Дед Филимон и все-все-все

Фото автора.

Свои оригинальные работы в рамках традиционной для этого праздника ярмарки представили мастера из 20 регионов и 122 организаций. Для каждого из них фестиваль — это возможность не только показать себя, но и найти признание единомышленников, коллег по гончарному цеху.

На прилавках, тесня друг друга, выстроились сказочные персонажи, герои былин и легенд, украшения, кухонная утварь, интерьерные «изюминки» и пр. и пр. Игрушка плешаковская и чернышинская (Орловская область), коляжинская (Курская область), хлудневская (Калужская обл.), романовская (Липецкая обл.), скопинская (Рязань), вологодская чёрнолощёная, тульская городская, богородицкая, яснополянская — всех дорогих гостей с радостью принимала, распахнув многоцветные объятия, хозяйка праздника — игрушка филимоновская».



Именно этой сказочной красавице, а также создающим её мастерам посвятил свою книгу «Филимоновская сказка. Хранители промысла» организатор одоевского фестиваля Сергей Кузнецов. В рамках мероприятия состоялась презентация уникальной книги. Автор подарил издания с личной подписью в районную библиотеку, школу им. А. Д. Виноградова и школу им. В. Д. Успенского , районный краеведческий музей. По окончании презентации каждый, кто купил уникальное издание, смог получить авторский автограф.

От себя заметим, что книга эта — своего рода антология промысла, но без «заумной» исторической назидательности. Лёгкая в чтении, познавательная, она вместила в себя не только текст, но более трёхсот интересных иллюстраций.



Наталия Пилюс – Сергей Васильевич Кузнецов сделал и делает очень много для возрождения, поддержки, развития и популяризации народного филимоновского промысла. Который, по сути своей, является частью нашего культурного кода, частью национальной русской традиции, — сказала корреспонденту Myslo член Комитета по культуре Государственной Думы Наталия Пилюс. — Хорошо, что его инициативы находят поддержку на всех уровнях. Например, глава одоевской администрации Валерий Крупинин помогает по многим вопросам, связанным с организацией фестиваля, с обустройством музейных зданий… …Мне радостно сознавать, что в Тульской области накоплен богатый опыт сохранения и поддержки народных художественных промыслов, которым мы готовы с удовольствием делиться с другими.



Валерий Крупинин:



Валерий Крупинин – Мы задались большой целью — сделать из Одоева город-музей. Не сразу, конечно, постепенно. Китайцы говорят «Большой путь начинается с маленького шага», и шагов этих нами уже сделано немало. Сейчас, например, реконструируем историко-краеведческий музей, где должны появиться два новых постоянно действующих подразделения: музеи калача и купеческого/деревенского быта. В этом году будет отреставрировано здание первой в России женской гимназии, несколько домов на центральной улице. Строится гостиница. Силами частных инвесторов ведутся работы по восстановлению Богоявленской церкви на главной городской площади… А сколько дел впереди — и не сосчитать! Силы есть, единомышленники есть, поддержка должная оказывается, так что всё у нас обязательно получится.



Фестивальный день был богат событиями. Прошёл многолюдный мастер-класс по созданию филимоновской птички как символа единения, добра и любви. Состоялось также несколько творческих состязаний среди мастеров: по лепке глиняной свистульки на скорость и конкурс «Этой ярмарки краски». Конкурсные работы теперь можно будет увидеть в музее «Филимоновская игрушка».



В отреставрированном старом здании музея филимоновской игрушки на ул. Сильверстова открылась выставка кружев. Её основу составляют работы члена Союза художников России Ольги Скворцовой. Ольга Александровна многие годы изучает, преподает и пропагандирует белёвское коклюшечное кружево, традиции которого были известны в Одоеве с давних времён: местные мастерицы в большинстве своем плели узорную плетёную сетчатую ткань по белёвским сколкам (схемам).



Работала «Почта Деда Филимона», где можно было купить и отправить открытки с приветами из Одоева по всей России.



Вы по какой-то причине не съездили в гости к Деду Филимону на его фестиваль? Не горюйте, через год состоится новый праздник — ещё интереснее, ещё веселее! До встречи!