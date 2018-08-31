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Три прекрасных места отдыха в Тульской области: «Приокский дворик», «Краинка» и «Ясная Поляна»

Заглавное фото pixabay.com
Партнерский материал

Три прекрасных места отдыха в Тульской области: «Приокский дворик», «Краинка» и «Ясная Поляна»

Myslo предлагает вам обзор мест для загородного отдыха на природе. Ловите последние теплые деньки, планируйте выходные на золотую осень!

 

«Приокский дворик»

У загородного отеля «Приокский дворик» есть три слагаемых успеха для прекрасного загородного отдыха: потрясающей красоты места вокруг (Ока в 1 км), комфортные номера и коттеджи и очень демократичные цены на все. Комплекс находится близ Оки в Егнышевке и подходит как для семейного отдыха, так и для дружеских компаний.

Это удивительные места, где вы сможете по-настоящему отдохнуть от шумного города. Кто-то захочет покорять окрестности на велосипеде или гулять, дыша чистым воздухом.

Здесь можно порыбачить на Оке или устроить «тихую охоту» за грибами, плавать в бассейне или заниматься спортом, играть в бильярд и петь караоке. Можно провести в «Приокском дворике» конференцию или устроить корпоратив в банкетном зале. А можно побыть в тишине и просто выспаться!

Чем располагает «Приокский дворик»? Небольшая, но ухоженная территория с продуманной инфраструктурой обеспечат все необходимые условия для полноценного отдыха:

  • главный корпус с комфортными номерами,
  • двухэтажные коттеджи на две половины,
  • деревянный дом-сруб в стиле «русская усадьба»,
  • каменный дом «Вилла De Luxe»,
  • конференц-зал,
  • тренажерный зал (бесплатно),
  • солярий,
  • кафе с домашней и доступной по цене едой,
  • открытый бассейн,
  • спортивная (волейбол, бадминтон, мини-футбол) площадка,
  • детская площадка для маленьких непосед,
  • летнее кафе в стиле «кантри», где можно отведать блюда на гриле и шашлык,
  • и, конечно, настоящая русская баня на дровах, ароматная и горячая!
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Три места для отдыха на природе в Тульской области, Фото: 6
Три места для отдыха на природе в Тульской области, Фото: 7
Три места для отдыха на природе в Тульской области, Фото: 8
Три места для отдыха на природе в Тульской области, Фото: 9
Три места для отдыха на природе в Тульской области, Фото: 10
Три места для отдыха на природе в Тульской области, Фото: 11
Три места для отдыха на природе в Тульской области, Фото: 12
Три места для отдыха на природе в Тульской области, Фото: 13
Три места для отдыха на природе в Тульской области, Фото: 14
Три места для отдыха на природе в Тульской области, Фото: 15
Три места для отдыха на природе в Тульской области, Фото: 16
Три места для отдыха на природе в Тульской области, Фото: 17
Три места для отдыха на природе в Тульской области, Фото: 18
Три места для отдыха на природе в Тульской области, Фото: 19
Три места для отдыха на природе в Тульской области, Фото: 20
Три места для отдыха на природе в Тульской области, Фото: 21
Три места для отдыха на природе в Тульской области, Фото: 22
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Три места для отдыха на природе в Тульской области, Фото: 24
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Приокский дворик:

Тульская область, Алексинский район, д. Егнышовка,

ул. Юбилейная, 8-а

8 (48753) 75−6-91, 8 (915) 681-07-19

E-mail: priem@pridvor.ru

pridvor.ru

 

 

Санаторий-курорт «Краинка»

Среди хвойных лесов в Суворовском районе Тульской области расположилась «Краинка» — известный далеко за пределами Тульской области санаторий-курорт.

Сюда приезжают, чтобы отдохнуть и поправить здоровье.

Что есть в «Краинке»:

  • 6 корпусов на 562 места с комфортными номерами. В номерах есть все необходимое для полноценного отдыха — кровать, мягкое кресло, шкаф, несколько стульев, стол, телевизор и зеркало;
  • питьевая галерея,
  • столовая,
  • кинотеатр на 500 мест,
  • спортивный и лечебный корпуса.

В питьевой галерее можно освежиться стаканом минеральной воды «Краинская» из трех источников — № 1, № 2 или № 4. Каждому гостю врачи подбирают определенный номер — в зависимости от наличия тех или иных заболеваний пищеварительной системы.

В спортивном комплексе есть фитобар, сауна, купальня и две комнаты для отдыха. А главное - большой бассейн с подводным массажем и каскадными водопадами.

Для любителей есть бильярдная...

...тренажерный зал и зал для фитнеса:

Гордость «Краинки» – шикарный липовый парк.

