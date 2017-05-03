Выбираем ресторан с летними беседками

Обзор тульских заведений, предлагающих отдохнуть на свежем воздухе или провести торжество этой весной и летом.

Весной и летом так хочется выйти из душных помещений и провести уютный вечер с близкими и друзьями за бокалом любимого напитка и вкусным блюдом. Предлагаем несколько тульских ресторанов с открытыми верандами или беседками, в которых можно и просто поужинать, и отпраздновать свадьбу или день рождения.

Ресторан «Аида» приглашает к себе этой весной и летом всех, кто хочет отдохнуть в уютном месте, под сводами зелени, на свежем воздухе и насладиться богатыми вкусами разнообразных блюд и освежающих напитков. Здесь красиво, вкусно и уютно в любой день. Тихое застолье с семьёй или любимым человеком или шумный и яркий праздник, проведённые в «Аиде», останутся в вашем сердце долгим приятным воспоминанием.

Планируете большое событие и хотите пригласить на него всех своих родственников и друзей? Для вас открыта большая летняя веранда, на которой праздник пройдёт

удобно и весело.

На летней веранде гостей приятно удивит и порадует живая музыка.

Компании поменьше могут разместиться в летних деревянных беседках.

Ну а если вы сомневаетесь в погодных условиях — в «Аиде» вам предложат разместиться с большим торжеством в шикарном, самом большом зале «Самира», вмещающем до 250 человек. Для события поменьше – для делового ужина, семейного или романтического вечера – выбирайте любой из других шести разных залов. В каждом из них свой особый интерьер. А в отдельных комнатах отдыха или VIP-зале с караоке вы сможете провести деловую встречу или спокойный вечер с друзьями и близкими.

Неповторимая и богатая кухня — гордость «Аиды», которая приятно удивит даже самых

взыскательных гостей.

Повара-профессионалы в этом ресторане действительно знают своё дело и готовы удивлять гостей своим мастерством, дарить им счастье ярких вкусов, насыщенных ароматов и неповторимого оформления блюд. В огромном меню вы сможете выбрать любимые или попробовать непривычные блюда азербайджанской, русской и европейской кухни. Здесь есть из чего выбрать!

Более 200 наименований блюд: больше 40 разновидностей салатов, множество интересных и классических закусок из мяса, морепродуктов и овощей, 12 первых блюд и, конечно, горячие мясные и рыбные блюда на любой вкус.

И какой же ресторан с открытыми беседками без сочного шашлыка! Глаза разбегаются от выбора, и хочется попробовать всё: 50 разновидностей этого вкуснейшего блюда дополнят ваш вечер ароматным удовольствием.

«Аида» — гармония вкуса и преданность традициям!

Тула, улица Кутузова, 131-б

8 (4872) 45-44-99

rc-aida.ru

Весна и лето — лучшее время для праздников и отдыха на свежем воздухе, в окружении природы. Кафе-парк «У Красных Ворот» приглашает к себе отпраздновать свадьбу, день рождения, провести корпоратив с коллегами и любое другое событие в окружении зелени, подальше от городской пыли и душных помещений, но в черте города.

На большой благоустроенной территории вас ждут летние открытые беседки, большой шатёр в стиле средневекового замка, вмещающий до 120 гостей, а также два уютных банкетных зала поменьше, в которых удобно расположатся по 30 гостей.

При хорошей погоде можно расположиться в большой беседке, которая вмещает 25 человек, или в беседках поменьше, рассчитанных на 12 гостей каждая.

Свежий воздух березовой рощи, огромная и удобная парковка на 100 машино-мест, по-настоящему вкусное и аппетитное меню, приветливый персонал, красивые залы для большого торжества и уютные беседки — что ещё нужно для отличного отдыха!

Кроме вкусного застолья в кафе-парке «У Красных Ворот» можно развлечься игрой в бильярд и настольный теннис, а также поиграть в волейбол на специальной площадке.

Приезжайте сюда всей семьёй на праздник или просто в выходные. Малышей здесь порадует большая детская площадка с игрушками и фонтан. Изобилие красивейших цветов и зелени подарят вам хорошее настроение и помогут отдохнуть от будничной суеты.

Каждый вечер здесь работает диджей, гостей радует живая музыка и караоке.

Ищете, где провести выездную регистрацию брака? «У Красных Ворот» устроит для вас красивую церемонию со всем необходимым оборудованием.

Здесь же можно провести яркую свадебную фотосессию, в красивой атмосфере зелени и природы.

Проведите свой важный день с друзьями и родными в окружении цветов и деревьев, насладитесь вкусными блюдами и почувствуйте настоящий праздник.

На стол к вашему торжеству здесь приготовят вкусные и красивые классические и оригинальные блюда европейской кухни, а также предложат отведать сочное и ароматное мясо и овощи, жаренные на мангале.

Кафе-парк «У Красных Ворот» организует для вас душевный и яркий отдых этой весной и летом.

В летнее время в этом заведении гостям предлагают особое меню. Посмотреть его можно здесь, в фотогалерее.

