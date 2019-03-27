Закулисье Тульского театра драмы

Актер Александру Барактари и заслуженная артистка РФ Ольга Красикова. Репетиция спектакля «33 счастья». Фото Алексея Пирязева.

Накануне Всемирного Дня театра мы заглянули за кулисы Тульского академического театра драмы и увидели, кто и как создает спектакли.

Театр — особый мир, яркий, многообразный, многогранный… Целая вселенная, которая будет жить всегда. Театр пережил рождение кинематографа, телевидения, интернета и остался таким же притягательным и загадочным.

Вахта, раздевалка для сотрудников, длинный коридор со множеством дверей.

На гримерках — таблички с именами артистов, а еще есть цеха — реквизиторский, костюмерный, гримерный, бутафорский… И за каждой дверью кипит работа!

Художник-постановщик по костюмам Елена Погожева работает в театре уже 25 лет. Сначала судьба свела ее с кинематографом, а потом привела в Тулу, в театр драмы.

- Я работаю непосредственно с режиссером и с художником-постановщиком по декорациям, — рассказывает Елена Погожева. — Получается команда из трех творческих людей, и самое главное здесь — найти общее видение и прийти к консенсусу. Я разрабатываю костюмы.

Только что мы закончили работу над костюмами к спектаклю «33 счастья», это волшебная, мистическая история. Спектакль современный, и костюмы там тоже современные. Из последних работ могу отметить костюмы, которые мы делали к спектаклю «Грех», — очень интересная работа, очень живая, православная, русская. Спектакль «Королевские игры» был полностью решен на бельевых веревках, все костюмы были из атласных тканей и веревок.

А вообще театральному художнику всегда хочется какие-то тряпочки испортить (смеется). Создать новую цветовую гамму, что-то подкрасить, состарить. Это работа очень живописная!

Все придумки художника воплощают в жизнь мастера из пошивочного цеха. Кардиганы, камзолы, любые конструкции панье и нижних юбок, кринолинов — это огромный по объему труд, требующий высокого профессионализма. Иногда на одно платье уходит 15−18 метров ткани! А еще огромное количество оборок, декора, специальная театральная обработка…

Это не ателье с его лекалами, спектакли не повторяются, поэтому важнее творческий подход. Большим профессионалом в этой области является Людмила Ивановна Бривина, художник-модельер театральных костюмов, которая отдала своей профессии 47 лет! Она пришла в театр, когда режиссером был легендарный Рафаил Рахлин.

- Моя работа мне очень нравится, — говорит Людмила Бривина. — Одна из любимых работ — сказка «Трубадур и его друзья». А моя гордость — спектакль 1974 года «Тульский секрет», я до сих пор помню эти прекрасные простые и в то же время фарсовые костюмы. Чтобы идти в ногу со временем, надо вникать в сегодняшний день, думать, смотреть, наблюдать, вдохновляться картинами великих художников и любовью к артистам. Когда после примерки артисты уходят довольные, для меня это высшая награда.

Заведующая костюмерным цехом Инна Лындина в театре уже 22 года. Ее работа заключается в том, чтобы подготовить костюмы к спектаклю.

- Костюмеры разносят костюмы, головные уборы, обувь по гримеркам. Перед спектаклем одевают артистов, во время — переодевают, после — забирают все костюмы и уносят в цех. В цехе четыре человека: два женских и два мужских костюмера. На сегодняшний момент самый сложный для нас спектакль «Грех», в нем занята практически вся труппа, и у каждого артиста по 2−3 костюма. Это очень объемно.



Заведующая костюмерным цехом Инна Лындина: «Такие прекрасные венки были созданы нашими бутафорами к спектаклю «Грех».

Все костюмы из идущего репертуара — сейчас это 28 спектаклей — хранятся в костюмерном цехе. Спектакль живет в среднем 3−5 лет и дальше списывается.

Костюмы со списанных спектаклей хранятся на складе. Когда идешь по коридорам, а там в стенах такие щитки, — так вот там тоже костюмы! Всего их более пяти тысяч.



В бутафорском цехе расписывают декорации и изготавливают бутафорию по эскизам художника-постановщика. Это один из самых волшебных цехов в театре, где задают атмосферу любому спектаклю.





Вазы, фрукты, зонтики, шляпки, маски, посуда — что здесь только не производят! Здесь работают люди с безграничной творческой фантазией и золотыми руками.

Художник-бутафор Галина Бодрова в профессии уже 40 лет:

- Художники-бутафоры должны уметь делать всё: шить, вязать, пилить, клеить… Например, для спектакля «33 счастья» делали бытовой реквизит — мешки с мукой и сахаром, замороженный минтай, рульку, сосиски, сардельки, овощи, пирожные-эклеры… Всё что угодно можем сделать из пенопласта, карбопласта, изолона, ткани. Больше всего мы любим работать над сказками. Недавно для сказки делали грибы, веточки рябины, пенек.

А еще в бутафорском цехе работает настоящая волшебница — мастер-шляпник Нина Логинова. По образованию она художник-модельер, закончила Рязанское художественное училище. За почти 30 лет работы в театре она сделала невероятное количество шляп и шляпок, картузов, цилиндров, капоров, котелков.