Галерея
Три места для отдыха на природе в Тульской области, Фото: 1
Три места для отдыха на природе в Тульской области, Фото: 2
Три места для отдыха на природе в Тульской области, Фото: 3
Три места для отдыха на природе в Тульской области, Фото: 4
Три места для отдыха на природе в Тульской области, Фото: 5
Три места для отдыха на природе в Тульской области, Фото: 6
Три места для отдыха на природе в Тульской области, Фото: 7
Три места для отдыха на природе в Тульской области, Фото: 8
Три места для отдыха на природе в Тульской области, Фото: 9
Три места для отдыха на природе в Тульской области, Фото: 10
Три места для отдыха на природе в Тульской области, Фото: 11
Три места для отдыха на природе в Тульской области, Фото: 12
Три места для отдыха на природе в Тульской области, Фото: 13
Три места для отдыха на природе в Тульской области, Фото: 14
Три места для отдыха на природе в Тульской области, Фото: 15
Три места для отдыха на природе в Тульской области, Фото: 16
Три места для отдыха на природе в Тульской области, Фото: 17
Три места для отдыха на природе в Тульской области, Фото: 18
Три места для отдыха на природе в Тульской области, Фото: 19
Три места для отдыха на природе в Тульской области, Фото: 20
Три места для отдыха на природе в Тульской области, Фото: 21
Три места для отдыха на природе в Тульской области, Фото: 22
Три места для отдыха на природе в Тульской области, Фото: 23
Три места для отдыха на природе в Тульской области, Фото: 24
Три места для отдыха на природе в Тульской области, Фото: 25
Три места для отдыха на природе в Тульской области, Фото: 26
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В лечебном корпусе отдыхающим предлагают:

  • водолечение на основе Краинской минеральной воды;
  • грязелечение;
  • полный спектр физиотерапевтических процедур (магнитотерапия, лазеротерапия, электролечение-дарсонвализация, амплипульс-терапия, СМТ и др.);
  • сухие углекислые ванны;
  • различные виды массажа;
  • процедуры для оздоровления желудочно-кишечного тракта (тюбажи, микроклизмы, кишечный душ, дуоденальные зондирования и дренажи);
  • периферической нервной системы;
  • костно-мышечной системы и соединительной ткани;
  • мочеполовой системы;
  • эндокринной системы, расстройств питания и нарушений обмена веществ.
  • гинекологические процедуры.

Возможные лабораторные исследования и консультации специалистов-врачей.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

 

Тульская обл., Суворовский район, деревня Краинка

+7 (48763) 5−55−31

+7 (48763) 5−55−33

krainka.ru

 

Ясная Поляна

До 30 сентября в музее-усадьбе «Ясная Поляна» есть возможность посетить велоэкскурсии по заповеднику. Маршрут проходит по любимым местам пеших и верховых прогулок Л. Н. Толстого.
 
Предлагаются два маршрута:
 
1. От Риги до Купальни на реке Воронке и обратно до Риги. Протяженность 6 километров. Маршрут радиальный, подходит для взрослых и детей от 7 лет, умеющих кататься по пересеченной местности (грунтовые дороги). Продолжительность — 1 час 40 минут.
 
 
2. От Риги до деревни Грумант и обратно. Протяженность 10 километров. Маршрут для более подготовленных участников. Включает в себя отрезок первого маршрута от Риги до Купальни и идет вдоль водохранилища Полторы, мимо Подкапустника к роднику в деревне Грумант (месту бывшего летнего дома князя Н. С. Волконского). Продолжительность — 2 часа 40 минут.
 
 
Во время велоэкскурсии вы увидите места, упомянутые в дневниках Л. Н. Толстого, его романах и народных рассказах, узнаете историю возникновения посадок в имении Ясная Поляна, историю Тульских засек — части Большой засечной черты, бывшей южным рубежом Московского государства до середины XVII века. Оба маршрута проложены по грунтовым дорогам и тропинкам.
 
Велоэкскурсии проводятся опытным гидом, в хорошую сухую погоду, небольшими группами по ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ.
 
 
Расписание:
 
среда-воскресенье и праздничные дни
10:30 — маршрут на 10 километров
16:00 — маршрут на выбор: 6 или 10 километров
 
Для организованных групп от 5 человек в будние дни возможно проведение экскурсий в любое время — по ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАЯВКЕ. В стоимость экскурсий входят услуги гида и прокат велосипедов KONA. Можно присоединиться к экскурсии на своем велосипеде.
 
 
Сбор производится за 15 минут до начала экскурсии. Старт/финиш — от Риги (центральная часть усадьбы за Домом Волконского). Телефон для заявок: +7-953-438-03-07.
 
Также напоминаем, что велопрогулки по центральной части яснополянского заповедника не разрешены!

 

Музей-усадьба «Ясная Поляна»

Сайт

Телефон для заявок +7-953-438-03-07.

Автор: Юлия Королева, вчера, в 15:20 +1
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