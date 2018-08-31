Увлекательные и полезные занятия для детей
Выбираем школы и курсы дополнительного образования, которые помогут ребенку стать успешным и счастливым.
Компьютерная Академия ШАГ
Семейно-развлекательный центр ВКубе
Школа скорочтения и развития интеллекта IQ007
Семейно-развлекательный центр «ВКубе»
Семейно-развлекательный центр «ВКубе» приглашает юных учеников в новом учебном году четыре в творческих школ, в которых дети смогут проявить свои способности, получить новые знания и навыки, полезные им в будущем.
Школа вокала
Занятия в школе вокала — это прекрасная возможность для вашего ребёнка проявить себя, раскрыть и развить свой талант и творческие способности. Хотите, чтобы ваш сын или дочь научились правильно брать ноты, управлять своим голосом и дыханием, использовать микрофон, узнали, как вести себя на сцене, а главное, стали увереннее в себе и научились без стеснения выступать на публике? Приходите на занятия вокалом!
Школу ведёт Оксана Мокверашвили.
Посещать занятия по вокалу в семейном центре «ВКубе» может каждый ребёнок и взрослый независимо от уровня подготовки.
Преимущества занятий в семейном центре «ВКубе»:
- Индивидуальный подход к каждому ученику.
- Нацеленность на результат.
- Выступления на концертных площадках города.
Школа телевидения «Дети Тулы»
Приглашаются дети с 6 лет.
Чему будут учить:
- Работа в кадре. Ребёнок научится спокойно и комфортно чувствовать себя перед камерой, поймет и определит свой выгодный ракурс, узнает, как правильно двигаться перед объективом и держать себя перед камерой при записи интервью.
- Основы тележурналистики. Ребята узнают все фундаментальные понятия телекорреспондента: как писать тексты, что такое синхрон, St-up и его виды, интершум, лайф и закадровый текст, как правильно построить программу и написать сюжет.
- Ораторское искусство. Как правильно говорить, техника речи, упражнения для голоса и произношения.
- Основы видеомонтажа и операторского искусства. Ребёнок научится сам дома монтировать ролики и снимать материал по правилам телевидения.
Что получит ваш ребёнок:
- Каждый ученик сможет сделать материал о том, что ему интересно, сюжет, программу или диалог с гостем.
- Все материалы будут выложены на канал в Ютубе. Впоследствии возможно сотрудничество с тульскими телеканалами.
- Ваши дети смогут попасть туда, куда возможен доступ только людям с камерами и бейджами «Телевидение» — за кулисы театра и цирка, узнать, как работают музей и редакция журнала или радио, попасть на концертные площадки и пообщаться со звездами. В рамках диалога с учениками будут приходить интересные люди нашего города — вип-персоны, политики, медиаличности.
Занятия будут проходить под руководством ведущей тульского телевидения Ольги Шереметьевой.
Театральная школа
Хотите, чтобы ваши дети окунулись в неповторимый театральный мир и открыли в себе актёрский дар? Добро пожаловать!
Чему будут учить:
- Актёрское мастерство. Помогает развить память, артистичность, воображение, находить оригинальные выходы из различных ситуаций, а также не бояться публичных выступлений. Формирует интересную, разносторонне развитую личность.
- Сценическая речь. Развитие дыхания, артикуляции, работа с собственным голосом. Правильная дикция, правильное произношение звуков, устранение дефектов речи.
- Сценическое движение. Общая физическая подготовка, ритмика, координация, работа в сценическом пространстве, развитие памяти, взаимодействие и взаимоотношение с окружающими предметами и людьми.
Преподаватель Дмитрий Локтионов поможет вашим детям избавиться от страха публичных выступлений, научит находить выход из различных ситуаций. Ребята узнают, как правильно и чётко читать различного рода произведения, будь то драматургия, проза или поэзия. Научатся выделять главную мысль произведения, идею и сверхзадачу. А курс сценической речи, риторики публичных выступлений позволит вашему ребенку легко и просто проводить любые школьные мероприятия.
