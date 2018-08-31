Увлекательные и полезные занятия для детей

Выбираем школы и курсы дополнительного образования, которые помогут ребенку стать успешным и счастливым.

Компьютерная Академия ШАГ



Семейно-развлекательный центр ВКубе



Школа скорочтения и развития интеллекта IQ007

Семейно-развлекательный центр «ВКубе»

Семейно-развлекательный центр «ВКубе» приглашает юных учеников в новом учебном году четыре в творческих школ, в которых дети смогут проявить свои способности, получить новые знания и навыки, полезные им в будущем.

Школа вокала

Занятия в школе вокала — это прекрасная возможность для вашего ребёнка проявить себя, раскрыть и развить свой талант и творческие способности. Хотите, чтобы ваш сын или дочь научились правильно брать ноты, управлять своим голосом и дыханием, использовать микрофон, узнали, как вести себя на сцене, а главное, стали увереннее в себе и научились без стеснения выступать на публике? Приходите на занятия вокалом!

Школу ведёт Оксана Мокверашвили.

Посещать занятия по вокалу в семейном центре «ВКубе» может каждый ребёнок и взрослый независимо от уровня подготовки.

Преимущества занятий в семейном центре «ВКубе»:

Индивидуальный подход к каждому ученику.

Нацеленность на результат.

Выступления на концертных площадках города.

Школа телевидения «Дети Тулы»

Приглашаются дети с 6 лет.

Чему будут учить:

Работа в кадре. Ребёнок научится спокойно и комфортно чувствовать себя перед камерой, поймет и определит свой выгодный ракурс, узнает, как правильно двигаться перед объективом и держать себя перед камерой при записи интервью.

Ребёнок научится спокойно и комфортно чувствовать себя перед камерой, поймет и определит свой выгодный ракурс, узнает, как правильно двигаться перед объективом и держать себя перед камерой при записи интервью. Основы тележурналистики. Ребята узнают все фундаментальные понятия телекорреспондента: как писать тексты, что такое синхрон, St-up и его виды, интершум, лайф и закадровый текст, как правильно построить программу и написать сюжет.

Ребята узнают все фундаментальные понятия телекорреспондента: как писать тексты, что такое синхрон, St-up и его виды, интершум, лайф и закадровый текст, как правильно построить программу и написать сюжет. Ораторское искусство. Как правильно говорить, техника речи, упражнения для голоса и произношения.

Как правильно говорить, техника речи, упражнения для голоса и произношения. Основы видеомонтажа и операторского искусства. Ребёнок научится сам дома монтировать ролики и снимать материал по правилам телевидения.

Что получит ваш ребёнок:

Каждый ученик сможет сделать материал о том, что ему интересно, сюжет, программу или диалог с гостем. Все материалы будут выложены на канал в Ютубе. Впоследствии возможно сотрудничество с тульскими телеканалами. Ваши дети смогут попасть туда, куда возможен доступ только людям с камерами и бейджами «Телевидение» — за кулисы театра и цирка, узнать, как работают музей и редакция журнала или радио, попасть на концертные площадки и пообщаться со звездами. В рамках диалога с учениками будут приходить интересные люди нашего города — вип-персоны, политики, медиаличности.

Занятия будут проходить под руководством ведущей тульского телевидения Ольги Шереметьевой.

Театральная школа

Хотите, чтобы ваши дети окунулись в неповторимый театральный мир и открыли в себе актёрский дар? Добро пожаловать!

Чему будут учить:

Актёрское мастерство. Помогает развить память, артистичность, воображение, находить оригинальные выходы из различных ситуаций, а также не бояться публичных выступлений. Формирует интересную, разносторонне развитую личность.

Помогает развить память, артистичность, воображение, находить оригинальные выходы из различных ситуаций, а также не бояться публичных выступлений. Формирует интересную, разносторонне развитую личность. Сценическая речь. Развитие дыхания, артикуляции, работа с собственным голосом. Правильная дикция, правильное произношение звуков, устранение дефектов речи.

Развитие дыхания, артикуляции, работа с собственным голосом. Правильная дикция, правильное произношение звуков, устранение дефектов речи. Сценическое движение. Общая физическая подготовка, ритмика, координация, работа в сценическом пространстве, развитие памяти, взаимодействие и взаимоотношение с окружающими предметами и людьми.

