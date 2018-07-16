Эффективность ЭКО в первом полугодии в тульском ЦНМТ – 56%

Более половины случаев наступления беременности в результате искусственного оплодотворения – это хорошие результаты, которыми действительно можно гордиться.

Достижение таких показателей в первом полугодии 2018 года — результат внедрения оригинального метода исследования состояния женской репродуктивной системы. Разработан уникальный метод тульским Центром новых медицинских технологий, медучреждение подало заявку на патент.

«Центр новых медицинских технологий (ЦНМТ)» появился в Туле в 2003 году. Направлений, по которым работает Центр, много, но в числе основных — репродуктивное здоровье женщин и мужчин. За 15 лет врачи накопили богатый опыт и теперь успешно помогают тулякам, а также жителям других регионов побороть бесплодие и родить здорового ребенка.

Врач акушер-гинеколог, эндокринолог, репродуктолог, адролог, врач ультразвуковой диагностики Алина Ламброзова

- Главное направление нашего отделения — вспомогательные репродуктивные технологии. В рамках выяснения причин бесплодия мы обследовали группу добровольцев и получили данные о показателях кислотно-щелочного состояния, их норме и как они меняются, если женщина имеет проблемы со здоровьем. В группу вошли гинекологически здоровые женщины, с отсутствием острых и хронических экстрагенитальных заболеваний. При апробации нашего метода мы также проводили исследования у женщин с бесплодием, обратившихся для проведения программ ВРТ (вспомогательная репродуктивная технология). Исследование проводилось в полном соответствии с этическими нормами, – рассказывает Алина Ламброзова.

Исследование позволило выявить и подтвердить предполагаемые маточный и цервикальный факторы бесплодия. Благодаря этому стало возможным спрогнозировать результат ЭКО и провести коррекцию и устранить причины тем женщинам, у которых в силу различных заболеваний ВРТ будет неэффективна.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Кроме этого при обследовании группы женщин с одной и более неудачных попыток ЭКО (у которых при этом не было активных жалоб на состояние здоровья), стали ясны причины ненаступления беременности.

- В подавляющей части этой группы были выявлены отклонения от нормальных показателей. Метод позволил на молекулярном уровне без проведения «агрессивных» методов обследования определить причину бесплодия. Только после ее устранения мы повторную применяли ВРТ, – пояснила Алина Ламброзова.

В итоге частота наступления и вынашивания беременности в данной группе стала в два раза выше!

Сравнивая результаты работы с использованием данного метода и без него, врачи Центра новых медицинских технологий пришли к выводу, что применение программы ВРТ более эффективно проходит у женщин, которые прошли коррекцию здоровья по итогам обследования новым методом.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Именно поэтому Центр новых медицинских технологий с 2018 года системно работает по изобретенной методике. Благодаря ей эффективности ЭКО составила 56% (учитываются беременности, подтвержденные с помощью УЗИ). Подробнее о методе можно почитать здесь.

Врач акушер-гинеколог, репродуктолог, врач УЗ-диагностики Ольга Дорошенко-Смирнова.

Имея такую технологию обследования, Центр имеет возможность помочь большей группе населения и особенно парам с одной и более неудачных попыток ЭКО. Метод позволяет «уберечь» женщин от неудачных попыток ВРТ, от повторного и не всегда нужного «агрессивного» обследвания и дальнейшего лечения, а также психологической травмы супружеской пары.

В связи с этим Центр новых медицинских технологий объявляет дни открытых дверей для тех, у кого были неудачные попытки ЭКО и случаи замершей беременности.

Дни открытых дверей состоятся 21 и 28 июля.

Программа будет включать в себя:

- беседа с доктором (подготовьтесь к ней, возьмите с собой имеющиеся данные по лабораторным и инструментальным обследования, выписки, данные об экстрагенитальных заболеваниях, списки принимаемых препаратов и обязательно подготовьте интересующие вас вопросы);

- проведение обследования (УЗИ органов малого таза, гинекологический осмотр и pH метрия женских половых органов);

- консультация по результатам и рекомендации.

Важно: прием будет вестись по предварительной записи! Телефон: 41−90−90, 8 (910) 167-20-30

При себе иметь документы, удостоверяющие личность. Предпочтительнее явка на прием супружеской пары.

В ЦНМТ применяется весь спектр репродуктивных технологий: ЭКО, ИКСИ, искусственная инсеминация, криозаморозка спермы и эмбрионов, донорские программы и пр. Кроме того применяем большой спектр инструментальных вмешательств и операций: гистероскопию, гистеросальпингографию (определение проходимости маточных труб), эмболизацию маточных артерий при миомах и маточных кровотечения, диагностические и лечебные пункции образований малого таза, колькоскопию, лазеро- и фотодинамическую терапию. Перечень применяемых в ЦНМТ методов диагностики и лечения постоянно растет.

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