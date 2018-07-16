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Топ-8 коктейлей, популярных в Туле этим летом

Топ-8 коктейлей, популярных в Туле этим летом

Бармены заведений нашего города рассказали о своих авторских напитках.



Сергей Прокопец, г. Тула

Коктейль Paloma Kiss

- Текила в коктейлях никогда не теряла актуальность. Но в этом году вектор смещается от формулы «Маргариты» и указывает на другие сочетания. Например, популярная во всём мире «Палома». Это симбиоз текилы и грейпфрута, я его чуть подкорректировал, и получился освежающий, обрусевший коктейль.

Ингредиенты:

  • текила  - 50 мл
  • сок ¼ грейпфрута
  • лимонный сок - 15 мл
  • сироп черёмухи - 20 мл
  • ароматические масла цедры грейпфрута

Как готовить:

  • Охлаждаем высокий бокал, он же хайбол
  • Охлаждаем шейкер
  • В смесительный бокал добавляем текилу 50 мл, сок ¼ грейпфрута, лимонный сок 15 мл, сироп черёмухи 20 мл и очень важная часть — спрыскиваем эту смесь ароматическими маслами цедры грейпфрута и бросаем её в смесительный бокал.
  • Сливаем талую воду из шейкера и взбиваем коктейль.
  • Переливаем в высокий бокал со льдом, из которого также предварительно слили талую воду, и доливаем до верха газированной водой.
  • Украшаем апельсином и мятой.


Артём Рябцев, г. Тула

Коктейль Gangsta's Paradise

- Я вынашивал идею этого напитка давно. Задачей было использование локальных ингредиентов. Это хорошо влияет на себестоимость коктейля, а реакция гостей такая: «Как так? И с этим можно делать вкусные коктейли?» Так и получилось с тыквой. Мы сделали варенье, правда, не с первого раза, и — вуаля! Золотистый цвет коктейля напомнил мне о золотых цепях, которые очень распространены в хип-хоп-культуре, а день назад я на вечеринке играл Coolio — Gangsta's Paradise, и песня очень хорошо зашла на танцполе. Поэтому и решил так назвать коктейль.

Ингредиенты:

  • водка со вкусом манго — 20 мл
  • водка со вкусом малины — 40 мл
  • лимонный сок — 15 мл
  • биттер ангостура — 2 капли
  • сливовый ликер — 10 мл
  • мёд  - 15 мл
  • варенье из тыквы — 2 чайные ложки

Как готовить:

  • Охлаждаем коктейльный бокал, он же шале (ударение на первый слог)
  • Охлаждаем шейкер.
  • В смесительном бокале соединяем водку со вкусом манго — 20 мл, водку со вкусом малины — 40 мл, лимонный сок — 15 мл, биттер ангостура — 2 капли, сливовый ликер «Цвак Уникум» — 10 мл, мёд  - 15 мл, варенье из тыквы — 2 чайные ложки.
  • Сливаем талую воду из шейкера и взбиваем наш коктейль.
  • Переливаем коктейль в шале без льда.
  • Украшаем свекольным чипсом и добавляем несколько капель ароматического биттера сверху.
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Кира Кольцова, шеф-бартендер, г. Тула

Коктейль «Норвегия»

- Яркий бодрый вкус северных ягод, терпкого джина, розмарина и лимона создают потрясающий аромат норвежского леса.

Ингредиенты:

  • Сухой джин — 40 г,
  • Водка — 30 г,
  • Сироп гренадин — 15 г,
  • Сахарный сироп — 15 г,
  • Лимонный фреш — 20 г,
  • Розмарин — 5 г,
  • Черная смородина — 70 г,
  • Лимон — долька,
  • Один цветок для украшения.

Как готовить:

В шейкер засыпаем смородину, кладём дольку лимона с цедрой и розмарин. Немного обдаём кипятком, чтобы раскрылся аромат розмарина. Разминаем все ингредиенты. Добавляем джин, водку, сиропы и фреш лимона. Наполняем шейкер кубиками льда и взбалтываем всё вместе в течение одной минуты.

Для подачи коктейля бокал охлаждаем. Процеживаем через сито коктейль в бокал. Украшаем цветами и веточкой розмарина.

Коктейль «Мексика»

- «Тики» — статуэтки идолов, божков, привезенные из Полинезии в Америку племенами. По их образам были придуманы бокалы «Тики». Первые бары категории «Тики» были открыты в 1934 году. Мексиканские бары привлекали туристов своими интересными статуэтками. После чего «Тики»-коктейли стали популярны во всем мире.

Вкус коктейля всегда отличается крепостью и тропическими нотками, а основным ингредиентом всегда является ром. Коктейль «Мексика» — крепкий, пряный, сочный, а главное, яркий и насыщенный, как страна, в честь которой он назван.