Преподаватель Дмитрий Локтионов поможет вашим детям избавиться от страха публичных выступлений, научит находить выход из различных ситуаций. Ребята узнают, как правильно и чётко читать различного рода произведения, будь то драматургия, проза или поэзия. Научатся выделять главную мысль произведения, идею и сверхзадачу. А курс сценической речи, риторики публичных выступлений позволит вашему ребенку легко и просто проводить любые школьные мероприятия.

Школа керамики

В школе керамики под руководством Елены Палевской будут проходить две формы занятий:

Авторская школа керамики (с 14 лет). Научит детей создавать изделия из керамики и серии собственных «шедевров», поможет познать и раскрыть свои творческие возможности, а также интересно провести время, от творческого отдыха до серьезного освоения искусства керамики. Сезонные мастер-классы для детей и взрослых, смешанные семейные группы. Это прекрасная возможность научиться создавать подходящие к сезону керамические изделия для подарка или удовольствия, научиться приёмам работы с керамикой, интересно и со смыслом провести время.

Подробная информация по всем школам и запись по телефону

8 (910) 700−1-333.

Семейно-развлекательный центр «ВКубе» приглашает ребят на осенних каникулах.

Хочешь стать режиссёром? Или, может, быть актёром? Твоя мечта сбудется!

Во время осенних каникул СРЦ «ВКубе» превращается в академию киноискусств. Дети будут здесь осваивать профессии киноиндустрии и поборются за премию «Оскар»!

Это отличный шанс принять участие во всевозможных кастингах и прослушиваниях, репетициях и премьерах. Каждый попробует себя в роли актера, режиссера и сценариста.

Семейно-развлекательный центр «ВКубе» — это мир веселья и хорошего настроения для детей

от 0 до 14 лет и взрослых.

Здесь, на двухэтажной территории комплекса площадью 1000 кв. м вас ждёт:

Детский игровой зал:

- гигантский лабиринт,

- шариковые бассейны,

- батутная арена,

- трёхскатные и спиральные горки,

- скалодром,

- бэби-зона с 0+,

- аттракцион «Рыбалка»,

- аттракцион «Песочница» с кинетическим песком,

- карусель «НЛО»,

- аэрохоккей,

- настольный футбол.

Зона отдыха, в которой дети могут перевести дух между активными развлечениями, выбрать для себя много вкусного из детского меню, а взрослые – полноценно поесть, расслабиться и пообщаться.

Антуражная кофейня «Куба» с авторскими десертами.

Столовая с демократичными ценами и вкусными обедами.

Мастер-классы для детей и взрослых.

А ещё многофункциональное пространство «ВКубе» проводит у себя весёлые и яркие детские дни рождения и выпускные праздники с анимационной программой, а также юбилеи, свадьбы и любые банкеты.

Шеф-кондитер поможет дополнить ваш праздник многообразием сладких лакомств, а по вашим индивидуальным заказам специально для важного события изготовит любой десерт: классические бисквитные и изысканные муссовые торты, зефир и макаруны с различными вкусами и многое другое.

Семейно-развлекательный центр «ВКубе» находится рядом с Центральным парком, на ул. Ф. Энгельса, 70.

8 (910) 700−1-333 — детский игровой зал

9 (910) 700−3-555 — кофейня и столовая

Режим работы: ежедневно с 10:00 до 21:00.

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Компьютерная Академия ШАГ

Как оценить, насколько актуальны для будущего знания и навыки, которые ваши дети получают в школе? Являются ли хорошие оценки гарантией успеха в освоении интересных и востребованных профессий?

Как известно, троечники нередко добиваются больших успехов, чем отличники. Почему же так происходит?

Весь огромный объём знаний, который получают наши дети в школе, имеет прикладное значение лишь тогда, когда ребёнок умеет договариваться и находить ответы в обход стандартных правил. К сожалению, этому, как правило, в школе не учат.

Малая Компьютерная Академия ШАГ работает по особой проектно-ориентированный методике, в которой учащиеся решают конкретную реальную задачу, и так получают знания и изучают новый материал. Этот инновационный подход, к сожалению, еще не внедрен в школьную программу и практикуется лишь в некоторых детских образовательных заведениях. Малая Компьютерная Академия ШАГ — одна из них.

