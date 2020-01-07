Рождественская кухня Куликова поля: рецепты

Фото автора и Романа Солопова.

Поездка на первое ратное поле Руси – интереснейшее путешествие! Причём не только в военную историю, но и в историю кулинарных традиций наших предков.

Вместе с научными сотрудниками музея-заповедника повара местного кафе увлечённо занимаются этнографической гастрономией. Говоря более понятным языком, они изучают и воскрешают давно забытые традиции народной и профессиональной кухни. Дело это интересное, но очень непростое, ведь 150-200 лет назад точных рецептов никто не записывал. В знаменитой книге «Русская поварня» нашего земляка Василия Лёвшина, например, имеется только перечень ингредиентов...

Что же делать? Сложить известные составляющие в котелок, добавить любовь к истории, желание удивить и накормить дорогих гостей, перемешать всё старинной деревянной ложкой и – вот они, блюда исторической кухни Куликова поля! Правда, не в своём первозданном виде, а грамотно адаптированные к вкусам современных едоков.

Рецептами кушаний, которые готовили русские хозяйки в дни зимних рождественских праздников, с читателями Myslo делится Ольга Исаева, заведующая музейным кафе в Моховом.

Оливье для большой компании (вариант рецепта 1894 года)

Мясо утки – 1200 г, картофель – 800 г, огурец свежий – 300 г, оливки зеленые – 100 г, каперсы – 100 г, раки – 10-12 шт., майонез (провансаль) – 300 г, соевый (или ворчестерский) соус – 10 мл, листья салата –

100 г, ланспик (застывший крепкий бульон) – 400 г, мёд, специи.

Для ланспика: свиную рульку промыть, залить холодной водой, добавить соль, лавровый лист, две очищенные моркови, целиковую очищенную луковицу, корень петрушки. Довести до кипения, снять пену и варить на медленном огне 4-5 часов. Готовый бульон процедить, ввести желатин, залить в прямоугольную или квадратную форму на высоту в 10 мм, дать застыть, после застывания отделить ланспик от формы и нарезать кубиками в 1 см.

Утку натереть медом, специями, запечь в рукаве при 200°С до готовности (1 час). Остудить, отделить мякоть, нарезать кубиками в 10 мм. Картофель отварить, остудить, очистить и нарезать кубиками 10 мм. Огурцы очистить и нарезать кубиками 10 мм.

Каперсы и оливки разрезать пополам. Утку, картофель, огурцы, оливки, каперсы сложить в миску, добавить майонез, соевый соус и перемешать. В порционный салатник положить лист салата, на него – салатную массу, сбоку или сверху выложить ланспик, украсить отварными раками.

Полба* «Праздничная»

160 г сухой полбы, 500 мл воды для замачивания крупы, 700 мл воды для тушения, 100 г цветной капусты, по половинке болгарского перца и моркови, 1 большой помидор, 3 ст. л. растительного масла. Соль, специи – паприка, куркума, кориандр, зира, чёрный перец – по вкусу.

Промыть полбу, залить водой, оставить на 4 часа, а лучше – на ночь.

Морковь и перец порезать мелкими кубиками, помидор – крупными, цветную капусту разобрать на соцветия.

Разогреть масло в большой сковороде с толстыми стенками, положить морковь и капусту. Через 10 минут добавить перец. Полбу слить, промыть чистой водой, положить в сковороду. Налить 700 мл воды и тушить полчаса на среднем огне. Положить помидор и специи. Перемешать всё и тушить ещё 10-15 минут. Выключить огонь и дать каше настояться минут 5. По желанию добавить ещё немного масла, подавать к столу в качестве гарнира или как самостоятельное блюдо.

*Полба (спельта) – вид мягкой дикой пшеницы, прародительницы пшеницы сегодняшней. Содержит множество ценных питательных веществ, в которых нуждается человек. За исключительную полезность полбу называют «чёрной икрой злаков». В музейном кафе используют полбу, выращенную в окрестностях Куликова поля.

Козули

Мука пшеничная – 500 г, сахар – 1 ст., масло сливочное – 100 г,

вода – 0,5 ст., 1 яйцо, 2 сырых желтка, корица – 2 ч. л., мускатный орех молотый – 1 ч. л., имбирь молотый – 1 ч. л., соль – щепотка, сода – 0,5 ч. л.

В сковороду или казан засыпать полстакана сахара, растопить, добавить крутой кипяток, вливая порциями и интенсивно перемешивая.

Всыпать оставшийся сахар и довести смесь до однородного состояния. Добавить мягкое сливочное масло. Когда оно растворится, смесь вылить в большую миску. Всыпать соду, мускатный орех, корицу и имбирь, перемешать карамель. Яйцо и желтки взбить и ввести в полученную смесь. Добавить специи, муку и соду.

Тесто тщательно вымесить, скатать в шар, завернуть в пакет и убрать в холодильник на 2 часа.

Охлаждённое тесто разделить на 4 части. Из каждой части раскатать круг толщиной 10 мм. Вырезать формочками фигурки, выложить на противень, покрытый бумагой для выпечки. Выпекать 5-10 мин. при 180оС. Козули остудить.

Сделать глазурь: белок одного яйца, сахарная пудра –

200 г, сок лимона – 0,5 ч. л. Яичный белок взбить с сахарной пудрой и лимонным соком, переложить в полиэтиленовый мешочек, отрезать у него маленький уголок и разрисовать козули.

Репа фаршированная

Репа средняя – 10 шт., куриное филе (грудки) – 1 кг, шампиньоны – 600 г, зелень укропа – 50 г, сметана – 100 г, сливочное масло – 50 г, сыр – 100 г, соль – по вкусу.

Репу очистить, варить 20-25 минут. Слить воду и остудить. Сердцевину вырезать и посечь кубиками.

Куриное филе отварить. Грибы и лук нарезать кубиками, обжарить.

Куриное мясо нарезать кубиками, смешать с грибами и мякотью репы, добавить сметану, зелень и кусочек сливочного масла. Получившуюся начинку посолить и перемешать.

Репу нафаршировать начинкой. Посыпать сверху натёртым сыром. Запекать при 180-200°С 15-20 минут.

Совершить кулинарное путешествие в прошлое можно во время интерактивных программ «Историческая кухня», которые регулярно проводят в кафе музея-заповедника.