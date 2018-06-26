Мы начинаем революцию городской жизни!

СМАРТ квартиры — это единственно правильный выбор на сегодняшний день. В таких планировках существуют только полезные квадратные метры, благодаря уникальным и продуманным решениям. Наши гостиные до 34 кв. м — всегда в подарок, так как мы считаем количество комнат исключительно по количеству спален.

— Чем СМАРТ 2.0 отличается от СМАРТ?

- СМАРТ 2.0 — это новый формат жизни. Отличия от СМАРТ значительные. Перемены носят революционный характер. СМАРТ 2.0 — это революция жилых пространств, революция образа жизни и революция технологий.

Революция жилых пространств.

Разрабатывая наши планировки, мы стараемся мыслить, как покупатели, прорабатывать каждую деталь. Например, мы знаем, как важно всегда поддерживать оптимальную температуру в квартире, поэтому в наших домах индивидуальное отопление — котел установлен в каждой квартире.

Революция технологий — это самый обширный вопрос.

Это касается абсолютно всего: используется медная проводка по ГОСТ, КИВы поколения СМАРТ 2.0, новые виды малошумных канализационных труб и трубы из сшитого полиэтилена для систем холодного и горячего водоснабжения (питьевой воды) и отопления.

Разрабатывая «СМАРТ 2.0», мы полностью изменили систему инженерных коммуникаций.

При сдаче все дома уже будут оснащены всеми необходимыми коммуникациями. Мы устанавливаем только малошумные канализационные трубы, что в многоквартирных домах особенно важно, а также используем трубы из сшитого полиэтилена, которые применяются для холодного и горячего водоснабжения и отопления.

В каждой квартире будут КИВы поколения СМАРТ 2.0 — стеновые приточно-вентиляционные клапаны над батареей отопления. Проветривать можно, не открывая окна, что особенно удобно зимой.

В комнатах всегда будет свежий воздух, оптимальная температура и НИКОГДА не будет конденсата.

— А в каком виде Вы передаете квартиры своим покупателям?

- Отличный вопрос. Покупатель получает свою квартиру с металлической дверью и отделкой WHITE BOX — ровными отшпаклеванными стенами и идеально ровной стяжкой пола. Кстати, высота потолков уже со стяжкой равна 2,7 м.

— Как организована придомовая территория в формате СМАРТ 2.0?

- «Умным» домам — «умные» дворы и подъезды. Во дворе зоны детских и спортивных площадок отделены от парковок, ведётся круглосуточное видеонаблюдение. В подъездах СМАРТ 2.0 бесшумные лифты OTIS. Важная особенность наших подъездов — это прозрачные входные группы. Вам же знаком страх перед закрытой дверью подъезда?

— Конечно! Всегда кажется, что за ней кто-то может быть.

- Кроме того, подъезды мы сделали без ступеней. Больше никаких пандусов с крутым наклоном. Безопасно будет и на детских и спортивных площадках, так как мы используем современное прорезиненное покрытие.

Именно так. Наша мотивация — подарить людям новый образ жизни в стиле СМАРТ 2.0. Приглашаем всех познакомиться и оценить нашу новую концепцию СМАРТ 2.0! на сайте.

— А как на Ваш взгляд изменения в ФЗ -214 отразятся на строительных компаниях и на покупателях ?

- «Капитал — строитель жилья!» — Законопослушный застройщик и конечно же мы будем работать по тем условиям, которые будут приняты. По нашему мнению, себестоимость строительства возрастет минимум на 40%, а если учитывать современное подорожание бетона, цемента, арматуры, бензина и др. материалов, то и на 50%.

Мы рекомендуем совершать покупку именно сейчас, пока цены не повысились и доступна нынешняя ипотечная ставка.

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