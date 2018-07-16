Топ-8 коктейлей, популярных в Туле этим летом
Бармены заведений нашего города рассказали о своих авторских напитках.
Сергей Прокопец, г. Тула
Коктейль Paloma Kiss
- Текила в коктейлях никогда не теряла актуальность. Но в этом году вектор смещается от формулы «Маргариты» и указывает на другие сочетания. Например, популярная во всём мире «Палома». Это симбиоз текилы и грейпфрута, я его чуть подкорректировал, и получился освежающий, обрусевший коктейль.
Ингредиенты:
- текила - 50 мл
- сок ¼ грейпфрута
- лимонный сок - 15 мл
- сироп черёмухи - 20 мл
- ароматические масла цедры грейпфрута
Как готовить:
- Охлаждаем высокий бокал, он же хайбол
- Охлаждаем шейкер
- В смесительный бокал добавляем текилу 50 мл, сок ¼ грейпфрута, лимонный сок 15 мл, сироп черёмухи 20 мл и очень важная часть — спрыскиваем эту смесь ароматическими маслами цедры грейпфрута и бросаем её в смесительный бокал.
- Сливаем талую воду из шейкера и взбиваем коктейль.
- Переливаем в высокий бокал со льдом, из которого также предварительно слили талую воду, и доливаем до верха газированной водой.
- Украшаем апельсином и мятой.
Артём Рябцев, г. Тула
Коктейль Gangsta's Paradise
- Я вынашивал идею этого напитка давно. Задачей было использование локальных ингредиентов. Это хорошо влияет на себестоимость коктейля, а реакция гостей такая: «Как так? И с этим можно делать вкусные коктейли?» Так и получилось с тыквой. Мы сделали варенье, правда, не с первого раза, и — вуаля! Золотистый цвет коктейля напомнил мне о золотых цепях, которые очень распространены в хип-хоп-культуре, а день назад я на вечеринке играл Coolio — Gangsta's Paradise, и песня очень хорошо зашла на танцполе. Поэтому и решил так назвать коктейль.
Ингредиенты:
- водка со вкусом манго — 20 мл
- водка со вкусом малины — 40 мл
- лимонный сок — 15 мл
- биттер ангостура — 2 капли
- сливовый ликер — 10 мл
- мёд - 15 мл
- варенье из тыквы — 2 чайные ложки
Как готовить:
- Охлаждаем коктейльный бокал, он же шале (ударение на первый слог)
- Охлаждаем шейкер.
- В смесительном бокале соединяем водку со вкусом манго — 20 мл, водку со вкусом малины — 40 мл, лимонный сок — 15 мл, биттер ангостура — 2 капли, сливовый ликер «Цвак Уникум» — 10 мл, мёд - 15 мл, варенье из тыквы — 2 чайные ложки.
- Сливаем талую воду из шейкера и взбиваем наш коктейль.
- Переливаем коктейль в шале без льда.
- Украшаем свекольным чипсом и добавляем несколько капель ароматического биттера сверху.
Кира Кольцова, шеф-бартендер, г. Тула
Коктейль «Норвегия»
- Яркий бодрый вкус северных ягод, терпкого джина, розмарина и лимона создают потрясающий аромат норвежского леса.
Ингредиенты:
- Сухой джин — 40 г,
- Водка — 30 г,
- Сироп гренадин — 15 г,
- Сахарный сироп — 15 г,
- Лимонный фреш — 20 г,
- Розмарин — 5 г,
- Черная смородина — 70 г,
- Лимон — долька,
- Один цветок для украшения.
Как готовить:
В шейкер засыпаем смородину, кладём дольку лимона с цедрой и розмарин. Немного обдаём кипятком, чтобы раскрылся аромат розмарина. Разминаем все ингредиенты. Добавляем джин, водку, сиропы и фреш лимона. Наполняем шейкер кубиками льда и взбалтываем всё вместе в течение одной минуты.
Для подачи коктейля бокал охлаждаем. Процеживаем через сито коктейль в бокал. Украшаем цветами и веточкой розмарина.
Коктейль «Мексика»
- «Тики» — статуэтки идолов, божков, привезенные из Полинезии в Америку племенами. По их образам были придуманы бокалы «Тики». Первые бары категории «Тики» были открыты в 1934 году. Мексиканские бары привлекали туристов своими интересными статуэтками. После чего «Тики»-коктейли стали популярны во всем мире.
Вкус коктейля всегда отличается крепостью и тропическими нотками, а основным ингредиентом всегда является ром. Коктейль «Мексика» — крепкий, пряный, сочный, а главное, яркий и насыщенный, как страна, в честь которой он назван.