Школа керамики
В школе керамики под руководством Елены Палевской будут проходить две формы занятий:
- Авторская школа керамики (с 14 лет). Научит детей создавать изделия из керамики и серии собственных «шедевров», поможет познать и раскрыть свои творческие возможности, а также интересно провести время, от творческого отдыха до серьезного освоения искусства керамики.
- Сезонные мастер-классы для детей и взрослых, смешанные семейные группы. Это прекрасная возможность научиться создавать подходящие к сезону керамические изделия для подарка или удовольствия, научиться приёмам работы с керамикой, интересно и со смыслом провести время.
Подробная информация по всем школам и запись по телефону
8 (910) 700−1-333.
Семейно-развлекательный центр «ВКубе» приглашает ребят на осенних каникулах.
Хочешь стать режиссёром? Или, может, быть актёром? Твоя мечта сбудется!
Во время осенних каникул СРЦ «ВКубе» превращается в академию киноискусств. Дети будут здесь осваивать профессии киноиндустрии и поборются за премию «Оскар»!
Это отличный шанс принять участие во всевозможных кастингах и прослушиваниях, репетициях и премьерах. Каждый попробует себя в роли актера, режиссера и сценариста.
Семейно-развлекательный центр «ВКубе» — это мир веселья и хорошего настроения для детей
от 0 до 14 лет и взрослых.
Здесь, на двухэтажной территории комплекса площадью 1000 кв. м вас ждёт:
Детский игровой зал:
- гигантский лабиринт,
- шариковые бассейны,
- батутная арена,
- трёхскатные и спиральные горки,
- скалодром,
- бэби-зона с 0+,
- аттракцион «Рыбалка»,
- аттракцион «Песочница» с кинетическим песком,
- карусель «НЛО»,
- аэрохоккей,
- настольный футбол.
Зона отдыха, в которой дети могут перевести дух между активными развлечениями, выбрать для себя много вкусного из детского меню, а взрослые – полноценно поесть, расслабиться и пообщаться.
Антуражная кофейня «Куба» с авторскими десертами.
Столовая с демократичными ценами и вкусными обедами.
Мастер-классы для детей и взрослых.
А ещё многофункциональное пространство «ВКубе» проводит у себя весёлые и яркие детские дни рождения и выпускные праздники с анимационной программой, а также юбилеи, свадьбы и любые банкеты.
Шеф-кондитер поможет дополнить ваш праздник многообразием сладких лакомств, а по вашим индивидуальным заказам специально для важного события изготовит любой десерт: классические бисквитные и изысканные муссовые торты, зефир и макаруны с различными вкусами и многое другое.
Семейно-развлекательный центр «ВКубе» находится рядом с Центральным парком, на ул. Ф. Энгельса, 70.
8 (910) 700−1-333 — детский игровой зал
9 (910) 700−3-555 — кофейня и столовая
Режим работы: ежедневно с 10:00 до 21:00.
Компьютерная Академия ШАГ
Как оценить, насколько актуальны для будущего знания и навыки, которые ваши дети получают в школе? Являются ли хорошие оценки гарантией успеха в освоении интересных и востребованных профессий?
Как известно, троечники нередко добиваются больших успехов, чем отличники. Почему же так происходит?
Весь огромный объём знаний, который получают наши дети в школе, имеет прикладное значение лишь тогда, когда ребёнок умеет договариваться и находить ответы в обход стандартных правил. К сожалению, этому, как правило, в школе не учат.
Малая Компьютерная Академия ШАГ работает по особой проектно-ориентированный методике, в которой учащиеся решают конкретную реальную задачу, и так получают знания и изучают новый материал. Этот инновационный подход, к сожалению, еще не внедрен в школьную программу и практикуется лишь в некоторых детских образовательных заведениях. Малая Компьютерная Академия ШАГ — одна из них.
На рынке труда в Туле, как и во всей России, всё больше господствуют IT-специальности. Разработчики программного обеспечения, тестировщики, системные администраторы и дизайнеры — спрос на специалистов велик, и в будущем, с развитием IT-сферы, только возрастёт.
