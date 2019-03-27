Как сберечь мужское здоровье

Специалист с 30-летним стажем рассказывает, как мужчинам сохранить здоровье и силы до преклонного возраста.

Мы побеседовали о мужском здоровье с Валерием Ковалёвым – андроло­гом, урологом, дерматовенерологом, врачом высшей квалификационной категории, и опытом работы более 30 лет.

Многие мужчины не задумываются о том, что за своим здоровьем нужно следить, пока не появляются симптомы заболеваний половой системы. Чтобы нарушения мужского здоровья не стали хроническими, важно вовремя принимать меры для профилактики или лечения.

Мужское здоровье отличается от женского?

- Принципиально нарушения в работе мужского и женского организма мало чем отличаются. Но специфика всё же есть. Неурядицы, эмоциональные переживания в семье и на работе ведут к хроническому стрессу у представителей обоих полов. А вот патологии, которые вызваны стрессом, отличаются. Например, у мужчин появляется постоянный спазм сосудов полового члена, и результат этого - нарушение потенции. От стресса снижается и иммунитет, возни­кают воспаления в предстательной железе, яичках и других важных для мужчин органах. Добавим сюда нездоровую экологию нашем промыш­ленном регионе, беспорядочное питание продуктами, напичканными химией – и вот уже требуется визит к урологу или андрологу.

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Чем занимается андролог и чем он отличается от уролога?

- Андрология - сравнительно молодая область медицины, которая появилась около 30 лет назад. Андролог, в отличие от уролога – мужской врач, и лечит он только мужчин. Это специалист, который помогает мужчинам решать все половые проблемы. В основном в сфере внимания андрологов воспалительные за­болевания: простатит, уретрит, воспаление яичек и прочее.

С какого возраста мужчины должны начинать следить за здоровьем этих органов?

- Чем раньше, тем лучше, смолоду. Например, простатит сейчас очень помолодел. Раньше он чаще всего проявлялся у мужчин за 30, в основном от переохлаждения им сидячей работы. Простатит был профзаболеванием мужчин определенных профессий: офисных работников, водителей-дальнобойщиков, тех, кто работает вахтовым методом. А теперь с этой проблемой ко мне при­ходят лечиться совсем молодые люди 20–25 лет, ведущие подвижный образ жизни: спортсме­ны, менеджеры и т.д. Причина в том, что к клас­сическим факторам возникновения простатита добавились другие: скрытые инфекции и хронический стресс.

Особенно коварны инфекции, которые попадают в организм половым путем в скрытом виде (внешне они не дают о себе знать). А через несколько месяцев уже – хронический простатит.

Кроме того, мужчина может заражать свою партнёршу, даже не зная, что является носителем инфекций.

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Сейчас интернет наполнен предложениями лёгкого лечения мужчин от всех половых недугов лекарственными травами. На сколько это работает?

- Они могут помочь только в комплексе с традиционным лечением. Фитотерапия – это дополнение, которое пациент может сам себе «пропи­сать», но только с препаратами, назначен­ными доктором.

Главное правило, которое мужчинам рекомендуется соблюдать для сохранения своего здоровья — регулярно посещать уролога и андролога, не заниматься самолечением, и не принимать сомнительные препараты!

У современных мужчин интерес к сексуальной стороне жизни гораздо ниже, чем у их дедов? Почему?

- С возрастом потенция снижается – это заложено природой. В 25 лет в организ­ме мужчины максимальное содержание тестостерона, приблизительно 100%. Потом, с каждым годом, количество гормона в крови снижается на 1%. Многие мужчины ускоряют этот процесс алкоголем, курением, перееданием, болезнями, передающимися половым путем. А можно его затормозить здо­ровым образом жизни. По моему опыту здоровый мужчина может быть «в силе» до 80 лет и даже старше.

Ещё одна важная современная причина снижения потенции – лишний вес. Иногда достаточно похудеть на 10–15 кг, и потенция восстанавливается без лечения.

