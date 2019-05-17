Государева стража: На Куликовом поле представили историю Засечной черты России

Фоторепортаж Алексея Пирязева.

Посвящена она предстоящему 500-летию завершения строительства тульского кремля как начала Большой Засечной черты. Но что значила эта Засечная черта для истории нашей страны? Как жили люди на приграничных территориях, охранявших русскую землю от набегов? Ответы на эти вопросы и дает новая выставка.

Директор Государственного музея-заповедника «Куликово поле» Владимир Гриценко считает, что предстоящими торжествами поднята из забвения важнейшая историческая тема малых населенных пунктов, на которых держалась когда-то южная граница страны. Места вокруг Куликова поля тоже были неспокойные, не зря здесь появился город-крепость Епифань.

- Проект «Государева стража» родился еще двадцать лет назад, — рассказал Владимир Петрович. — Так в то время называлась маленькая выставка, которая была устроена в Епифанском музее купеческого быта. С того дня прошло немало времени, но работа по изучению важнейшего периода российской истории не прекращалась ни на минуту, накоплен уникальный материал. А сейчас, в связи с указом президента России, эта тема получила новое звучание.

Грандиозная оборонительная система Засечный рубеж была создана на южных границах России в середине XVI века: построены крепости, образовалась засечная черта, поселены служилые люди — защитники границы «польской украйны» — окраины Дикого Поля. Дикое Поле — это область слабозаселенных степей, начинавшихся сразу за рубежом засек, со стороны которого и шли постоянные угрозы набегов.

Традиционной границей московских земель с юга была Ока — широкая река, переправы через которую можно было легко оборонять. Потом границы государства расширились, и главным защитником стал лес, укрепленный завалами-засеками и деревянными крепостями. Засечная черта состояла из множества элементов — засек, земляных валов и рвов, частоколов, надолбов, волчьих ям, крепостей-острожков и отдельных башен. Их сочетание делало рубеж непроходимым.

За Окой начали строиться и каменные крепости, в том числе тульский кремль. А еще дальше — крепости-остроги. Один из таких острогов — уже упоминавшийся нынешний город Епифань. Еще дальше вперед выходили конные отряды, сторожи, которые несли пограничную службу.

Научные сотрудники музея «Куликово поле» довольно долго исследовали остатки оборонительных поселений, документальные источники, и представили все накопленные знания в современной интересной форме. Что-то в зале можно только смотреть или фотографировать на телефон, а что-то и попробовать своими руками — открыть, например заветный сундучок с накоплениями, и увидеть, что внутри уложено целое богатство — пуд соли, представленный всем нам знакомыми картонными пуленепробиваемыми пачками поваренной соли. Это сейчас такой товар стоит копейки, а во времена Засечной черты стрелец, то есть представитель регулярного войска, получал за свою службу в год пуд соли, и считал, что это хорошо.

Впервые также дано графическое изображение конфигурации засечной черты, сделанное на основе старых карт и документов.

– Сотрудникам музея удалось восстановить имена служилых людей, защищавших южные рубежи Русского государства и воссоздать боевые стяги полков, — рассказывает один из создателей проекта Алексей Воронцов. — Мы подготовили макеты укреплений, которые составляли Засечную черту. Например, специально для выставки сделан макет Орловых ворот, возведенный недалеко от нынешней Крапивны. Остатки этого укрепления видны и сейчас.

Провели также большую работу, чтобы показать людей, которые жили в то время и несли службу. На выставке представлены тысячи их реальных фамилий.

К счастью, для людей XVI и XVII веков это уже не такая и проблема. Мы знаем не только их имена и фамилии, но даже и судьбы. Можно утверждать, что с тех пор население Тульской области несильно менялось, поэтому сейчас среди нас точно есть потомки стрельцов, казаков, детей боярских, которые несли службу на Засечной черте. Названия деревень, населенных пунктов, получивших названия от тех самых служилых людей шестнадцатого века, мы представили на карте. Например, Мясново и Маслово — это деревни рода Мясновых, Масловых, то есть людей, защищавших южные рубежи России.

Торжественное открытие выставки провозгласили дружные залпы из оружия семнадцатого века — пистолей и пищалей, а затем и пушек. Залпы вышли шумными и устрашающими. Думается, производили они впечатление и на неприятеля, который шел на нашу землю.

Прибывших на открытие гостей угощали, кстати, средневековой трапезой: тюря, полба с квашеной капустой и пареной репой и бокальчиком медовухи – обычный рацион средневекового воина. Тюря, если кто забыл школьную программу, – это обычная водичка, сдобренная постным маслом и порезанной луковицей. В общем, несмотря на всю важность своей миссии, жили наши предки весьма скромно.

Семнадцатый век — это очень интересно, — считает сотник тульского клуба исторической реконструкции Седьмой стрелецкий приказ имени Михаила Крапивенцева Олег Лукьянов. Правда, на вопрос, как зародилось внимание именно к этому периоду, сначала отвечает шуткой: все же мы смотрели фильм «Иван Васильевич меняет профессию». А потом уже говорит серьезно:

— Семнадцатый век имеет свою романтику, отличающую эту эпоху от других. Это становление и расширение российского государства, походы Ермака, завоевания Ивана Грозного, войны против поляков и Лжедмитрия. Очень много знаковых событий с исторической точки зрения.

Чтобы более наглядно представить время, в которое происходили те события, достаточно вспомнить, чем вообще тогда жил мир. Военные действия шли не только в русских землях, Европа вообще погрязла в вооруженных разборках.

Французский король Генрих IV пытался урезонить своих же дворян, пытаясь отучить их от постоянных войн и грабежей. Его преемник Людовик XIII запрещал дуэли и воевал с заговорщиками и гугенотами, что достаточно красочно описано в истории о трех мушкетерах.

С 1618 по 1648 годы шла последняя религиозная война, получившая название тридцатилетней, затронувшая почти все европейские страны. И вообще кто только с кем ни воевал. Швеция — с Речью Посполитой, Россией и Данией, англичане воевали с французами, в Англии вообще произошла революция, закончившаяся казнью монарха (как тут опять не вспомнить старика-Дюма), Турция выясняла отношения с Польшей и Венецией, и список этот можно продолжать и продолжать.

Главная же угроза России шла с юга — от разорительных набегов. Каждый год насчитывалось по несколько крупных набегов, не считая мелких разбойных шаек. Десятки тысяч людей уводили в рабство, разорялись огромные территории, угонялся скот. Это была огромная проблема для нарождающегося государства, в том числе и экономическая. Люди не могли жить мирным, созидательным трудом.

После того, как появилась Засечная черта, набеги какое-то время прекратились. Однако в Смутное время с лжецарями и наследниками на престол многое было разрушено — совсем как в новейшей недавней российской истории, и все опять пришлось возрождать заново.

Только после окончания внутренней междоусобицы царь Михаил Федорович начал глобальную реконструкцию защитных рубежей государства. Последние крупные татарские набеги состоялись в 1643—1645 годах, и то от отчаяния — из-за засухи и голода в Крыму. А в 1646 году украинный разряд был переведен в Белгород — граница российского государства продвинулась далеко на юг. Значительная часть служилого населения последовала за ней — нести службу на новых рубежах.