Малая Компьютерная Академия ШАГ — это современное международное учебное заведение, в котором дети изучают компьютерные науки будущего и приобретают навыки, которые станут основой их будущих профессий. Уже 17 лет эта школа специализируется на актуальном компьютерном образовании.
Малая Компьютерная Академия приглашает детей с 9 до 14 лет.
Дети получат компьютерное образование, позволяющее извлечь максимальную пользу из времени, проведенного за монитором. В Академии ребята не зубрят материал по учебнику, не пишут контрольные и не сдают экзамены. Они создают компьютерные игры, сайты и приложения для смартфонов, а также программируют роботов. Родители видят не просто оценки, а реальные проекты, созданные их детьми при помощи IT-технологий.
Только подумайте: в то время, как обычные школьники часами просиживают за компьютерными играми, ученики Академии ШАГ учатся создавать эти игры. И это не вундеркинды, а обычные мальчишки и девчонки. При этом родителям не нужно вкладывать большие средства — всё оборудование для обучения предоставляет Компьютерная Академия ШАГ.
В Малой Компьютерной Академии опытные преподаватели-практики научат вашего ребенка:
- Создавать интересные 3D-игры, в которые дети будут играть все вместе;
- «Анатомии» компьютера, чтобы разбирать и собирать его самостоятельно;
- Писать собственные сайты и создавать презентации;
- Работать с профессиональной цифровой фототехникой в настоящий фотостудии;
- Создавать невероятные фотографии и обрабатывать их в графических редакторах;
- Монтировать видео, звук и впечатляющие спецэффекты;
- Собирать и программировать роботов;
- Работать с 3D-принтером;
- Проектировать и готовить к печати трехмерные объекты.
И это только малая часть тех знаний, которые ваш ребенок может получить в Малой Компьютерной Академии! Всё это поможет вашему сыну или дочери сделать ранний старт в IT, опередив сверстников в будущем профессиональном развитии.
Компьютер перестанет быть для ребенка просто игрушкой, а станет инструментом для создания собственных проектов, которые могут вырасти до уровня всемирно известных стартапов.
6 причин отдать ребенка в Малую Компьютерную Академию:
- Дети становятся более самостоятельными и взрослыми, они заняты полезным делом.
- Малая Академия помогает определиться с будущей профессией в раннем возрасте — к старшим классам школы ребенок будет точно знать, чем он хочет заниматься в жизни.
- Гибкий график занятий — в будние дни и в выходной.
- Современные дети не представляют себя без компьютера, им интересно учиться в Академии.
- Современное оборудование и малокомплектные группы.
- Новые знания положительно влияют на успеваемость в школе.
Программа обучения содержит множество тем: от компьютерной графики, работы с офисными программами до администрирования компьютерных сетей и программирования. Все занятия носят практический характер: дети работают на компьютерах, фотографируют в профессиональной фотостудии, создают свои игры на профессиональном движке Unity, рисуют в художественной студии, создают и программируют настоящих роботов.
После каждого занятия даётся домашнее задание (если дома нет компьютера, ребёнок может выполнять домашние задания в Академии). Родители регулярно получают отчет об успеваемости. По завершении обучения ребенок получит диплом об окончании Малой Компьютерной Академии.
Малая Компьютерная Академия ШАГ приглашает детей 9-14 лет
8 сентября в 11.00 на открытый урок
«Создание компьютерных игр».
Если вы хотите обеспечить своему ребенку достойное будущее, записывайте его на обучение в Малую Компьютерную Академию!
Тула ул. Советская, 23, 2-й этаж
8 (4872) 57-48-47,
Школа скорочтения и развития интеллекта IQ007
Гениями становятся в Школе скорочтения и развития интеллекта IQ007!
Современный мир диктует свои жесткие требования — чтобы быть успешным, необходимо владеть как можно большим количеством информации. Наши знания, в том числе профессиональные, быстро устаревают, а объём новой информации растёт с каждым годом.