Весь май специальные цены

на банкеты! Праздник в малом зале — от 1200 руб., а в большом зале — от 1500 руб. с человека!

Тула, Хомяковское шоссе, 3-а

8 (4872) 38-49-41 , 8 (903) 840-49-41

банкетный-зал-тула.рф

Группа ВК

Хотите отдохнуть на природе и в комфортных условиях? Загородный клуб «Берлога» — отличное место для летнего семейного отдыха. Здесь всё создано для того, чтобы вам было уютно и приятно, с семьёй или друзьями, на важном празднике, в отпуске или просто на выходных.

В «Берлоге» вы сможете поселиться в уютной двухэтажной гостинице на 30 мест, которая расположена на территории комплекса, и отдыхать на природе, не беспокоясь о том, что нужно успеть добраться вечером домой. В номерах есть всё необходимое: новая мебель, удобные широкие кровати, оборудованные санузлы.

Приезжайте сюда на отдых даже с маленькими детьми — в этом загородном клубе будет

комфортно всем.

К территории комплекса ведёт асфальтированная дорога, позволяющая без проблем приехать и уехать в любую погоду. При гостинице расположена охраняемая стоянка, на которой вы сможете спокойно оставить свой автомобиль.

На завтрак, обед и ужин взрослые и юные гости смогут заказать разнообразные блюда домашней кухни на свой вкус.

В тёплую погоду гости могут наслаждаться едой в открытых беседках, а в непогоду с комфортом укрыться в отапливаемых беседках.

Любителям активного отдыха здесь не будет скучно. На территории имеются спортивные площадки для игры в пейнтбол, страйкбол, волейбол. Дети смогут поиграть на специальной детской площадке. В районе комплекса можно покататься на велосипеде по ровной дороге. А любители спокойных посиделок смогут найти для себя досуг в большом выборе настольных игр.

Большая территория «Берлоги», лес и система прудов подарят возможность любителям рыбалки удовольствие любимого досуга и незабываемые впечатления от проведенного отдыха! Рыбаки смогут добыть в прудах комплекса карпа, белого амура и щуку.

Всего 20 минут от Тулы, и вы на месте! «Берлога» — это комфортный отдых на природе, в шаговой доступности от города.

Комплекс сочетает в себе всё, что нужно для отличного отдыха этой весной и летом:

Гостиница;

Сауна;

Баня с бассейном;

Бильярд;

Аэрохоккей;

Пруды;

Природа;

Рыбалка;

Пешие и велопрогулки;

Активный отдых (пейнтбол, страйкбол и др.).

Ещё думаете, где отпраздновать выпускной своих детей? Приезжайте в загородный клуб «Берлога» и отмечайте событие на природе, с шашлыками, отдыхайте возле леса и воды, совсем недалеко от города.

178-й километр автомобильной дороги М2 «Москва-Крым» по направлению в Москву (поворот направо на АЗС «ТНК», далее по асфальтированной дороге в лес 1,6 км по направлению из Тулы, поворот направо).

8 (905) 119-77-99

berlogadom.ru

Группа ВК

Ресторанный комплекс «Царь» рад видеть у себя каждого гостя. Здесь всё создано для вашего лучшего отдыха.

Комплекс удобно расположен в центре города, рядом с красиво благоустроенным городским парком «Рогожинский».

Вам предложат меню с изысканными и при этом полезными блюдами традиционной европейской, русской и азербайджанской кухни: сытные завтраки, вкуснейший шашлык, который всегда готовится на мангале и дровах, отменные салаты и холодные закуски для бизнес-ланча и многое другое.

В этом комплексе вас поистине «по-царски» накормят!

Если у вас нет возможности ждать, закажите любимые блюда заранее, к определенному времени. Их приготовят к вашему прибытию. Ресторанный комплекс «Царь» порадует вас прекрасной живой музыкой, под которую так приятно отдыхать.

В жаркие летние дни вас встретит приятной прохладой открытая летняя площадка. Отдыхайте в уютных деревянных беседках и пробуйте специальные летние блюда: окрошки, легкие салаты, шашлык, холодные освежающие напитки.

Заказывайте банкет для вашего важного события. Здесь вас ждёт отличный сервис, вежливый и предупредительный персонал и, конечно же, вкусное застолье.

Вы можете расположиться со своими гостями в любом из четырёх залов для проведения торжеств или на веранде. Здесь хватит места всем гостям даже на большом торжестве — комплекс вмещает до 250 человек. А ещё в «Царе» можно провести уютный вечер в небольшой компании в VIP-комнате с отдельным входом, приятным убранством, кондиционерами, музыкой и отличным обслуживанием.

В комплексе «Царь» можно провести красивую выездную регистрацию брака на зелёной

территории комплекса.

Это заведение также отлично подойдёт для корпоратива на природе, на территории парка, в уютных деревянных беседках, с большой танцевальной площадкой. Живая музыка и тамада помогут дополнить прекрасную атмосферу праздника.

