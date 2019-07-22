Туляки выбрали три лучших пиццерии Тулы - 2019

С 19 июня по 19 июля мы проводили Myslo голосование за лучшие пиццерии в Туле. Теперь мы знаем, куда жителям нашего города больше всего нравится ходить, чтобы съесть вкусную пиццу, и где они чаще заказывают пиццу с доставкой.

Никакой рекламы — только мнения туляков, проверивших все плюсы и минусы на своём опыте!

Мы проверили участников на накрутку голосов, и вычли голоса, которые были накручены. Вот какой итог мы получили на 00.00 часов 19 июля.

Победитель голосования кафе-пиццерия MaMa Mia — она набрала 1123 голоса!

Второе место и 925 голосов получила пиццерия «Томато».

Третье место и 676 голосов туляки отдали пиццерии Pranzo

Поздравляем победителей и благодарим всех участников!

Обладатель первого места получает приз от Myslo: грамоту и наклейку на входную дверь, которая будет подтверждать народное

звание пиццерии.

Пиццерии, которые заняли второе и третье места, также получат не менее почётные наклейки!

Наклейки и грамоту победители могут получить в редакции в любой будний день.

Полный рейтинг пиццерий в Тулы за 2019 год, который создали своими голосами пользователи Myslo, можно посмотреть ЗДЕСЬ.