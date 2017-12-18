Отдыхаем активно этой зимой

Если вы не хотите провести январские выходные только в застольях и походах в гости — этот обзор для вас! Мы нашли интересные варианты активного отдыха, которые понравятся всем, кто любит приключения и хочет весело провести зимний денёк в компании близких и друзей.

ТулаЭндуро, мотоклуб

«ТулаЭндуро» — это клуб любителей езды на мотоциклах и квадроциклах.

Если вы любите скорость, адреналин, хотите научиться ездить на мотоцикле и квадроцикле или улучшить свои навыки вождения — добро пожаловать в клуб «ТулаЭндуро»!

Участники клуба регулярно организовывают сами и участвуют в российских соревнованиях разного уровня.

А ещё доброй традицией для членов «ТулаЭндуро» стали регулярные поездки в школы-интернаты и детские дома.

Клуб «ТулаЭндуро» приглашает всех желающих на регулярные

занятия в мотошколу.

Хотите стать уверенным водителем байка в любых условиях? Приходите в клуб на курсы экстремального вождения!

В школе «ТулаЭндуро» вас научат:

уверенно управлять мотоциклом и квадроциклом,

чувствовать себя спокойно и безопасно во время вождения,

преодолевать препятствия и бездорожье,

выполнять трюки на внедорожных мотоциклах и квадроциклах.

Кроме постоянных занятий клуб «ТулаЭндуро» приглашает покататься на зимних выходных.

Устройте себе настоящее мотоприключение на новогодних выходных! Приезжайте весёлой компанией или вдвоём с любимым человеком в клуб «ТулаЭндуро».

Инструктор поможет вам освоить основы вождения мотоцикла и квадроцикла и получить максимальное удовольствие от мотопрогулки.

Все инструкторы в клубе сертифицированы.

Любите экстрим, хотите окунуться в новый интересный мир мотоциклов и квадроциклов? Приходите в мотоклуб «ТулаЭндуро»!

Тула, ул. Чмутова, 158-а (территория аэродрома «Мясново»)

8 (952) 015-01-11

Группа ВК

Динамо, спортивно-стрелковый клуб

Хотите научиться стрелять из настоящего оружия? Попробовать свои возможности и потренироваться в меткости?

Приходите в спортивно-стрелковый клуб «Динамо»!

Здесь вы сможете пострелять из настоящего огнестрельного оружия впервые или обновить свои навыки стрельбы, если вы не новичок.

В клубе вам предложат пострелять из разнообразных видов оружия:

ГШ-18,

Glock 17,

Пистолет Ярыгина (Викинг),

Sig Sauer P226 (TK-Pro 226),

Пистолет Макарова (Baikal-442),

Сайга-9,

АК-47 (Вепрь-КМ).

Также в этом клубе можно отточить навыки стрельбы из личного оружия, пистолетов, оружия ограниченного поражения, охотничьих ружей, пройти пристрелку для подготовки к охотничьему сезону.

А ещё в «Динамо» можно не только однократно опробовать свои силы в стрельбе, но и записаться на регулярные занятия, в группе или индивидуально. Выбирайте удобное время, в будни или выходные.

К стрельбе допускаются люди, начиная с 18 лет.

Кроме того, в стрелковом клубе «Динамо» можно купить подарочный сертификат на 100 выстрелов — хороший подарок друзьям или родным, мечтающим попробовать научиться стрелять.

Приходите в «Динамо» — проверьте свою меткость, откройте для себя интересный вариант активного отдыха или учитесь стрелять профессионально.

Тула, пр-д Тимирязева, 2

8 (960) 598-33-33 , 8 (4872) 36-40-48

tir71.ru

Группа ВК

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Аэронавт Регион, клуб воздухоплавания

Зимние праздничные выходные станут неповторимыми с полётом на воздушном шаре!

Отправляйтесь в полёт с клубом «Аэронавт Регион», ощутите атмосферу высоты, вдохните чистейший воздух, пролетите по облакам — получите непередаваемые ощущения.

«Аэронавт Регион» — это дружная компания профессионалов, влюбленных в своё дело и знающих о нем всё. Пилоты воздухоплавательного клуба «Аэронавт Регион» — члены Тульской региональной общественной организации «Федерация воздухоплавательного спорта Тульской области», обладатели спортивных лицензий FAI, участники и призеры международных и всероссийских соревнований.

«Аэронавт Регион» приглашает в новогодние выходные отправиться

в «Полёт с Дедом Морозом»!

Лучший подарок к Новому году — полёт на воздушном шаре по программе «Группа» по специальной цене 4 500 рублей (вместо 10 000 рублей) с человека!

Вас ждёт новогодний сюрприз — вашим пилотом будет Дед Мороз, а на земле вас будет встречать Снегурочка, а также глинтвейн и горячий чай!

Для того чтобы стать участником акции:

Вступите в одну из групп на Facebook либо ВКонтакте. Поделитесь любой публикацией на своей страничке в социальных сетях. Обязательно пришлите в клуб свой отзыв с впечатлениями после полёта и фото с воздушными шарами клуба и воспользуйтесь правом на повторную скидку при следующем полёте!

Участвуя в акции «Полёт с Дедом Морозом», вы не платите полную стоимость полёта (10 000 рублей за человека), а летите с очень большой новогодней СКИДКОЙ!

Ещё один подарок для любителей зимней романтики — индивидуальный полет на воздушном шаре «Сердце».