Хотите яркого праздника? Закажите красочные шоу с огнем и водой!

Приходите в этот ресторанный комплекс просто отдохнуть с родными и друзьями. Каждый вечер здесь выступают певцы и проходит дискотека.

Две сауны в комплексе «Царь» порадуют любителей отдыха с паром. Аромат масел и дерева, приятное тепло финской сауны, отдых в бассейне после разнеженного удовольствия в парной — все эти наслаждения для вас.

Здесь можно остаться на несколько дней в гостинице с номерами различных категорий, от эконом до класса люкс. Вам предоставят всё необходимое для уюта и спокойного отдыха.

Гости заведения могут спокойно оставить свои автомобили на просторной парковке.

Постоянные гости получают скидки и бонусы как в ресторане, так и в сауне.

Тула, ул. Демьянова 24-а (парк «Рогожинский»)

Ресторан: 8 (4872) 373-764

Сауна: 8 (4872) 377-402

Гостиница: 8 (4872) 377-403

8 (905) 620-50-60, 8 (960) 597-52-22

rk-tzar.ru

Загородный комплекс «Дубрава» приглашает к себе по-домашнему уютно отдохнуть от городской суеты, насладиться свежим воздухом и природой, попробовать вкусные блюда и провести вечер с друзьями или близкими или же остаться на несколько дней в гостиничных домиках.

Всего несколько минут дороги за пределы Тулы, и вот вы в «Дубраве»!

Лес, скрытая от посторонних глаз и ежедневной суеты территория для отличного отдыха, величественная красота многолетних деревьев, чистый лесной воздух, ухоженная территория комплекса и продуманный сервис.

Гости получат весь комплекс услуг для хорошего отдыха:

Шесть просторных банкетных залов с изысканными интерьерами вместимостью от 2 до 100 человек;

Свежие и вкусные блюда русской, европейской и кавказской кухни;

Богатое меню (банкетное, фуршетное, детское, постное);

Живая музыка;

Качественное и приветливое обслуживание;

Бильярдный зал с баром;

Уютные гостиничные домики со всеми удобствами;

Красиво обустроенная детская площадка;

Летние беседки;

Открытый танцпол;

Две бесплатных охраняемых автостоянки;

Бесплатный Wi-Fi;

Выездная регистрация, фуршеты;

Караоке.



Празднуйте свою свадьбу в «Дубраве» этим летом. Для вас здесь создадут неповторимую атмосферу красоты и настоящего торжества! Выездная регистрация в красивой обстановке природы и зелени, шоколадный фонтан для гостей свадьбы и домик для новобрачных.

Подарите себе возможность отдохнуть на природе, не уезжая из города, — закажите столик в «Дубраве» и забудьте на вечер о будничных тревогах в хорошей компании и дружеской, расслабляющей атмосфере этого загородного комплекса.

Можно заказать столик в главном зале комплекса или провести вечер с любимым человеком в уютном VIP-домике для свиданий.

Наслаждайтесь прекрасным

отдыхом в «Дубраве»!



Щегловская засека, 15 (рядом с прудом «Пятнашка»)

8 (4872) 71-77-77 , 8 (910) 946-67-67

dubrava.megatula.ru

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Наступает тёплый сезон, и хочется проводить уютные вечера после работы или выходные с близкими и друзьями в кафе, на открытом воздухе, подальше от душных помещений.

Наслаждайтесь природой, не выезжая из города, в кафе Gold Fish.

Это отличное место как для тихого вечера на двоих, так и для праздника с друзьями, и конечно, здесь можно устроить большое праздничное торжество и провести незабываемую свадьбу.

Здесь найдут для себя угощения по душе и оценят меню как любители традиционной европейской кухни, так и почитатели блюд японской и узбекской кухни. В этом кафе можно каждый раз пробовать что-то новое, открывая для себя неизвестные вкусы, ведь богатый выбор блюд различных направлений это позволяет. Суши и роллы, манты, плов и шашлыки, вторые блюда из мяса и птицы, салаты и закуски — выбирайте и отдыхайте за вкусной трапезой.

Для особого случая или торжества вы можете заказать здесь как блюда из повседневного меню, так и выбрать особо изысканные и празднично оформленные угощения из специального банкетного меню. Каждое блюдо здесь приготовлено качественно и с душой!

Закажите в Gold Fish живую музыку для вашего праздника или пригласите на торжество своих музыкантов. Вам не придётся заботиться о технической подготовке для подключения аппаратуры: здесь есть всё необходимое для этого оборудование.

Кафе Gold Fish порадует вас уютом и комфортом:

Богатство выбора в меню;

Адекватные и доступные цены;

Зал, оформленный со вкусом, подготовят специально к вашему застолью;

Внимательное и доброжелательное обслуживание;

Индивидуальный подход.

Подарите себе отдых и отличное настроение в кафе Gold Fish!

Тула, улица Болдина, 123

8 (920) 789-32-19 (служба доставки)

8 (950) 915-40-00 (резерв столов)

goldfish-cafe.ru