На рынке труда в Туле, как и во всей России, всё больше господствуют IT-специальности. Разработчики программного обеспечения, тестировщики, системные администраторы и дизайнеры — спрос на специалистов велик, и в будущем, с развитием IT-сферы, только возрастёт.

Малая Компьютерная Академия ШАГ — это современное международное учебное заведение, в котором дети изучают компьютерные науки будущего и приобретают навыки, которые станут основой их будущих профессий. Уже 17 лет эта школа специализируется на актуальном компьютерном образовании.

Малая Компьютерная Академия приглашает детей с 9 до 14 лет.

Дети получат компьютерное образование, позволяющее извлечь максимальную пользу из времени, проведенного за монитором. В Академии ребята не зубрят материал по учебнику, не пишут контрольные и не сдают экзамены. Они создают компьютерные игры, сайты и приложения для смартфонов, а также программируют роботов. Родители видят не просто оценки, а реальные проекты, созданные их детьми при помощи IT-технологий.

Только подумайте: в то время, как обычные школьники часами просиживают за компьютерными играми, ученики Академии ШАГ учатся создавать эти игры. И это не вундеркинды, а обычные мальчишки и девчонки. При этом родителям не нужно вкладывать большие средства — всё оборудование для обучения предоставляет Компьютерная Академия ШАГ.

В Малой Компьютерной Академии опытные преподаватели-практики научат вашего ребенка:

Создавать интересные 3D-игры, в которые дети будут играть все вместе;

«Анатомии» компьютера, чтобы разбирать и собирать его самостоятельно;

Писать собственные сайты и создавать презентации;

Работать с профессиональной цифровой фототехникой в настоящий фотостудии;

Создавать невероятные фотографии и обрабатывать их в графических редакторах;

Монтировать видео, звук и впечатляющие спецэффекты;

Собирать и программировать роботов;

Работать с 3D-принтером;

Проектировать и готовить к печати трехмерные объекты.

И это только малая часть тех знаний, которые ваш ребенок может получить в Малой Компьютерной Академии! Всё это поможет вашему сыну или дочери сделать ранний старт в IT, опередив сверстников в будущем профессиональном развитии.

Компьютер перестанет быть для ребенка просто игрушкой, а станет инструментом для создания собственных проектов, которые могут вырасти до уровня всемирно известных стартапов.

6 причин отдать ребенка в Малую Компьютерную Академию:

Дети становятся более самостоятельными и взрослыми, они заняты полезным делом. Малая Академия помогает определиться с будущей профессией в раннем возрасте — к старшим классам школы ребенок будет точно знать, чем он хочет заниматься в жизни. Гибкий график занятий — в будние дни и в выходной. Современные дети не представляют себя без компьютера, им интересно учиться в Академии. Современное оборудование и малокомплектные группы. Новые знания положительно влияют на успеваемость в школе.

Программа обучения содержит множество тем: от компьютерной графики, работы с офисными программами до администрирования компьютерных сетей и программирования. Все занятия носят практический характер: дети работают на компьютерах, фотографируют в профессиональной фотостудии, создают свои игры на профессиональном движке Unity, рисуют в художественной студии, создают и программируют настоящих роботов.

После каждого занятия даётся домашнее задание (если дома нет компьютера, ребёнок может выполнять домашние задания в Академии). Родители регулярно получают отчет об успеваемости. По завершении обучения ребенок получит диплом об окончании Малой Компьютерной Академии.

Малая Компьютерная Академия ШАГ приглашает детей 9-14 лет

8 сентября в 11.00 на открытый урок

«Создание компьютерных игр».

Если вы хотите обеспечить своему ребенку достойное будущее, записывайте его на обучение в Малую Компьютерную Академию!

Тула ул. Советская, 23, 2-й этаж

8 (4872) 57-48-47, 8 (929) 680-16-97

tula.itstep.org

Школа скорочтения и развития интеллекта IQ007

Гениями становятся в Школе скорочтения и развития интеллекта IQ007!

Современный мир диктует свои жесткие требования — чтобы быть успешным, необходимо владеть как можно большим количеством информации. Наши знания, в том числе профессиональные, быстро устаревают, а объём новой информации растёт с каждым годом.

