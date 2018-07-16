«Планета Одежда Обувь»: выбираем летний образ

Летний сезон в самом разгаре — не успели оглянуться, уже половина лета прошла! Как выглядеть стильно и при этом сэкономить на одежде? Рассказываем подробнее.

За обновками на сезон отправляйтесь в сеть магазинов «Планета Одежда Обувь». Здесь вы найдете модные и недорогие вещи для всей семьи.

Хит сезона — воздушные юбки и платья с кружевами. С ними отлично сочетаются как босоножки на платформе, так и туфли на высоком каблуке. Цветовая гамма в магазине представлена абсолютно разная — от нежных пастельных тонов до ярких и сочных.

Джинсовые комбинезоны классно смотрятся не только с футболками, но и с обычными майками. Отличный вариант для дневной или вечерней прогулки.

Рекомендуем к такому образу — босоножки без каблуков.

Традиционная летняя одежда — шорты. С ними сочетаются, как вариант, футболки с прикольными принтами и джинсовая жилетка. Обувь — на ваше усмотрение: кеды, босоножки на платформе, шлепанцы.

Ну и, конечно же, как не выбрать летом себе купальник? Раздельные или закрытые… В «Планета Одежда Обувь» можно найти крутой и модный купальник. В комплект к нему не забудьте приобрести соломенную шляпку.

Перейдем к мужскому образу. Самая популярная летняя одежда для парней — футболка и бриджи. В этот сезон особой популярностью пользуются светлые вещи, в них не так жарко. Поэтому обратите внимание на светлые тона.

К бриджам подойдут кроссовки. Как вариант — белые.

Еще один образ — черная футболка с веселым рисунком и серые бриджи. Отличный вариант для занятий спортом и для прогулки с друзьями.

В сети магазинов «Планета Одежда Обувь» есть огромный выбор летних вещей: платьев, футболок, комбинезонов, купальников и т. д. Расцветка — абсолютно разная.

В каждом магазине вас ждет разнообразный ассортимент летних вещей.

Создай свой неповторимый образ с «Планета Одежда Обувь»! Приходи за покупками.

Тула, Красноармейский пр., 14-б

Тула, Одоевское шоссе, 116 (ТЦ «Маршал»)

Тула, Калужское ш., 2

Алексин, ул. Мира, 23

www.планета-одежда-обувь.рф