Топ-10 от «Чемодан»: стоматология, конные прогулки и вьетнамский суп

Прошла неделя и сайт скидок «Чемодан» снова пополнился новыми акциями, с которыми вы сможете прилично экономить на покупках!

Там и купоны на еду с доставкой есть на любой вкус, от роллов и пиццы, до домашней еды. Скидки на обучение в автошколе, а также на ремонт автомобиля. Разнообразные акции со скидками до 75% от салонов красоты. Развлечения и отдых с приятной выгодой.

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здоровье

Инновационная стоматология на Марата-31 приглашает на лечение зубов со скидкой до 30%. Например, сертификат номиналом 900 рублей. С ним вы получаете возможность лечения кариеса со скидкой до 30% (эти 900 рублей будут внесены в стоимость лечения). Консультация врача — бесплатная.

Салон оптики «Оптик-Центр» предлагает эксклюзивную скидку в 15% на солнцезащитные очки, включая модели из новой коллекции.

Не упустите возможность получить стильные и качественные очки с экономией!

Медицинский центр «Мир здоровья» приглашает на лечение и восстановление зубов со скидкой 10%. В медицинском центре «Мир Здоровья» оказываются все виды услуг современной стоматологии. Для вас работают врачи общей практики, терапевты, хирурги, ортодонты и ортопеды.

отдых

Кафе «У Красных Ворот» приглашает к себе и дарит скидки до 30% на всё меню и банкеты!

С понедельника по четверг на всё меню и винную карту (для компаний до 10 человек) — скидка 30%.

С понедельника по четверг на банкеты (от 10 персон) — скидка 20% (+10% - обслуживание от общей суммы без учёта скидки).

Конюшня «Макларен» приглашает к себе на конные прогулки со скидкой 50%!

Один час проката в будние дни стоит всего 500 руб. вместо 1000 руб. Экипировка входит в стоимость.

Акция действует на самостоятельные прогулки, без тренера. Покататься могут взрослые и дети с 10 лет, умеющие самостоятельно ездить на лошади.

Оздоровительный комплекс «Ле-Ман» приглашает в сауну со скидкой 50%!

Посещение сауны на 4 человек обойдётся вам всего в 400 рублей за 1 час (при заказе от 2 часов). А для 8 гостей один час сауны обойдётся в 600 рублей, при таких же условиях заказа.

И в маленькой, и в большой сауне оборудованы тёплые полы и бассейны с комфортной температурой воды, поэтому в них могут купаться даже дети.

В маленькой сауне — бассейн с гидромассажем. Есть возможность самим пожарить шашлык, а также большой выбор напитков и закусок. Можно поиграть на бильярде. Установлены профессиональные столы на 10 и 12 футов, русский бильярд.

еда

Кафе вьетнамо-азиатской кухни «Фо-Бо» предлагает при заказе двух блюд — третье блюдо в подарок!

Фирменный суп «Фо Бо» вы получите бесплатно при заказе двух любых блюд из меню (кроме конфеты и желе из Вьетнама, гарниров, соусов).

детям

Бизиборды на заказ со скидкой 40%!

Бизиборд с 6−8 игровыми элементами стоит всего 900 рублей, а с 15−20 игровыми элементами — всего 2000 руб. Количество игровых элементов сделают для вас именно то, какое нужно, и набор элементов подберут по вашим пожеланиям.

Бизиборд — это развивающая игрушка для детей, которая содержит много разнообразных элементов, которые встречаются в быту, и которыми можно играть, а также полезно научиться пользоваться юному человеку: кнопок, замочков, щеколд, прищепок и прочих предметов.

Эта игрушка:

Учит ребенка решать непривычные задачи;

Развивает логику и творческое мышление;

Учит терпению и концентрации.

красота

Салон красоты «Марго» приглашает на маникюр со скидкой 23%! Маникюр+покрытие гель лаком +дизайн стоит всего 575 рублей.

Магазин модной одежды и косметики «4 Сезона» предлагает разнообразные товары со скидкой 50%! Для вас Кольцо для селфи, педикюрные носочки Scholl, наборы жидкой матовой помады Kylie, стильные бутылочки для воды, расческа Tangle Teezer, и другие товары для красоты - за половину цены!