Если вы хотите повысить свою квалификацию, экономить время, которое затрачиваете для работы с документами, легко добиваться поставленных целей – программы Школы скорочтения и развития интеллекта IQ007 созданы
специально для вас!
Навыки скорочтения просто необходимы и вашим детям. На весёлых и увлекательных уроках они научатся концентрировать своё внимание и улучшат память. Школьникам больше не придётся допоздна делать уроки — скорость их выполнения возрастёт в разы. А главное, дети на радость родителям смогут повысить свою успеваемость!
Большинство учащихся читает ниже «примерных скоростных характеристик учебно-познавательных процессов», а ведь темп чтения влияет на успеваемость сильнее, чем все остальные факторы, вместе взятые. У медленно читающих детей не успевают сформироваться знания по большинству школьных предметов. От скорости чтения зависит уровень понимания и запоминания, а следовательно, медленно читающему школьнику необходимо для осознания минимум два-три раза прочитать текст. В условиях работы с 30 учениками в классе учителя, как правило, не могут достичь нужных результатов обучения. Такое количество детей трудно научить читать эффективно, поэтому стоит подумать о дополнительном образовании.
Школа скорочтения и развития интеллекта приглашает детей от 4 до 15 лет и старше пройти обучение по курсам: «Скорочтение и развитие интеллекта», «Ментальная арифметика», «Каллиграфия. Грамотное письмо».
После занятий в школе скорочтения вы получите существенное ускорение своих мыслительных процессов и новое качество восприятия, запоминания и обработки информации. Кроме того, вы сформируете прочный фундамент для дальнейшего эффективного обучения чему угодно: иностранным языкам, точным и гуманитарным наукам, специфическим профессиональным знаниям и пр.
Ещё одно преимущество: станет легче сдать ОГЭ, ЕГЭ и прочие экзамены, пройти подготовительные периоды перед олимпиадами или поступлением в вуз. Процесс будет проходить в разы быстрее и эффективнее.
После курсов IQ007 все полученные знания и достигнутый уровень развития закрепляются на уровне устойчивого навыка на всю жизнь — становятся постоянными и применяются автоматически.
Вы представляете, какие возможности это может открыть для вас и ваших детей в будущем?
Ценность навыка, который вы получите в Школе скорочтения, со временем только возрастёт в своей значимости и полезности.
Школа скорочтения и развития интеллекта IQ007 — это друг и помощник вам и вашему ребёнку!
27 октября в Москве состоится Открытая международная олимпиада по скорочтению IQ BATTLE при поддержке центра инновационного развития «Сколково» и сети школ скорочтения и развития
интеллекта IQ007.
Призовой фонд олимпиады – 600 000 рублей!
Событие обещает стать одним из главных интеллектуальных проектов осени.
Участниками олимпиады станут ученики трёх возрастных категорий от 9 до 14 лет. Всего в мероприятие примут участие около 3 000 человек, а в финал выйдут 45 сильнейших.
Уровень участников оценит компетентное жюри, в состав которого вошли первый магистр игры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь, известный семейный и детский психолог, мама пятерых детей, автор 16 книг о воспитании детей Лариса Суркова, а также Петр Кулешов, бессменный телеведущий интеллектуальной программы «Своя игра».
Кроме того, посетители и участники олимпиады примут участие не только в престижном интеллектуальном соревновании, но и в специализированных шоу и мастер-классах.
«Олимпиада такого формата проводится впервые в мире. Ни для кого не секрет, что скорочтение — это уникальный навык, который, в первую очередь, развивает интеллект. Главная наша цель — найти талантливых детей и раскрыть их интеллектуальные способности, помочь мечтам исполниться — не без большого денежного приза. Вторая задача, которую мы реализуем ежедневно, — популяризация чтения, обучения, мотивация детей и подростков к учебе», — говорит Данил Костромин, руководитель проекта IQ007.
Не пропустите главное интеллектуальное событие осени среди школьников!
Зарегистрироваться и узнать подробности о событии можно здесь.
Школа скорочтения и развития интеллекта IQ007
Тула, ул. Макаренко, 1-а
8 (930) 073-00-07