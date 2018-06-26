город
город
Регистрация
Обзоры / Места

Туляки выбрали три лучших туроператора в Туле

Туляки выбрали три лучших туроператора в Туле

Итоги народного голосования на Myslo.

С 25 мая по 25 июня мы проводили на Myslo голосование за самых лучших туроператоров в Тульской области. Теперь мы знаем, куда чаще всего обращаются туляки, чтобы провести хороший отпуск.

Никакой рекламы — только мнения туляков, проверивших все плюсы и минусы на своём опыте!

Вот какой итог мы получили на 00.00 часов 25 июня. После проверки участников на накрутку голосов, и удаления этих накрученных голосов.

 

Победителем голосования стал туроператор «Рейтинг»— она набрала 664 голоса!

Второе место и 506 голосов получила компания «Бриз».

Третье место и 336 голосов туляки отдали компании «Олимп».

Поздравляем всех победителей и благодарим всех участников!

Обладатель первого места получает от Myslo грамоту и большую наклейку на входную дверь, которая будет подтверждать народное
звание туроператора.

 

 

Туроператоры занявшие второе и третье места, также получат наклейки поменьше, но не менее почётные!

 

Наклейки и грамоту победители могут получить в редакции в любой будний день.

Полный рейтинг туристических операторов Тулы, который создали своими голосами вы — пользователи Myslo, можно посмотреть ЗДЕСЬ.

вчера, в 11:27 0
Другие статьи по темам
Событие
Туляки выбрали три лучших туроператора в Тульской области
Место
Тула
Прочее
народное место mysloнародное голосованиелучшие тульские туроператорылучшие туроператоры тульской области
Правила жизни Александра Картышова, главы Советского района
Правила жизни Александра Картышова, главы Советского района
Мы начинаем революцию городской жизни!
Мы начинаем революцию городской жизни!
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.