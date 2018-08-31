Три прекрасных места отдыха в Тульской области: «Приокский дворик», «Краинка» и «Ясная Поляна»
Myslo предлагает вам обзор мест для загородного отдыха на природе. Ловите последние теплые деньки, планируйте выходные на золотую осень!
«Приокский дворик»
У загородного отеля «Приокский дворик» есть три слагаемых успеха для прекрасного загородного отдыха: потрясающей красоты места вокруг (Ока в 1 км), комфортные номера и коттеджи и очень демократичные цены на все. Комплекс находится близ Оки в Егнышевке и подходит как для семейного отдыха, так и для дружеских компаний.
Это удивительные места, где вы сможете по-настоящему отдохнуть от шумного города. Кто-то захочет покорять окрестности на велосипеде или гулять, дыша чистым воздухом.
Здесь можно порыбачить на Оке или устроить «тихую охоту» за грибами, плавать в бассейне или заниматься спортом, играть в бильярд и петь караоке. Можно провести в «Приокском дворике» конференцию или устроить корпоратив в банкетном зале. А можно побыть в тишине и просто выспаться!
Чем располагает «Приокский дворик»? Небольшая, но ухоженная территория с продуманной инфраструктурой обеспечат все необходимые условия для полноценного отдыха:
- главный корпус с комфортными номерами,
- двухэтажные коттеджи на две половины,
- деревянный дом-сруб в стиле «русская усадьба»,
- каменный дом «Вилла De Luxe»,
- конференц-зал,
- тренажерный зал (бесплатно),
- солярий,
- кафе с домашней и доступной по цене едой,
- открытый бассейн,
- спортивная (волейбол, бадминтон, мини-футбол) площадка,
- детская площадка для маленьких непосед,
- летнее кафе в стиле «кантри», где можно отведать блюда на гриле и шашлык,
- и, конечно, настоящая русская баня на дровах, ароматная и горячая!
Приокский дворик:
Тульская область, Алексинский район, д. Егнышовка,
ул. Юбилейная, 8-а
8 (48753) 75−6-91, 8 (915) 681-07-19
E-mail: priem@pridvor.ru
Санаторий-курорт «Краинка»
Среди хвойных лесов в Суворовском районе Тульской области расположилась «Краинка» — известный далеко за пределами Тульской области санаторий-курорт.
Сюда приезжают, чтобы отдохнуть и поправить здоровье.
Что есть в «Краинке»:
- 6 корпусов на 562 места с комфортными номерами. В номерах есть все необходимое для полноценного отдыха — кровать, мягкое кресло, шкаф, несколько стульев, стол, телевизор и зеркало;
- питьевая галерея,
- столовая,
- кинотеатр на 500 мест,
- спортивный и лечебный корпуса.
В питьевой галерее можно освежиться стаканом минеральной воды «Краинская» из трех источников — № 1, № 2 или № 4. Каждому гостю врачи подбирают определенный номер — в зависимости от наличия тех или иных заболеваний пищеварительной системы.
В спортивном комплексе есть фитобар, сауна, купальня и две комнаты для отдыха. А главное - большой бассейн с подводным массажем и каскадными водопадами.
Для любителей есть бильярдная...
...тренажерный зал и зал для фитнеса:
Гордость «Краинки» – шикарный липовый парк.
В лечебном корпусе отдыхающим предлагают:
- водолечение на основе Краинской минеральной воды;
- грязелечение;
- полный спектр физиотерапевтических процедур (магнитотерапия, лазеротерапия, электролечение-дарсонвализация, амплипульс-терапия, СМТ и др.);
- сухие углекислые ванны;
- различные виды массажа;
- процедуры для оздоровления желудочно-кишечного тракта (тюбажи, микроклизмы, кишечный душ, дуоденальные зондирования и дренажи);
- периферической нервной системы;
- костно-мышечной системы и соединительной ткани;
- мочеполовой системы;
- эндокринной системы, расстройств питания и нарушений обмена веществ.
- гинекологические процедуры.
Возможные лабораторные исследования и консультации специалистов-врачей.
Тульская обл., Суворовский район, деревня Краинка
+7 (48763) 5−55−31
+7 (48763) 5−55−33
Ясная Поляна
Музей-усадьба «Ясная Поляна»
Телефон для заявок +7-953-438-03-07.