нанесите лекарство на холку.
  2. Витамины для кур, которые добавляются в питьевую воду. Очень удобны в применении: просто добавьте препарат в воду, и птицы будут обеспечены комплексом необходимых витаминов и микроэлементов.

Врач в ветеринарной аптеке «Зоква вет» проконсультирует вас и поможет подобрать нужные препараты и корм в зависимости от возраста, веса и состояния здоровья вашего питомца. Также здесь можно уточнить, какие прививки нужно делать вашим питомцам, порекомендуют варианты вакцин и ответят на другие важные вопросы.

С «Зоква вет» ваш питомец будет здоров и проживёт дольше.

Галерея
Тульские зоомагазины: всё от корма до ошейника, Фото: 1
Тульские зоомагазины: всё от корма до ошейника, Фото: 2
Тульские зоомагазины: всё от корма до ошейника, Фото: 3
Тульские зоомагазины: всё от корма до ошейника, Фото: 4
Тульские зоомагазины: всё от корма до ошейника, Фото: 5
Тульские зоомагазины: всё от корма до ошейника, Фото: 6
Тульские зоомагазины: всё от корма до ошейника, Фото: 7
Тульские зоомагазины: всё от корма до ошейника, Фото: 8
Тульские зоомагазины: всё от корма до ошейника, Фото: 9
Тульские зоомагазины: всё от корма до ошейника, Фото: 10
Тульские зоомагазины: всё от корма до ошейника, Фото: 11
Тульские зоомагазины: всё от корма до ошейника, Фото: 12
Тульские зоомагазины: всё от корма до ошейника, Фото: 13
Тульские зоомагазины: всё от корма до ошейника, Фото: 14
Тульские зоомагазины: всё от корма до ошейника, Фото: 15
Тульские зоомагазины: всё от корма до ошейника, Фото: 16
Тульские зоомагазины: всё от корма до ошейника, Фото: 17
Тульские зоомагазины: всё от корма до ошейника, Фото: 18
Тульские зоомагазины: всё от корма до ошейника, Фото: 19
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Тула, ул. Колетвинова, 6 (вход с внутреннего двора)
8 (903) 421-81-39

Группа ВК

 

Husse, интернет-магазин

Husse — это шведский производитель кормов премиум-класса, а также вкусных и полезных лакомств, пищевых добавок, аксессуаров и косметики для собак и кошек.

Какой корм лучше подходит вашему любимцу, вам всегда подскажут специалисты компании по телефону горячей линии или по электронной почте.

Корма Husse сделаны из компонентов высшего качества и произведены на лучших фабриках и оборудовании высококвалифицированными специалистами.

Гарантией качества продуктов и производственного процесса является огромное число преданных и довольных клиентов Husse во всем мире.

Товары для кошек и собак от Husse:

  • Сухие и влажные корма для животных любого возраста;
  • Диетические и гиппоаллергенные корма;
  • Пищевые добавки;
  • Средства гигиены;
  • Аксессуары.

Заказ доставят к вам домой совершенно бесплатно.

Покупайте качественные товары Husse для ваших питомцев!

husse.ru

Представитель в Туле: 8 (905) 119-88-55, 8 (4872) 58-58-26

 

вчера, в 16:45 +2
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