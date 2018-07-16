Топ-8 коктейлей, популярных в Туле этим летом





Сергей Прокопец, г. Тула Коктейль Paloma Kiss - Текила в коктейлях никогда не теряла актуальность. Но в этом году вектор смещается от формулы «Маргариты» и указывает на другие сочетания. Например, популярная во всём мире «Палома». Это симбиоз текилы и грейпфрута, я его чуть подкорректировал, и получился освежающий, обрусевший коктейль. Ингредиенты: текила - 50 мл

сок ¼ грейпфрута

лимонный сок - 15 мл

сироп черёмухи - 20 мл

ароматические масла цедры грейпфрута Как готовить: Охлаждаем высокий бокал, он же хайбол

Охлаждаем шейкер

В смесительный бокал добавляем текилу 50 мл, сок ¼ грейпфрута, лимонный сок 15 мл, сироп черёмухи 20 мл и очень важная часть — спрыскиваем эту смесь ароматическими маслами цедры грейпфрута и бросаем её в смесительный бокал.

Сливаем талую воду из шейкера и взбиваем коктейль.

Переливаем в высокий бокал со льдом, из которого также предварительно слили талую воду, и доливаем до верха газированной водой.

Украшаем апельсином и мятой.

Артём Рябцев, г. Тула Коктейль Gangsta's Paradise - Я вынашивал идею этого напитка давно. Задачей было использование локальных ингредиентов. Это хорошо влияет на себестоимость коктейля, а реакция гостей такая: «Как так? И с этим можно делать вкусные коктейли?» Так и получилось с тыквой. Мы сделали варенье, правда, не с первого раза, и — вуаля! Золотистый цвет коктейля напомнил мне о золотых цепях, которые очень распространены в хип-хоп-культуре, а день назад я на вечеринке играл Coolio — Gangsta's Paradise, и песня очень хорошо зашла на танцполе. Поэтому и решил так назвать коктейль. Ингредиенты: водка со вкусом манго — 20 мл

водка со вкусом малины — 40 мл

лимонный сок — 15 мл

биттер ангостура — 2 капли

сливовый ликер — 10 мл

мёд - 15 мл

варенье из тыквы — 2 чайные ложки Как готовить: Охлаждаем коктейльный бокал, он же шале (ударение на первый слог)

Охлаждаем шейкер.

В смесительном бокале соединяем водку со вкусом манго — 20 мл, водку со вкусом малины — 40 мл, лимонный сок — 15 мл, биттер ангостура — 2 капли, сливовый ликер «Цвак Уникум» — 10 мл, мёд - 15 мл, варенье из тыквы — 2 чайные ложки.

Сливаем талую воду из шейкера и взбиваем наш коктейль.

Переливаем коктейль в шале без льда.

Украшаем свекольным чипсом и добавляем несколько капель ароматического биттера сверху.



Кира Кольцова, шеф-бартендер, г. Тула Коктейль «Норвегия» - Яркий бодрый вкус северных ягод, терпкого джина, розмарина и лимона создают потрясающий аромат норвежского леса. Ингредиенты: Сухой джин — 40 г,

Водка — 30 г,

Сироп гренадин — 15 г,

Сахарный сироп — 15 г,

Лимонный фреш — 20 г,

Розмарин — 5 г,

Черная смородина — 70 г,

Лимон — долька,

Один цветок для украшения. Как готовить: В шейкер засыпаем смородину, кладём дольку лимона с цедрой и розмарин. Немного обдаём кипятком, чтобы раскрылся аромат розмарина. Разминаем все ингредиенты. Добавляем джин, водку, сиропы и фреш лимона. Наполняем шейкер кубиками льда и взбалтываем всё вместе в течение одной минуты. Для подачи коктейля бокал охлаждаем. Процеживаем через сито коктейль в бокал. Украшаем цветами и веточкой розмарина. Коктейль «Мексика» - «Тики» — статуэтки идолов, божков, привезенные из Полинезии в Америку племенами. По их образам были придуманы бокалы «Тики». Первые бары категории «Тики» были открыты в 1934 году. Мексиканские бары привлекали туристов своими интересными статуэтками. После чего «Тики»-коктейли стали популярны во всем мире. Вкус коктейля всегда отличается крепостью и тропическими нотками, а основным ингредиентом всегда является ром. Коктейль «Мексика» — крепкий, пряный, сочный, а главное, яркий и насыщенный, как страна, в честь которой он назван. Ингредиенты: Ром темный - 20 мл

