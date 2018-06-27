Правила жизни Александра Картышова, главы Советского района

Александр Картышов: «Хочу пожелать своему району, чтобы все дворы были максимально комфортными для жителей, а улицы – зелеными и красивыми».

Таково главное правило руководителя Советского территориального округа Тулы Александра Картышова. Мы узнали, чем еще руководствуется в жизни глава этого района Тулы.

- С детства живу в Совет­ском районе Тулы и хорошо знаю эту территорию, поэтому после назначения на должность главы жители быстро меня приняли. Каждый день я хожу пешком с работы по разным улицам, чтобы увидеть, в каком они состоянии. Иногда люди останавливают меня на улице, задают вопросы, делятся проблемами. Я такой же житель района, как и они. Здесь живет моя семья, поэтому плохо работать мне стыдно, - говорит Картышов.



Александр Картышов лично следит за работой подрядчиков, которые благоустраивают район.



…Хочу, чтобы в районе было много скверов и парков.

Я работал на предприятии «Декоративные культуры», затем – в ГУ ТО «Тульские парки». Тема благоустройства и озеленения, создания зон отдыха для меня является одной из ключевых в работе. Могу очень профессионально определить, правильно ли обрезаны деревья, посажен/уложен газон. Поэтому появление любого нового места отдыха для жителей нашего района – большая радость. Например, путем народного голосования под благоустройство попала территория около главного корпуса ТулГУ на проспекте Ленина. Раньше там были торговые палатки и кафе. Теперь же место станет красивым и значимым для туляков и гостей города. Это будет действительно современное городское пространство, где будет удобно и комфортно каждому жителю. Работы по обустройству нового сквера уже начались, контролируем ход работ в ежедневном режиме. Кроме того, в ряде дворов начаты работы по программе «Формирование современной городской среды», ход их выполнения контролируем совместно с жителями и уполномоченными представителями от многоквартирных домов.

…В мой кабинет всегда открыта дверь для жителей.

У меня есть приемные часы в пятницу. Но если ко мне обратятся с проблемой в любое другое время – я всегда готов сделать всё, что в моих силах. Жители об этом знают, приходят, и мы вместе находим решение проблемных вопросов.

…В моей машине всегда есть «дежурные» резиновые сапоги и куртка.

Я предпочитаю лично следить за работой подрядчиков, поэтому готов в любой момент переодеться в машине и поехать на стройку. А потом снова надеть официальный костюм и пойти на совещание. И таких ситуаций за день может быть несколько.

…Всё успевать мне помогают семья и спорт.

Мой рабочий день начинается с объезда территории в 7.30, а заканчивается поздним вечером, и нужно ничего не забыть. Разложить всё по полочкам в голове помогает спорт. Я учился в школе олимпийского резерва, профессионально занимался плаванием. А сейчас хожу в тренажерный зал, пусть даже иногда попадаю туда к 10 вечера. Энергией на такой насыщенный день меня заряжает семья. Она моя опора и поддержка.

…В работе для меня главное – честность. Я не обещаю ничего, что не смогу выполнить. Уверен, что нет ничего хуже пустых обещаний, и надеюсь, люди вокруг меня это понимают. Такие же требования я предъявляю и к своим подчиненным.

…Сквер им. Б. Ф. Сафонова на перекрестке улиц Демонстрации и Фрунзе – мой повод для гордости.

На этом месте был пустырь, планировалась точечная застройка. Однако жители совместно с администрацией отстояли эту территорию, и мы разбили там сквер. У нас получилось сделать достойное место для отдыха в рамках программы «Народный бюджет». Проезжающие мимо люди удивляются, как изменилась эта территория, и это приятно.



Одна из глобальных строек в Советском районе – сквер возле главного корпуса ТулГУ – уже идет полным ходом.

…Разочарованиям не место в моей работе.

Есть вопросы, которые нужно проработать лучше. Например, около кинотеатра «Октябрь» в прошлом году обустроили сквер по «Народному бюджету». Там появился детский сухой фонтан, газоны. В этом году мы планировали реконструкцию большого фонтана. Но столкнулись с техническими сложностями и решили, что нужно еще доработать концепцию. В 2019 году возле «Октября» появится фонтан, красивый и современный. С одной стороны, то, что мы не сделали сквер в 2018 году, можно назвать разочарованием, а с другой – это будет более масштабный и грамотный проект, пусть и на год позже.

…Я люблю критику.

Всегда стараюсь прислушиваться к ней и иногда уступаю жителям. Ведь они действительно лучше знают, как им удобнее расположить пешеходный переход или сделать благоустройство двора. Считаю, что город должен быть максимально удобным для всех.



Из досье Myslo

Александр Юрьевич Картышов



Родился 4 апреля 1974 года в Туле.

Окончил Московскую академию предпринимательства при Правительстве Москвы по специальности «Юриспруденция».

Занимался предпринимательской деятельностью в сфере спутникового интернета, телевидения и охранных систем. Работал директором МКП «Декоративные культуры».

Занимал должность зам. руководителя ГУ ТО «Тульские парки».

В 2017 году стал начальником главного управления по Советскому территориальному округу администрации Тулы.

Женат, есть двое сыновей, 18 лет и 4 года.