Ингредиенты:
- Ром темный - 20 мл
- Ром светлый - 20 мл
- Ром пряный - 15 мл
- Серебряная текила - 20 мл
- Ликер апельсиновый - 20 мл
- Ликер дынный коктейльный - 20 мл
- Ликер апельсиновый голубой - 10 мл
- Сироп «Фалернум» - 10 мл
- Сок гуавы - 30 мл
- Сок манго - 30 мл
- Сироп банановый - 15 мл
- Лимонный фреш - 70 мл
- Перец чили - 1 шт
- Корица - 2 г
- Мята - 5 г
Как готовить:
Ром, текила, соки и сиропы заливаем в шейкер и взбалтываем две минуты. Затем переливаем в бокал «Тики», наполненный льдом. Украшаем чипсом лайма, перцем чили, мятой и корицей.
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Андрей Батосов, шеф-бармен, г. Тула
Коктейль «Тропики»
- Казалось бы, ставшее классикой сочетание фруктовых соков и алкоголя, но каждый раз это новые вариации, как и любая вечеринка на пляже: яркие эмоции, музыка и поцелуи с фруктовым послевкусием. И всей этой жаркой фантазией топим тульский ледовый реализм. В коктейле используются именно большие кубики льда, а не ледовая крошка, это делает коктейль крепче. В теме «Тропиков» — лёд, всё логично.
Ингредиенты:
- Ром - 50 мл
- банановый ликер - 25 мл
- Сок лимона - 20 мл
- Сок апельсина - 60 мл
- Сок ананаса - 60 мл
- Сироп манго - 20 мл
Как готовить:
Взболтать все ингредиенты в шейкере и тщательно взболтать. Вылить в бокал на кубики льда. Украсить цедрой лимона и мятой.
Сделав глоток этого коктейля, можно почувствовать себя в зоне экватора, на одном из тропических островов.
Кирилл Тоесо, бармен, г. Тула
А. Маленькая Иви
- На самом деле, в мире миксологии очень развита борьба вкусов и сочетаний. Множество тропических фруктов, овощей, специй, разных трав, цветов в сочетании с разнообразием продукции алкогольной индустрии открывает неограниченные возможности для творчества.
Мой коктейль оригинальный, интересный, утонченный и в то же время достаточно крепкий. Основной ингредиент — редко встречающейся в современных барах — тропический фрукт из солнечной Италии — киви. Вообще на мой взгляд, чем сложнее напиток, тем он интереснее.
Название он носит, не уступающее по оригинальности вкусу, А. Маленькая Иви.
Ингредиенты:
- Малиновая водка — 40 мл
- Яблочный ликер — 30 мл
- Сахарный сироп - 10 мл
- Лаймовый фреш — 20 мл
- Свежий Киви - 50 гр
- Зеленый базилик - 1 гр
Как готовить:
Раздавить в шейкер свежий киви. Добавить все остальные ингредиенты, положить лёд и тщательно взбить. Вылить в охлажденный бокал, процедив через стрейнер (сито). Украсить веточкой душистого базилика.
Даниил Смирнов,
бар-менеджер, г. Тула
Коктейль «Усы надежды»
Даниил решил поддержать всероссийскую акцию, запущенную Иваном Ургантом в честь главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Пьем коктейль и верим в силу нашей сборной!
Ингредиенты:
- Вермут «Ризерва Биттер» - 25 мл
- Малиновая водка - 25 мл
- Вишневый сок - 100 мл
Как готовить:
Наполняем бокал до краев льдом, перемешиваем лёд в бокале, тем самым охлаждая его, сливаем талую воду. Наливаем в равных пропорциях вермут, водку и вишневый сок, украшаем долькой апельсина. И проверяем, не забила ли наша сборная по футболу еще один гол.)
Коктейль «Цвет настроения синий»
Название коктейля говорит само за себя. Яркий, неординарный, крепкий и очень веселый.
Ингредиенты:
- Водка - 50 мл
- Джин - 25 мл
- Бехеровка - 25 мл
- Цитрусовый ликер голубой - 15 мл
- Напиток энергетический безалкогольный
Как готовить:
Заполняем шейкер льдом, наливаем в смесительный стакан водку, джин, Бехеровку и цитрусовый ликер голубой, закрываем шейкер смесительным стаканом, смешиваем напиток. Полученный напиток разливаем на пять шотов в равных пропорциях, доливаем до краев «Ред Булл». Ждём 10 минут и проверяем цвет своего настроения.)