Если вы хотите повысить свою квалификацию, экономить время, которое затрачиваете для работы с документами, легко добиваться поставленных целей – программы Школы скорочтения и развития интеллекта IQ007 созданы

специально для вас!

Навыки скорочтения просто необходимы и вашим детям. На весёлых и увлекательных уроках они научатся концентрировать своё внимание и улучшат память. Школьникам больше не придётся допоздна делать уроки — скорость их выполнения возрастёт в разы. А главное, дети на радость родителям смогут повысить свою успеваемость!

Большинство учащихся читает ниже «примерных скоростных характеристик учебно-познавательных процессов», а ведь темп чтения влияет на успеваемость сильнее, чем все остальные факторы, вместе взятые. У медленно читающих детей не успевают сформироваться знания по большинству школьных предметов. От скорости чтения зависит уровень понимания и запоминания, а следовательно, медленно читающему школьнику необходимо для осознания минимум два-три раза прочитать текст. В условиях работы с 30 учениками в классе учителя, как правило, не могут достичь нужных результатов обучения. Такое количество детей трудно научить читать эффективно, поэтому стоит подумать о дополнительном образовании.

Школа скорочтения и развития интеллекта приглашает детей от 4 до 15 лет и старше пройти обучение по курсам: «Скорочтение и развитие интеллекта», «Ментальная арифметика», «Каллиграфия. Грамотное письмо».

После занятий в школе скорочтения вы получите существенное ускорение своих мыслительных процессов и новое качество восприятия, запоминания и обработки информации. Кроме того, вы сформируете прочный фундамент для дальнейшего эффективного обучения чему угодно: иностранным языкам, точным и гуманитарным наукам, специфическим профессиональным знаниям и пр.

Ещё одно преимущество: станет легче сдать ОГЭ, ЕГЭ и прочие экзамены, пройти подготовительные периоды перед олимпиадами или поступлением в вуз. Процесс будет проходить в разы быстрее и эффективнее.

После курсов IQ007 все полученные знания и достигнутый уровень развития закрепляются на уровне устойчивого навыка на всю жизнь — становятся постоянными и применяются автоматически.

Вы представляете, какие возможности это может открыть для вас и ваших детей в будущем?

Ценность навыка, который вы получите в Школе скорочтения, со временем только возрастёт в своей значимости и полезности.

Школа скорочтения и развития интеллекта IQ007 — это друг и помощник вам и вашему ребёнку!

27 октября в Москве состоится Открытая международная олимпиада по скорочтению IQ BATTLE при поддержке центра инновационного развития «Сколково» и сети школ скорочтения и развития

интеллекта IQ007.

Призовой фонд олимпиады – 600 000 рублей!

Событие обещает стать одним из главных интеллектуальных проектов осени.

Участниками олимпиады станут ученики трёх возрастных категорий от 9 до 14 лет. Всего в мероприятие примут участие около 3 000 человек, а в финал выйдут 45 сильнейших.

Уровень участников оценит компетентное жюри, в состав которого вошли первый магистр игры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь, известный семейный и детский психолог, мама пятерых детей, автор 16 книг о воспитании детей Лариса Суркова, а также Петр Кулешов, бессменный телеведущий интеллектуальной программы «Своя игра».

Кроме того, посетители и участники олимпиады примут участие не только в престижном интеллектуальном соревновании, но и в специализированных шоу и мастер-классах.

«Олимпиада такого формата проводится впервые в мире. Ни для кого не секрет, что скорочтение — это уникальный навык, который, в первую очередь, развивает интеллект. Главная наша цель — найти талантливых детей и раскрыть их интеллектуальные способности, помочь мечтам исполниться — не без большого денежного приза. Вторая задача, которую мы реализуем ежедневно, — популяризация чтения, обучения, мотивация детей и подростков к учебе», — говорит Данил Костромин, руководитель проекта IQ007.

Не пропустите главное интеллектуальное событие осени среди школьников!

Зарегистрироваться и узнать подробности о событии можно здесь.

Школа скорочтения и развития интеллекта IQ007

Тула, ул. Макаренко, 1-а

8 (930) 073-00-07

iq007-Tula@mail.ru

iq007.ru

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