Отправляйтесь в полёт с любимым человеком всего за 3 000 рублей вместо стандартных 7 000 рублей!

Акция действует до 31 января 2018 года!

Вы можете покататься на воздушном шаре в любой другой день, не только в новогодний период. Выбирайте любую из программ, которая вам больше подходит, и отправляйтесь в полёт:

Программа «Группа». Рассчитана максимум на 12 человек, которые полетят вместе в одной большой уютной корзине. Это не индивидуальный полет, поэтому кроме вас и ваших друзей полет могут совершать еще и другие участники.



В программу входит:

Сбор на охраняемой парковке;

Трансфер в район полетов;

Полет на воздушном шаре продолжительностью около часа;

Обряд посвящения в воздухоплаватели;

Шампанское после полета;

Вручение памятных грамот.

Общая длительность программы составляет около 3−4 часов.

Программа «Соло». Это ваш индивидуальный полет либо полет вашей компании (максимум 12 человек) на одном аэростате.



В программу входит:

Сбор на охраняемой парковке;

Трансфер в район полетов;

Полет на воздушном шаре продолжительностью около часа;

Обряд посвящения в воздухоплаватели;

Шампанское после полета;

Вручение памятных грамот.

Общая длительность программы составляет около 3−4 часов.

Программа «Предложение». Если вы хотите оригинально сделать предложение руки и сердца своей девушке, смело выбирайте эту программу. На борту воздушного шара будет только ваша пара и пилот. Специально для такого события в клубе есть воздушный шар в форме сердца. А чтобы запечатлеть это знаменательное событие, можно заказать дополнительно услуги профессионального фотографа. Такое оригинальное «Предложение» ваша вторая половинка не забудет никогда!

В программу входит:

Сбор на охраняемой парковке;

Трансфер в район полетов;

Полет на воздушном шаре продолжительностью около часа;

Шампанское, шоколад;

Лепестки роз во время предложения;

Обряд посвящения в воздухоплаватели;

Шампанское после полета;

Вручение памятных грамот.

Общая длительность программы составляет около 3−4 часов.

Программа «Экстрим». Подарит вам уникальную возможность ощутить нюансы спортивного полета. Только эта программа полетов предусматривает возможность испытать себя в качестве пилота спортивного теплового аэростата!



В программу входит:

Сбор на охраняемой парковке;

Трансфер в район полетов;

Полет на воздушном шаре продолжительностью около часа;

Фото на экстремальной высоте;

Обряд посвящения в воздухоплаватели;

Шампанское после полета;

Вручение памятных грамот.

Программа «Романтика». Полёт вместе с дорогим вашему сердцу человеком. Романтичная обстановка во время полета, полет над красивейшими местами Тульской области, неожиданный сюрприз (букет красивейших цветов, переданный вам тайно) по завершении полета для второй половинки.



В программу входит:

Сбор на охраняемой парковке;

Трансфер в район полетов;

Полет на воздушном шаре продолжительностью около часа;

Шампанское, конфеты и свежие фрукты во время полета;

Обряд посвящения в воздухоплаватели;

Шампанское после полета;

Вручение памятных грамот.

Общая длительность программы составляет около 3−4 часов.

Программа «Пикник в облаках». Для тех, кому есть что отпраздновать. Отличается фуршетом на борту воздушного шара, парящего в небе. На высоте птичьего полета любое событие вашей жизни превратится в незабываемое приключение!



В программу входит:

Сбор на охраняемой парковке;

Трансфер в район полетов;

Полет на воздушном шаре продолжительностью около 50−70 минут;

Фуршетная корзина, включающая в себя: шампанское, безалкогольные напитки, бутерброды, фрукты, конфеты, шоколад;

Обряд посвящения в воздухоплаватели;

Шампанское после полета;

Вручение памятных грамот.

Общая длительность программы составляет около 3−4 часов.

VIP-полет на воздушном шаре. Представитель воздухоплавательного клуба «Аэронавт Регион» сам подъедет в удобное для вас время и место, чтобы обсудить все тонкости программы и ваши пожелания. Трансфер организуется в день полета по удобному для вас графику к вашему подъезду дома/офиса (автомобили марок Merсedes, MITSUBISHI, Toyota). Водитель доставит вас сразу на место старта, где к вашему приезду команда уже подготовит аэростат к полету, и сразу после прибытия вы сможете подняться в воздух и полететь с одним из опытных пилотов клуба, каждый из которых известен в мире воздухоплавания своими спортивными достижениями.

По желанию ваш полет может начаться с фуршета на природе.

Продолжительность полета около 1,5 часов.

Прямо в полёте вам и вашим гостям предложат шампанское, коньяк, безалкогольные напитки, бутерброды, фрукты, шоколад и другие вкусности (по индивидуальному предварительному заказу).

После приземления вы, пройдя традиционный, пришедший из Франции XVIII века обряд посвящения в воздухоплаватели, получите специальную грамоту, свой новый титул и эксклюзивные воздухоплавательные сувениры от клуба «Аэронавт Регион».

На месте приземления аэростата вас уже будет ждать автомобиль клуба, готовый оперативно отвезти вас домой или к офису.

Подарите себе незабываемый зимний полётс клубом воздухоплавания

«Аэронавт Регион»!

Тула, ул. Лейтейзена, 2, офис 8 (2-й этаж)

8 (961) 260-88-88 , 8 (930) 791-10-55

aeronavt-region.ru

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