- Головные уборы я делаю с 1985 года, — говорит Нина Логинова. — Когда я начинала, материалов для работы было очень мало. Поля приходилось делать из бумаги и толстой проволоки. А сейчас простора для работы много: фетр, картон, кружево, шелк, атлас, перья…

Когда реквизит для спектакля готов, его передают в реквизиторский цех. Начальник реквизиторского цеха Наталья Ушакова в театре уже 26 лет.

- Я большая любительница театра, часто ходила на представления и мечтала здесь работать, — рассказывает Наталья Ушакова. — Окончила машиностроительный техникум, а профессии обучилась в самом театре. Мы, реквизиторы, оформляем сцену на спектакли, подбираем реквизит. Есть спектакли, где много исходящего реквизита: артисты едят, пьют на сцене. Тогда мы что-то готовим, покупаем продукты.

Например, для спектакля «Кони привередливые» покупаем целое ведро квашеной капусты. Красное вино мы делаем из чая каркадэ, вместо водки артисты, конечно, пьют воду.

Самая большая работа из последних — над спектаклем «Грех», там у нас 450 единиц реквизита! Начиная от стеклышка, листика заканчивая чемоданами, постельным бельем, посудой. Самое мало количество — 20 единиц — для спектакля «Я вышел на подмостки».



Реквизиторский цех. Чего здесь только нет! Есть даже корова из спектакля «Земля Эльзы».

Юрий Николаевич Попов — начальник мастерских. Его вотчина — поделочный цех, где делают декорации. Это самый большой и просторный цех в театре, двухэтажный.

- Внизу — поделочная мастерская, как мы ее называем, столярка. Все, что связано с деревом, делают здесь. Все идет через художника, через макет, через чертежи. Основной конструкционный материал — дерево и металл. А дальше уже используем и карбопласт, и ткани, и стекло…

После цехов проходим в святая святых — на сцену. Здесь репетируют новый спектакль. Знаменитый драматург и режиссер из Екатеринбурга Олег Богаев ставит спектакль «33 счастья».

Олег Анатольевич уже работал в Туле — писал сценарий для постановки «Грех» по произведению Льва Толстого «Дьявол». И вот сейчас — режиссерский дебют.

- Это история о том, как в новый год Старуха чистит рыбу и одна рыба ожила и заговорила. Рыба оказалась волшебной, начала исполнять желания, и через это человек приходит к осознанию того, что же в жизни самое главное.



Вот такие волны из поликарбоната будут в спектакле.

В ролях: Ольга Красикова, Александру Барактари, Марина Анисимова, Антон Архипов и Вячеслав Федотов в роли Рыбы. Работать в Туле очень приятно, здесь Ясная Поляна, все овеяно духом Толстого. И театр замечательный!

Заслуженная артистка России Ольга Красикова работает в театре уже 39 лет. Стать актрисой было мечтой ее жизни. У Ольги Анатольевны за плечами — вся крупная мировая классика, более 150 работ!

- Актрисой я стала случайно. Пришла на просмотр к Рафаилу Павловичу Рахлину вместе с подругой, как раз она очень хотела стать артисткой. Я ей просто подыгрывала. Так вот Рахлин ее не взял, а меня пригласил в театр. Подруга потом со мной не разговаривала лет десять (смеется). Мои любимые спектакли: «Папина дочка», «Ромео и Джульетта», «Волки и овцы», «Королевские игры», «Двое на качелях»… Сейчас играю Старуху в спектакле «33 счастья». Это пьеса о жизни, о любви, о смерти, о наших желаниях, о том, как важно вовремя сказать: «Я тебя люблю!» Я всегда на позитиве! Театр для меня — жизнь. У меня вообще такое ощущение, что я живу здесь, а вне театра я просто функционально выполняю роли (смеется). Это ужасно, когда так профессия тебя поглощает. Но без театра я уже не могу.

Приоткроем секрет — в театре идет работа над новой версией спектакля «Анна Каренина» Л. Н. Толстого , называться постановка будет «Каренина». Режиссер Евгений Маленчев перенес действие в наши дни и поселил Анну в обычной городской квартире. Каренину сыграет актриса Полина Шатохина, Вронского — Андрей Харенко, Каренина — Андрей Сидоренко.

- Самое сложное — адаптировать огромное количество страниц романа для сценического времени. К сожалению, мы не можем играть один спектакль месяц. Мы разделили две основные линии романа — Карениных и Левиных, и пока рассказываем только про Карениных. Репетиции, работа с актерами идут уже с конца февраля. Вы не увидите на сцене исторических интерьеров и костюмов. Наша главная задача — сделать современный спектакль про современных людей. Мне бы очень хотелось показать историю про девушку — вашу знакомую. Чтобы с первых минут зрители подумали: «Да мы знаем ее, видели на улице».

Кстати, роль Сережи Каренина сыграет семилетний Ярослав Лаврухин. Для мальчика это будет дебют на большой сцене.