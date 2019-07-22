Создай дизайн-проект своей кухни с «Леруа Мерлен»

Фото Дмитрия Дзюбина.

Готовый дизайн-проект кухни через час и абсолютно бесплатно – думаете, это невозможно? Вполне возможно! В Туле уникальная услуга с августа будет доступна в «Леруа Мерлен».

Кухня – это сердце любого дома, поэтому ее интерьер всегда создается с особым вниманием. Чтобы в ней было приятно проводить вечера всей семьей, принимать гостей и просто готовить, нужно продумать даже мелочи. Но сделать это, когда варианты мебели видишь только в каталоге сайта либо в магазине, порой бывает сложно. Даже если вооружиться рулеткой и измерить кухню, чтобы правильно подобрать размеры мебели, то есть риск ошибиться с цветом и стилем. Без «примерки» сложно обойтись.

Те, кто хотел свести ошибки к минимуму, заказывал проект у дизайнера. В целом это неплохой выход из ситуации, но есть один большой минус: готовый вариант нужно ждать несколько недель. И далеко не факт, что вы самостоятельно потом сможете найти мебель, которую нарисовал дизайнер. Да и не дешевое это удовольствие.

В августе «Леруа Мерлен» запускает 3D-конфигуратор кухонь, который позволит бесплатно создать полноценный дизайн-проект помещения. Услуга потрясающая: она существенно экономит время покупателя и дает возможность увидеть еще до покупки конечный результат.

Не нужно записываться и ждать своей очереди, просто приходите в магазин «Леруа Мерлен» и обращаетесь к дизайнерам. И всё – работа над вашей кухней начинается.

В «Леруа Мерлен» большой ассортимент шкафов, тумб, полок, столешниц, столов, барных стоек и стульев. Здесь можно увидеть уже готовые варианты или собрать эксклюзивный интерьер. А 3D-конфигуратор поможет в этом!

Если вы уже точно знаете, какую хотите мебель, бытовую технику и прочее, отметьте на сайте понравившиеся модели, а потом, придя в отдел «Кухни», «примерьте» их с помощью 3D-конфигуратора.

Дизайнеры «Леруа Мерлен» помогут и в том случае, если покупателю трудно определиться со стилевым направлением:

Наиля Толстикова – Когда начинается работа «сотрудник – клиент», в первую очередь уточняется, какая цветовая гамма и стили предпочтительнее, может быть, есть желание добавить какую-то изюминку в интерьер. У нас есть масса стилевых решений: прованс, классика, кантри, модерн, хай-тек, минимализм и многое другое, – рассказала менеджер отдела «Кухни» Наиля Толстикова. – Если человек не знает, как правильно называется тот или иной стиль, то в этом нет ничего страшного, достаточно будет, чтобы он просто описал то, что хочет видеть.

Программа настраивается под конкретные параметры кухни, в том числе учитывается расположение батарей, труб, окна и их размеров. Если уверены, что сами можете правильно изменить кухню, то можно приходить с готовыми параметрами, они заносятся в конфигуратор, и начинается работа над проектом. Или можно вызвать замерщика. Услуга платная, но точность при расчетах – это, пожалуй, самое главное при составлении проекта интерьера.

Финансовая сторона вопроса также учитывается. Специалист подбирает мебель с учетом той суммы, которую клиент планирует потратить на обустройство кухни. Она обговаривается перед началом составления проекта. В наличии всегда огромное количество вариантов, доступных по цене.

– Наша основная задача – помочь клиенту. Дорогая или бюджетная кухня может быть выполнена абсолютно в любом стиле, и смотреться она будет эффектно, разница лишь в материале, из которого она изготовлена, – рассказала Наиля Толстикова. – Чтобы интерьер смотрелся единым целым, с учетом стилевого решения подбирается бытовая техника. Когда проект визуализируется в 3D-конфигураторе, там сразу же отражается и конечная сумма. По окончании составления мы распечатываем проект и бесплатно отдаем клиенту. Он может забрать его домой и с семьей спокойно еще раз рассмотреть всё, обсудить, а потом при желании вернуться и заказать.

Кстати, в «Леруа Мерлен» есть собственная торговая марка кухонь Delinia, компания готова подтвердить высокое качество Delinia длительным гарантийным сроком – 25 лет! Мебель для кухни должна быть не только красивой, практичной, удобной и современной, но и безопасной. Здесь хранятся продукты и готовится еда, температура воздуха, как правило, выше, чем в остальных комнатах, а значит, и мебель должна быть безопасной. Вся продукция марки Delinia производится только из экологически чистых материалов.

Приезжайте в гипермаркет «Леруа Мерлен» и заряжайтесь вдохновением: здесь вы найдете огромное количество идей для ремонта!

Тула, ул. Аркадия Шипунова, 5.

Телефон (4872) 25-27-88.

leroymerlin.ru

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