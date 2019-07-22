Дед Филимон и все-все-все
В гостеприимном древнем Одоеве прошёл четвёртый межрегиональный фестиваль гончарного искусства и глиняной игрушки «Сказки Деда Филимона».
Именно этой сказочной красавице, а также создающим её мастерам посвятил свою книгу «Филимоновская сказка. Хранители промысла» организатор одоевского фестиваля Сергей Кузнецов. В рамках мероприятия состоялась презентация уникальной книги. Автор подарил издания с личной подписью в районную библиотеку, школу им.
От себя заметим, что книга эта — своего рода антология промысла, но без «заумной» исторической назидательности. Лёгкая в чтении, познавательная, она вместила в себя не только текст, но более трёхсот интересных иллюстраций.
Наталия Пилюс
Валерий Крупинин:
Валерий Крупинин
– Мы задались большой целью — сделать из Одоева город-музей. Не сразу, конечно, постепенно. Китайцы говорят «Большой путь начинается с маленького шага», и шагов этих нами уже сделано немало. Сейчас, например, реконструируем историко-краеведческий музей, где должны появиться два новых постоянно действующих подразделения: музеи калача и купеческого/деревенского быта. В этом году будет отреставрировано здание первой в России женской гимназии, несколько домов на центральной улице. Строится гостиница. Силами частных инвесторов ведутся работы по восстановлению Богоявленской церкви на главной городской площади… А сколько дел впереди — и не сосчитать! Силы есть, единомышленники есть, поддержка должная оказывается, так что всё у нас обязательно получится.
Фестивальный день был богат событиями. Прошёл многолюдный мастер-класс по созданию филимоновской птички как символа единения, добра и любви. Состоялось также несколько творческих состязаний среди мастеров: по лепке глиняной свистульки на скорость и конкурс «Этой ярмарки краски». Конкурсные работы теперь можно будет увидеть в музее «Филимоновская игрушка».
В отреставрированном старом здании музея филимоновской игрушки на ул. Сильверстова открылась выставка кружев. Её основу составляют работы члена Союза художников России Ольги Скворцовой. Ольга Александровна многие годы изучает, преподает и пропагандирует белёвское коклюшечное кружево, традиции которого были известны в Одоеве с давних времён: местные мастерицы в большинстве своем плели узорную плетёную сетчатую ткань по белёвским сколкам (схемам).
Работала «Почта Деда Филимона», где можно было купить и отправить открытки с приветами из Одоева по всей России.
Вы по какой-то причине не съездили в гости к Деду Филимону на его фестиваль? Не горюйте, через год состоится новый праздник — ещё интереснее, ещё веселее! До встречи!