Ром светлый - 20 мл

Ром пряный - 15 мл

Серебряная текила - 20 мл

Ликер апельсиновый - 20 мл

Ликер дынный коктейльный - 20 мл

Ликер апельсиновый голубой - 10 мл

Сироп «Фалернум» - 10 мл

Сок гуавы - 30 мл

Сок манго - 30 мл

Сироп банановый - 15 мл

Лимонный фреш - 70 мл

Перец чили - 1 шт

Корица - 2 г

Мята - 5 г Как готовить: Ром, текила, соки и сиропы заливаем в шейкер и взбалтываем две минуты. Затем переливаем в бокал «Тики», наполненный льдом. Украшаем чипсом лайма, перцем чили, мятой и корицей.

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Андрей Батосов, шеф-бармен, г. Тула



Коктейль «Тропики»

- Казалось бы, ставшее классикой сочетание фруктовых соков и алкоголя, но каждый раз это новые вариации, как и любая вечеринка на пляже: яркие эмоции, музыка и поцелуи с фруктовым послевкусием. И всей этой жаркой фантазией топим тульский ледовый реализм. В коктейле используются именно большие кубики льда, а не ледовая крошка, это делает коктейль крепче. В теме «Тропиков» — лёд, всё логично.

Ингредиенты:

Ром - 50 мл

банановый ликер - 25 мл

Сок лимона - 20 мл

Сок апельсина - 60 мл

Сок ананаса - 60 мл

Сироп манго - 20 мл

Как готовить:

Взболтать все ингредиенты в шейкере и тщательно взболтать. Вылить в бокал на кубики льда. Украсить цедрой лимона и мятой.

Сделав глоток этого коктейля, можно почувствовать себя в зоне экватора, на одном из тропических островов.

Кирилл Тоесо, бармен, г. Тула

А. Маленькая Иви

- На самом деле, в мире миксологии очень развита борьба вкусов и сочетаний. Множество тропических фруктов, овощей, специй, разных трав, цветов в сочетании с разнообразием продукции алкогольной индустрии открывает неограниченные возможности для творчества.



Мой коктейль оригинальный, интересный, утонченный и в то же время достаточно крепкий. Основной ингредиент — редко встречающейся в современных барах — тропический фрукт из солнечной Италии — киви. Вообще на мой взгляд, чем сложнее напиток, тем он интереснее.



Название он носит, не уступающее по оригинальности вкусу, А. Маленькая Иви.

Ингредиенты:

Малиновая водка — 40 мл

Яблочный ликер — 30 мл

Сахарный сироп - 10 мл

Лаймовый фреш — 20 мл

Свежий Киви - 50 гр

Зеленый базилик - 1 гр

Как готовить:



Раздавить в шейкер свежий киви. Добавить все остальные ингредиенты, положить лёд и тщательно взбить. Вылить в охлажденный бокал, процедив через стрейнер (сито). Украсить веточкой душистого базилика.







Даниил Смирнов,

бар-менеджер, г. Тула

Коктейль «Усы надежды»

Даниил решил поддержать всероссийскую акцию, запущенную Иваном Ургантом в честь главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Пьем коктейль и верим в силу нашей сборной!



Ингредиенты:

Вермут «Ризерва Биттер» - 25 мл

Малиновая водка - 25 мл

Вишневый сок - 100 мл

Как готовить:

Наполняем бокал до краев льдом, перемешиваем лёд в бокале, тем самым охлаждая его, сливаем талую воду. Наливаем в равных пропорциях вермут, водку и вишневый сок, украшаем долькой апельсина. И проверяем, не забила ли наша сборная по футболу еще один гол.)

Коктейль «Цвет настроения синий»

Название коктейля говорит само за себя. Яркий, неординарный, крепкий и очень веселый.

Ингредиенты:

Водка - 50 мл

Джин - 25 мл

Бехеровка - 25 мл

Цитрусовый ликер голубой - 15 мл

Напиток энергетический безалкогольный

Как готовить:

Заполняем шейкер льдом, наливаем в смесительный стакан водку, джин, Бехеровку и цитрусовый ликер голубой, закрываем шейкер смесительным стаканом, смешиваем напиток. Полученный напиток разливаем на пять шотов в равных пропорциях, доливаем до краев «Ред Булл». Ждём 10 минут и проверяем цвет своего настроения.)