А еще мужчины теряют свою силу просто оттого, что нормально не отдыхают. Глава семейства работает по 12 часов в день, часто почти без выходных, питается кое-как, не высыпается, приходит домой – падает. С женой общается редко. Она начинает таскать его по врачам: мол, интереса ко мне – никакого, вдруг заболел? А откуда силы у него возьмутся? Ему бы в отпуск – и всё наладится.

Пиво - ещё одна частая причина. Чем больше пьёшь пива, да еще с жирными закусками, тем ниже потенция. При употреблении пива мужчина переедает. Эндогенный жир, который накапливается между вну­тренними органами, продуцирует женский гормон эстроген в организме мужчины. А он подавляет выработку тестостерона.

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Какая причина мужского бесплодия самая частая?

- В основном - хронические вос­палительные процессы в простате, яичках и семенных пузырьках, вызванные как половыми инфекциями, так и собствен­ными микробами, обитающими в мужском организме (80% случаев). В 10% случаев - различные гормональные нарушения с недостатком тестостерона. И еще в 10% – генетические (наследственные) причины.

Как же мужчинам сохранить своё здоровье в современном мире?

- Показываться врачу-андрологу хотя бы один раз в год, даже если нет никаких симптомов и хронических болезней. А если лишний вес, сахарный диабет, гипертония, хронический простатит – раз в полгода. Новообразования доброкачественного характера (аденома простаты), и злокаче­ственной природы (рак простаты) какое-то время могут протекать бессимптомно. К сожалению, большинство мужчин предпочитают закрывать глаза на недомогания, считая об­ращение к врачу проявлением слабости. Согласно данным статистики ВОЗ, при возникновении проблем в половой сфере к помощи специалистов прибегает лишь один из девяти представителей сильного пола. А по факту, более половины мужчин, перешагнувших 40-летний рубеж, страда­ют тем или иным видом патологии в этой сфере.

Больше двигайтесь, давайте на­грузку на мышцы таза и ног. Для этого совершенно не обязательно бегать - тот же эффект даст обычная ходьба. Купите шагомер и ходите больше трех тысяч шагов в день. Если посещаете тренажерный зал, старайтесь нагружать мышечный аппарат поясницы и малого таза.

Регулярный секс с любимой женщиной. Важно именно регулярный! Как перегрузки, так и длительные перерывы одинаково вредны. Усредненная норма – 2–3 раза в неделю. Чем регулярнее общение, тем стабильнее и больше выделяется тестостерона. А нор­мальный тестостерон – это главный маркер успешного во всех отношениях мужчины.

Правильно питайтесь. Это поможет поддерживать нормальный уровень тестостерона: овсянка на молоке, зеленый чай, яйца всмятку, хлеб грубого помола с отварной говядиной или печенью трески, свежие овощи – особенно шпинат и зеленый лук, обязательно – рас­тительное масло (тыквенное, оливковое, нерафинированное подсолнечное), рыба, творог, твердые сыры, смесь из шоколада, орехов, семечек подсолнуха и изюма (они богаты аминокислотой L-аргинин, необхо­димой для выработки тестостерона). Кроме того, я рекомендую употреблять в пищу морепродукты, грибы опята и бобовые. В них содержится цинк, который также способствует выработке тестостерона.

Избавьтесь от вредных при­вычек, особенно — от курения.

Больше радуйтесь и цените жизнь. Уныние – это не только грех, но и верная дорога к болезням.

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Медицинский центр «Уро Дерм Клиник» — специализируется на мужском здоровье и лечении болезней мочеполовой сферы.

Специалисты клиники:

Уролог

Андролог

Дерматолог

Венеролог.

В «Уро Дерм Клиник» можно сделать УЗИ и провести всю необходимую лабораторную диагностику.

Прием ведёт опытный врач уролог, дерматовенеролог, УЗД высшей квалификационной категории с 35-летним опытом работы Ковалев Валерий Владимирович.

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