Ингредиенты:

  • Ром темный  - 20 мл
  • Ром светлый - 20 мл
  • Ром пряный  - 15 мл
  • Серебряная текила  - 20 мл
  • Ликер апельсиновый  - 20 мл
  • Ликер дынный коктейльный  - 20 мл
  • Ликер апельсиновый голубой  - 10 мл
  • Сироп «Фалернум»  - 10 мл
  • Сок гуавы  - 30 мл
  • Сок манго  - 30 мл
  • Сироп банановый  - 15 мл
  • Лимонный фреш  - 70 мл
  • Перец чили  - 1 шт
  • Корица  - 2 г
  • Мята  - 5 г

Как готовить:

Ром, текила, соки и сиропы заливаем в шейкер и взбалтываем две минуты. Затем переливаем в бокал «Тики», наполненный льдом. Украшаем чипсом лайма, перцем чили, мятой и корицей.


 


Андрей Батосов, шеф-бармен, г. Тула


Коктейль «Тропики»

- Казалось бы, ставшее классикой сочетание фруктовых соков и алкоголя, но каждый раз это новые вариации, как и любая вечеринка на пляже: яркие эмоции, музыка и поцелуи с фруктовым послевкусием. И всей этой жаркой фантазией топим тульский ледовый реализм. В коктейле используются именно большие кубики льда, а не ледовая крошка, это делает коктейль крепче. В теме «Тропиков» — лёд, всё логично.

Ингредиенты:

  • Ром  - 50 мл
  • банановый ликер  - 25 мл
  • Сок лимона  - 20 мл
  • Сок апельсина  - 60 мл
  • Сок ананаса  - 60 мл
  • Сироп манго  - 20 мл

Как готовить:

Взболтать все ингредиенты в шейкере и тщательно взболтать. Вылить в бокал на кубики льда. Украсить цедрой лимона и мятой.
Сделав глоток этого коктейля, можно почувствовать себя в зоне экватора, на одном из тропических островов.

 

Кирилл Тоесо, бармен, г. Тула

А. Маленькая Иви

- На самом деле, в мире миксологии очень развита борьба вкусов и сочетаний. Множество тропических фруктов, овощей, специй, разных трав, цветов в сочетании с разнообразием продукции алкогольной индустрии открывает неограниченные возможности для творчества.

Мой коктейль оригинальный, интересный, утонченный и в то же время достаточно крепкий. Основной ингредиент — редко встречающейся в современных барах — тропический фрукт из солнечной Италии — киви. Вообще на мой взгляд, чем сложнее напиток, тем он интереснее.

Название он носит, не уступающее по оригинальности вкусу, А. Маленькая Иви.

Ингредиенты:

  • Малиновая водка — 40 мл
  • Яблочный ликер — 30 мл
  • Сахарный сироп - 10 мл
  • Лаймовый фреш — 20 мл
  • Свежий Киви - 50 гр
  • Зеленый базилик - 1 гр

Как готовить:

Раздавить в шейкер свежий киви. Добавить все остальные ингредиенты, положить лёд и тщательно взбить. Вылить в охлажденный бокал, процедив через стрейнер (сито). Украсить веточкой душистого базилика.
 

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Даниил Смирнов,
бар-менеджер, г. Тула

 

Коктейль «Усы надежды»

Даниил решил поддержать всероссийскую акцию, запущенную Иваном Ургантом в честь главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Пьем коктейль и верим в силу нашей сборной!


Ингредиенты:

  • Вермут «Ризерва Биттер»  - 25 мл
  • Малиновая водка  - 25 мл
  • Вишневый сок  - 100 мл

Как готовить:

Наполняем бокал до краев льдом, перемешиваем лёд в бокале, тем самым охлаждая его, сливаем талую воду. Наливаем в равных пропорциях вермут, водку и вишневый сок, украшаем долькой апельсина. И проверяем, не забила ли наша сборная по футболу еще один гол.)

Коктейль «Цвет настроения синий»

Название коктейля говорит само за себя. Яркий, неординарный, крепкий и очень веселый.

 

Ингредиенты:

  • Водка  - 50 мл
  • Джин  - 25 мл
  • Бехеровка  - 25 мл
  • Цитрусовый ликер голубой - 15 мл
  • Напиток энергетический безалкогольный

Как готовить:

Заполняем шейкер льдом, наливаем в смесительный стакан водку, джин, Бехеровку и цитрусовый ликер голубой, закрываем шейкер смесительным стаканом, смешиваем напиток. Полученный напиток разливаем на пять шотов в равных пропорциях, доливаем до краев «Ред Булл». Ждём 10 минут и проверяем цвет своего настроения.)

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