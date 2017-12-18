Вопросы к урологу и проктологу

Тульские врачи ответили на часто возникающие вопросы по профилактике и лечению деликатных проблем.

В России многие люди страдают заболеваниями кишечника, почек и мочевыделения. Однако, этих проблем стесняются, и затягивают с походом к врачу и лечением до последнего, обращаясь, когда уже невозможно полноценно жить или терпеть. Мы попросили рассказать специалистов тульских медицинских центров, с какими симптомами следует обязательно обратиться к врачу и чем может грозить запоздалый диагноз.

Медицинский центр «Медикейт»



Гущин Михаил Анатольевич, уролог

Какие болезни лечит уролог?

- К урологу следует обращаться при проблемах с простатой, органами мошонки, нарушениями в сексуальной сфере, заболеваниях мочевого пузыря и почек (и мужчин и женщин).

Одна из самых частых проблем у мужчин — аденома простаты. От чего она возникает?

- Это заболевание бывает вызвано возрастными гормональными изменениями.

Можно ли как-то снизить риск возникновения аденомы простаты?

- К сожалению, профилактики возникновения аденомы простаты не существует. Однако, современная медицина способна замедлить рост изменений в предстательной железе и прогрессирование болезни терапевтическими методами. Особенно удачно это можно сделать на ранних стадиях.

Я рекомендую всем мужчинам после 50 лет обязательно раз в год показываться урологу для профилактического осмотра. А если есть риск проблем (хронические урологические болезни и наследственность), - то начиная с 45 лет.

Какие симптомы говорят о возможном онкологическом заболевании мочевыводящей системы?

- Одни из самых частых симптомов:

Кровь в моче, особенно кровь без болевых проявлений.

Видимые или прощупываемые новообразования на половых органах у мужчин.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

К чему может привести самолечение урологических проблем или отсутствие лечения?

К сожалению, нередко, обнаружив у себя тревожные симптомы, люди боятся обращаться к врачу и предпочитают «закрывать глаза» на проблему, в надежде, что она пройдёт сама. Это может привести к очень серьёзным последствиям, и даже к смерти. Запущенный простатит может стать хроническим, мочекаменная болезнь может при самолечении или при отсутствии лечения вовсе привести к потере почки и тяжелейшим воспалениям, опасным для жизни.

Лучше обратиться к врачу как можно быстрее — это позволит вам избежать осложнений и «перехватить» болезнь в самом начале!

Я работаю урологом уже 24 года, и за это время я накопил огромный опыт в лечении проблем этой сферы. У меня высшая врачебная категория. Кроме того, у меня есть ещё специализация врача-онколога и врача УЗИ. В нашем медицинском центре есть всё необходимое для достоверной и быстрой диагностики и лечения заболеваний. При необходимости , возможен осмотр и организация лечения пациентов на дому.

Медицинский центр «Медикейт»

Тула, ул. Вересаева, 2

8 (950) 922-93-83 , 8 (4872) 52-03-03

meditula.ru

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Медицинский центр «Вирмед»



Волков Виктор Викторович, проктолог

Какие симптомы говорят о том, что нужно обратиться к проктологу?

- Среди симптомов, при которых следует незамедлительно обратиться к врачу колопроктологу следует отметить в первую очередь появление патологических примесей в кале при дефекации-крови, слизи, гноя, а также расстройстве самого процесса опорожнения толстой кишки. Серьезным симптомом, характерным для онкологических заболеваний толстой кишки являются ложные позывы на дефекацию, неустойчивый стул-чередование поносов и запоров. Следует обратить внимание на боли и дискомфорт в заднем проходе, боли в животе, вздутие, урчание, общую слабость, недомогание. Многие симптомы встречаются при хронических воспалительных заболевания толстой кишки, однако они же могут быть первыми проявлениями серьезных болезней кишечника.

Если появилась кровь при дефекации — обязательно ли обращаться к проктологу?

- Если появилась кровь в кале, вне зависимости от ее количества визит к врачу-колопроктологу необходим. Только квалифицированный специалист сможет правильно установить источник кровотечения, назначить необходимый перечень обследований и правильно подобрать вариант решения вашей проблемы. Не надо лечить заболевания толстой кишки у терапевта или хирурга — это однозначно неправильный путь. Некоторые частные «нечестные» клиники могут вам сразу без обследования предложить оперативное лечение за баснословные деньги, не дав вам время подумать и одеться. Это в подавляющем проценте случаев мягко говоря лукавство, а точнее говоря — обман. При первичном осмотре не всегда однозначно можно поставить правильный диагноз, по стандарту при выделении крови из прямой кишки необходимо назначать обследование толстой кишки — колоноскопию. При начальных стадиях многих заболеваний вовсе необязательно сразу делать операцию, вполне достаточно правильно подобрать терапию. Хочу обратиться к пациентам — будьте бдительны при выборе клиники, в которой планируете получить консультацию и лечение.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Есть ли болезни кишечника, которые можно лечить самостоятельно?

- Некоторые хронические болезни толстой кишки можно лечить самостоятельно (синдром раздраженного кишечника, колиты, проктиты, дивертикулярную болезнь, и др.) Однако, первоначально необходимо проконсультироваться с врачом колопроктологом и пройти весь спектр необходимых обследований. И, конечно, лучше, если лечение назначит врач.

