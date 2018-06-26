Туляки выбрали три лучших туроператора в Туле

С 25 мая по 25 июня мы проводили на Myslo голосование за самых лучших туроператоров в Тульской области. Теперь мы знаем, куда чаще всего обращаются туляки, чтобы провести хороший отпуск.

Никакой рекламы — только мнения туляков, проверивших все плюсы и минусы на своём опыте!

Вот какой итог мы получили на 00.00 часов 25 июня. После проверки участников на накрутку голосов, и удаления этих накрученных голосов.

Победителем голосования стал туроператор «Рейтинг»— она набрала 664 голоса!

Второе место и 506 голосов получила компания «Бриз».

Третье место и 336 голосов туляки отдали компании «Олимп».

Поздравляем всех победителей и благодарим всех участников!

Обладатель первого места получает от Myslo грамоту и большую наклейку на входную дверь, которая будет подтверждать народное

звание туроператора.

Туроператоры занявшие второе и третье места, также получат наклейки поменьше, но не менее почётные!

Наклейки и грамоту победители могут получить в редакции в любой будний день.

Полный рейтинг туристических операторов Тулы, который создали своими голосами вы — пользователи Myslo, можно посмотреть ЗДЕСЬ.