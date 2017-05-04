Маэстро Валерий Гергиев: «Я очень счастливый руководитель»

Фото Алексея Пирязева

Валерия Гергиева в Туле любят: в зрительном зале почти не было пустых мест. В наш город дирижер приехал на поезде, с перрона – сразу же на встречу с губернатором Алексеем Дюминым. По признанию артиста, в ходе встречи обсуждались важные для культурной жизни региона вопросы. Один из них – возможность проведения в Туле концерта в честь юбилея известного композитора Родиона Щедрина.

Перед концертом Валерий Гергиев уделил время прессе.

- Валерий Абисалович, недавно Вы отпраздновали юбилей. И очень приятно, что вскоре после такого события Вы приехали в наш город. С каким настроением сегодня выходите на сцену?

- Настроение прекрасное! Я уже третий раз в Туле. До этого выступал здесь в 2013 и 2016 годах. А сегодня мне удалось пообщаться с Алексеем Геннадьевичем.

У нас есть интересные задумки, благодаря которым через шесть-семь месяцев Тула сможет выйти на интересные проекты.

С нашим участием, разумеется.

- Поделитесь ближайшими творческими планами. Где пройдет ваш следующий концерт?

- У нас плотный гастрольный график. Уже сегодня вечером мы будем выступать в Курске, а потом двинемся на юг России. Позади выступления в 34 городах! Все они – в рамках XVI Московского Пасхального фестиваля.

- Чем порадуете тульскую публику?

- Мы сыграем классическую симфонию Прокофьева, симфонию №5 Чайковского, увертюру Мендельсона «Сон в летнюю ночь». «Сон в летнюю ночь - замечательное произведение! Мы исполним не всю сюиту, но рассчитываем, что туляки все равно воспримут ее на ура. Выступать будем с большим удовольствием. Несмотря на то, что вчера была тяжелейшая программа, которая закончилась очень поздно, оркестр настроен позитивно, все в хорошей форме!

- Ваш Пасхальный фестиваль живет не первый год. Какие изменения происходят в программе?

- Мы стараемся охватить все больше регионов и аудитории, в том числе – детской. Также играем в гарнизонах, дворцах офицеров, кадетских училищах – везде, где будет понятна наша музыка. Каждый год оркестр уделяет особое внимание одному из великих композиторов – Прокофьеву, Шестаковичу, Рахманинову. При этом исполняем не только знаменитые произведения, но и те, которые на слуху далеко не у каждого. В этом году плотно занимаемся творчеством Стравинского. Я считаю, такая концентрация помогает сотням любителей классической музыки лучше узнать своего любимого композитора. Я принимаю, уважаю и люблю произведения французских, немецких, итальянских и других классиков. Но русскую классику я считаю непревзойденной. Ведь каждую секунду в мире где-то звучит композиция российских композиторов. Я счастлив, что за 28 лет, в течение которых я возглавляю Мариинский театр, мы сумели охватить необъятный мир русской классической музыки.

- А как начинался ваш путь руководителя?

- Тогда, 28 лет назад, мы провели прекрасный фестиваль в честь Мусоргского и показали все пять его опер. И этому правилу – делать что-то яркое и запоминающееся – я стараюсь не изменять. И коллектив меня в этом полностью поддерживает. Я считаю, у нас все получается, даже несмотря на большие нагрузки и временные трудности. Во-многом, этим успехом я обязан потрясающему составу оркестра.

Коллектив я бы назвал одним словом – могучий.

Он быстро переходит с одной стилистики на другую и умеет улавливать настроение публики.

- Получается, ваш коллектив – не только виртуозы, но еще и единомышленники…

- Именно так. Не хочется говорить об этом слишком громко и часто, но я очень счастливый руководитель. Ведь я возглавляю большой коллектив мирового класса! Сфера оперы, балета, симфонической и оркестровой музыки настолько глобальна, что выделяться и оставлять значимый след в ней – огромная заслуга. У нас это получилось. Об этом можно судить хотя бы по тому, какую географию мы охватываем своими выступлениями. Япония, Польша, Китай, Чили, Бразилия, Куба, Аргентина, Финляндия… Но самое главное – Россия. Выступать по регионам нашей страны – ответственная и интересная миссия. Здорово, что здесь нас встречают с любовью.

досье myslo

Лерий Абисалович Гергиев - советский и российский дирижер, художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра с 1988 года, председатель Всероссийского хорового общества, Народный артист РФ, пятикратный лауреат Государственной премии РФ и премии Правительства РФ.

Родился 2 мая 1953 года в Москве, вырос в Орджоникидзе (ныне Владикавказ).

Самый финансово успешный российский музыкант-2012 (по версии журнала «Форбс»).

Семья:

жена Наталья Дзебисова,

сыновья Абисал (г.р. 2000), Валерий (2001 г.р.),

дочь Тамара (2003 г.р.),

внебрачная дочь Наталья (1985 г.р.).