Чем рискуют люди, занимающиеся самолечением и не обращаясь до последнего к врачу?

- Люди, занимающиеся самолечением рискуют прежде всего здоровьем, а иногда и жизнью. Мы часто в своей практике сталкиваемся с термином «русский авось» или «как бог даст». Многие пациенты не обращаются за помощью, лечатся «народными методами». В некоторых случаях — везёт, в некоторых — нет. Самое обидное бывает тогда, когда ты понимаешь, что мог бы спасти пациенту жизнь, если бы он обратился к тебе на 6−12 месяцев раньше, но к сожалению из-за нерадивости больного время упущено. Конечно речь идет об онкологических заболеваниях, когда дорог каждый месяц. Но даже при таких заболевания, как геморрой, хронический парапроктит, нагноившийся эпителиальный копчиковый ход, несвоевременноеобращение за лечением приводит в значительному ухудшению качества жизни пациента.

Расскажите, какие современные методы лечения геморроя сейчас используют в вашей клинике?

- В настоящее время из современных методов лечения геморроя широко используется дезартеризация геморроидальных узлов под контролем доплерометрии с мукопексией и лифтингом — это лучшая на сегодняшний день малоинвазивная методика. Она используется для лечения геморроя 1−3 стадии. Золотой стандарт лечения геморроя 3−4стадии-открытая геморроидэктомия гармоническим (ультразвуковым) скальпелем. В условиях колопроктологического отделения Тульской областной больницы дезартеризация геморроидальных узлов с трёхдневным прибыванием и наркозом стоит 28500 рублей. Открытая геморроидэктомия производится бесплатно-по полису ОМС.

Можно ли уменьшить риск возникновения проблем с кишечником? Как?

- Риск возникновения проблем с кишечником можно уменьшить соблюдая рациональную диету — употребление большого количества воды и растительной клетчатки, отказом от рафинированных продуктов и алкоголя, ведя здоровый образ жизни, занимаясь физкультурой и спортом.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Какие исследования должен назначить грамотный проктолог перед началом лечения?

- Как правило квалифицированный врач колопроктолог после первичного осмотра пациента (даже при условии выполнении осмотра прямой кишки эндоскопом — ректороманоскопии) назначает обследование толстой кишки. Это может быть колоноскопия, КТ-колонография или в некоторых случаях ирригоскопия. Иногда необходимо МРТ, РКТ брюшной полости, лабораторные анализы.

Сейчас на слуху так называемые малоинвазивные методы лечения? Что это такое?

- Малоинвазивные методы лечения используются при хроническом геморрое 1−3 стадии. Это- склеротерапия, лигирование латексными кольцами, инфракрасная фотокоагуляция, дезартеризация геморроидальных узлов под контролем доплерометрии с мукопексией и лифтингом. Общей чертой всех этих методик является воздействие на внутренние геморроидальные узлы, с целью уменьшения кровотока и склерозирования последних. При этом не производится удаление геморроидальных сплетений, за счет этого пациенты не испытывают болевых ощущений после операции. Поэтому эти методики можно использовать амбулаторно, или с коротким пребыванием больного в стационаре. Однако за счет малой инвазивности теряется радикальность. Симптомы геморроя после малоинвазивных операций могут рецидивировать через 10−15лет. При этом эти операции можно повторять. На мой взгляд малоинвазивные методы лечения геморроя — золотой стандарт при геморрое 1−2стадии. При 3 — 4стадии правильнее выполнить хирургическую операцию.



Здановский Дмитрий Григорьевич, уролог

Бывают ли у женщин проблемы, требующие помощи уролога, или это только «мужской» врач?

- Врач уролог, это специалист занимающийся лечением, в т. ч. хитрургическим, заболеваний мочеполовой системы у мужчин и мочевой системы у женщин. Поэтому женщины страдающие болезнями почек, мочеточников, мочевого пузыря и мочеиспускательного канала лечатся у уролога.

Появились выделения из мочеиспускательного канала. Нужно ли обращаться к урологу, или подождать, может пройдёт самостоятельно?

- Если у вас появились подобные симптомы, немедленно обратитесь к урологу. Это может быть проявлением различных заболеваний, в том числе серьёзных. Не стоит ждать, пока пройдёт само, задержка лечения может привести к плохим последствиям.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Какие симптомы указывают на проблемы с простатой?

- Чаще всего это учащенное, затруднённое мочеиспускание, рези при мочеиспускании. Боли в промежности, над лоном.

Как часто мужчинам в разном возрасте нужно посещать врача-уролога?

- Все мужчинам после 45 лет я рекомендую ежегодно приходить на осмотр к урологу для своевременного выявления таких заболеваний как: аденома простаты, рак простаты.

Почему образуются камни в почках?

- Как правило причиной камнеобразования являются врожденные или приобретённые нарушения обмена веществ в сочетании с недостаточным потреблением жидкости, погрешностями в диете.

Как часто нужно посещать уролога, если есть камни или песок в почках?

- Я рекомендую при таких проблемах посещать врача 1 раз в 6 месяцев. Он проведёт осмотр и назначит УЗИ и анализы для контроля состояния, и возможной коррекции лечения.

Медицинский центр «Вирмед»

Тула, ул. Болдина, 98

8 (4872) 700−888, 8 (4872) 56-32-22

virmedtula.ru

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом